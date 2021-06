Teplické kino Květen promítá Šarlatána

KDY:Sobota 29. května od 17.30 hodin

KDE: Kino Květen Teplice

ZA KOLIK: 105 Kč

Teplické kino Květen opět promítá, vidět tam můžete třeba Šarlatána. Je strhující životopisné drama inspirované skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. V hlavní roli Jana Mikoláška se představí Ivan Trojan, jehož mladší verzi ztvárnil jeho syn Josef Trojan. Snímek natočila uznávaná polská režisérka Agnieszka Holland. Start promítání je v sobotu od 17.30 hodin, vstupné přijde na 105 korun.

V Oseku funguje 3D Bludiště i Adventure v Minigolfu

KDY: Denně

KDE: Osek

ZA KOLIK: 50 korun



V Oseku fungují volnočasová střediska příspěvkové organizace FrýTajm Osek. Lidé tak mohou navštívit městský sportovní areál, lanové centrum 3D Bludiště v korunách stromů nebo hřiště Adventure v Minigolfu. 3D Bludiště funguje v květnu od pondělí až pátek od 14 do 18 hodin a o víkendy od 10 do 18 hodin, v červnu bude mít tato oblíbená atrakce otevřeno ještě o hodinu déle. Celodenní vstupné stojí 50 korun.

Večerní prohlídka dubského kostela

KDY: Pátek 28. května

KDE:Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

Kostel Panny Marie v Dubí zažije v pátek od 18 hodin v rámci Noci kostelů koncert s názvem Tóny v pokoře a lásce. Vystoupí pěvecké duo Petr Matuszka a Markéta Dvořáková a to za doprovodu klavíristky a varhanice Veroniky Ptáčkové. Akci můžete sledovat online na facebookových stránkách města Dubí. Od 19 do 20 hodin proběhne prezenční komentované prohlídka dubského kostela.

Kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce funguje

KDY: Pátek až neděle

KDE: Komáří vížka

ZA KOLIK: Zda



Kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce bude otevřena od pátku 28. května a to vždy v pátek od 11 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 12 do 18 hodin. Vedení města Krupky se obrací na návštěvníky, aby dodržovali v kapli daná opatření, která budou platná až do odvolání. Prostory barokní kaple sv. Wolfganga, patrona horníků, se využívají k výstavám, menším církevním slavnostem a ke společným setkáním obyvatel z obou stran hranice.

KDY: Neděle 30. května od 15 do 21 hodin

KDE: Zahradním dům v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma

Malá Paříž v Teplicích je plná hudby

Druhá Malá Paříž v altánu u teplického Zahradního domu proběhne tuto neděli od 15 do 21 hodin. Vystoupí třeba anglický kytarový mág s trvalým pobytem v Teplicích Justin Lavash (16.00), kapela Wono sito sedne (19.00) či akustické duo Pavel a Káča (20.00). Akce je zdarma.