V sobotu budou slavnosti v Modlanech. Zahraje 05ARadeček a Yo Yo Band

KDY: Sobota 28. srpna

KDE: Fotbalové hřiště Modlany

ZA KOLIK: Zdarma

Modlany v sobotu zažijí tradiční slavnosti obce. Dopoledne patří dětem, pro které program připraví Václav Upír Krejčí. Program odstartuje v 11 hodin. Ve 14.00 hodin zazpívá Tomáš Linka od Fešáků. Po něm v 16.00 hodin zazpívá písně Karla Gotta Honza Mlčoch. Následovat budou 05ARadeček a program uzavře skupina Yo Yo Band. Po vsi bude jezdit vláček Humboldt. Na hřišti Baníku, kde se budou slavnosti konat, vystoupí také skupina historického šermu. Obec připravuje různé atrakce pro děti. Program bude moderovat Aleš Lehký.

Hedvábná stezka nabídne přehlídku i parfémy

KDY: Sobota a neděle

KDE: V prostoru areálu Lagerhaus v teplické Závodní ulici

ZA KOLIK: Zdarma



V Teplicích se bude o víkendu konat akce Hedvábná stezka. Proběhne v prostoru areálu Lagerhaus v Závodní ulici. Součástí programu, který v sobotu začne ve 14 hodin, bude prezentace umělců a prodejců bez kamenného obchodu. Bude také přednáška o historii a vzniku parfémů. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku Aranky Slavíkové. V neděli bude program pokračovat od 10 hodin na stejném místě. Příchozí si budou moci například sestavit vlastní parfém.

Dubí bude patřit automobilovým veteránům. Těšte se na přehlídku historických vozidel

KDY: Sobota 28. srpna od 9 hodin

KDE: TJ Rudolfova huť v Dubí.

ZA KOLIK: Zdarma

Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 28. srpna. Do Dubí zavítají stroje, které psaly automobilovou historii. Start 11. ročníku závodu O cenu starosty města Dubí je v 11 hodin, příjezd vozidel je naplánovaný od 9 do 10 hodin. Vyhlášení výsledků bude v 15 hodin. Akce se koná ve sportovním areálu TJ Rudolfova huť v Dubí. Těšit se můžete na přehlídku historických vozidel. Závody pořádá město Dubí a Veteran Car Club. Vstupné se neplatí.

Duchcovský zámek nabízí večerní prohlídky bez průvodce

KDY: Sobota 28. srpna od 18 do 22 hodin

KDE: Zámek Duchcov

ZA KOLIK: 130 korun



Lákala vás někdy představa, že byste se mohli sami procházet ve večerních hodinách zámeckými místnostmi bez toho, aniž byste při tom museli poslouchat výklad průvodce, který vás zrovna třeba tolik nezajímá? Pakliže ano, večerní prohlídky duchcovského zámku, které se konají tuto sobotu od 18 do 22 hodin, jsou pro vás to pravé. Základní vstupné stojí 130 korun a snížené 100 korun. Děti do 6 let neplatí nic.

DDM Teplice zve na Sportovní den na Barboře

KDY: Neděle 29. srpna od 11 hodin

KDE: Barbora v Oldřichově u Duchcova

ZA KOLIK: Zdarma

Na poslední prázdninovou neděli 29. srpna připravil Dům dětí a mládeže Teplice Sportovní den na Barboře. „Uskuteční se přímo v areálu Eurocampu Barbora, a to od 11 do 14 hodin. Rodiče a děti čeká prezentace sportovních kroužků s možností přihlášení se přímo na místě a mnoho zábavných činností na suchu i na vodě. Můžete se těšit na lanové překážky, lukostřelbu a další. Součástí sportovního dne budou i závody v běhu pro děti i dospělé ve čtyřech kategoriích,“ zve vedoucí propagace DDM Teplice Hana Hamplová.

Kapela Sto zvířat zahraje na teplickém letišti

KDY: Pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE: Letiště Teplice

ZA KOLIK: 390 korun

Skupina Sto zvířat zahraje na konci prázdnin na teplickém letišti. Je to česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku 1990 v Praze na základech rock 'n' rollového bandu Matěj Čech. Objíždí mnohé festivaly. Historie skupiny sahá až do přelomu 70. a 80.let. Po uplynutí třiceti let od vydání svého prvního singlu Já na to mám (1984) vydala kapela v roce 2014 opět vinylovou EP desku s názvem Třetí od konce. Koncert se uskuteční na teplickém letišti v pátek 27. srpna od 18 hodin. Lístek stojí v předprodeji 390 korun a koupit je lze na webu www.smsticket.cz.