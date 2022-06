Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Teplicích bude od pátku 27. do neděle 29. května. Po dvouroční kovidové pauze se do města vrací akce s velkolepým hudebním programem na několika scénách a dalšími doprovodným programem. A to včetně tradičního sobotního ohňostroje. V sobotu v 11 hodin vyrazí z historického jarmarku na Zámeckém náměstí průvod lidí v kostýmech. Projdou lázeňskou částí ke Kolostůjově kašně, kde zástupci církve, vedení města a lázní tradičně posvětí prameny pro letošní lázeňskou sezónu. V hudebním programu vystoupí nespočet skupiny a muzikantů, těšit se můžete třeba na kapelu Monkey Business (sobota od 21.00) či na formaci Stromboli (neděle od 20.00). Vstup na akci je zdarma. Kompletní program najdete ZDE

Osek bude o víkendu patřit turnaji v Adventure minigolfu

KDY: Pátek až neděle

KDE: Osek



Osek bude o víkendu patřit turnaji v Adventure minigolfu. „Přijďte si o víkendu zahrát minigolf. Na pokladně vyplňte slosovací lístek. V následujícím týdnu budeme losovat tři výherce o lákavé ceny, jaké ceny to budou se nechte ještě překvapit, ale buďte si jistí, že to bude stát za to,“ láká Barbora Krimová z FrýTajm Osek.

Blíží se koncert pro záchranu bohosudovských varhan

KDY: Pátek 27. května od 18 hodin

KDE: Bohosudovská bazilika

ZA KOLIK: 200 korun

Kdo má rád klasickou hudbu a rád pomáhá, tak by neměl chybět na koncertu pro záchranu bohosudovských varhan, který je zařazen do 57. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. Účinkovat budou: Eliška Weissová mezzosopranistka stálý host Národního divadla v Praze a dalších divadlech; Miloš Bok skladatel, dirigent a varhaník; Bohosudovský sbor chrámový sbor bohosudovské baziliky pod vedením Miloše Boka. „Původně tento koncert měl být Tříkrálový. Bohužel kvůli covidu jsme ho zrušili. Padla myšlenka a oslovila jsem pana ředitele Dietze a požádala ho, zda by tento náš koncert nemohl být zařazen do festivalu. A to se podařilo,“ řekla Lenka Doubková, předsedkyně spolku pro záchranu bohosudovských varhan. Koncert se uskuteční v pátek 27. května od 18 hodin v bohosudovské bazilice, lístek přijde na 200 korun. Výtěžek ze vstupné bude věnován do veřejné sbírky na opravu bohosudovských varhan.

Věž obchodky se otevře lidem

KDY: Sobota 28. května od 10 do 17 hodin

KDE: Obchodní akademie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci Lázeňské sezony Obchodní akademie (OA) Teplice v sobotu 28. května od 10 do 17 hodin otevře svou věž široké veřejnosti. Zvláště zváni jsou všichni absolventi a přátelé OA. Návštěvníky budou provázet její studenti a absolventi. Jedná se o první akci v rámci oslav 100. výročí školy, které proběhne 30. září a 1. října 2022.

V Modlanech vás pobaví komedie Láska na špičkách

KDY: Sobota 28. května od 20 hodin

KDE: Modlany

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V letním kině v Modlanech můžete vidět českou komedii Láska na špičkách, ve které hraje třeba Jakub Kohák či Jiří Havelka. Start promítání je v sobotu ve 20 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek jde na charitu.

V Dubí můžete vidět kostýmy Heleny Vondráčkové

KDY: Do 6. června

KDE: Dům porcelánu s modrou krví

ZA KOLIK: Zdarma



Filmové role Heleny Vondráčkové, tak se jmenuje výstava originál kostýmů populární zpěvačky, která si zahrála i ve filmu. Výstavu můžete navštívit v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí až do 6. června. Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup je volný.