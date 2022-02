Největší síla z Justina jde sólo a naživo. … Je jedním z (zejména u nás) bluesových progresivistů a právě oni drží žánr při životě… Šíře Lavashových hráčských technik a skladatelských forem je obdivuhodná. Navíc dokáže udělat (i v malých klubech) opravdovou a přitom nevtíravou show, ze které návštěvník může odcházet dokonce až v šoku. Slyšet a vidět Justina můžete tento pátek od 19 hodin v teplickém Jazz clubu. Lístek přijde na 150 korun.

Bžany chystají masopustní průvod v maskách

KDY: Sobota 29. ledna od 9 hodin

KDE: Bžany

ZA KOLIK: Zdarma



Masopustní průvod chystají ve Bžanech. V maskách lidé projdou všechny vesnice, které pod Bžany patří. Akce se bude konat v sobotu 29. ledna. Průvod bude mít také kapelu v podobě dechového kvartetu pana Beneše. Sraz masek bude v 9 hodin na statku ve Bžanech, u nádrže. Pokračovat se bude do Lbína, Hradiště, Lhenic, Mošnova, Bukovic a zpět na statek do Bžan. Plánovaný konec je ve 13.30 hodin. Na jednotlivých zastávkách bude připravený krátký program pro účastníky i přihlížející veřejnost.

V teplickém multikině můžete vidět komedii Srdce na dlani

KDY: Sobota 29. ledna od 16.30, 17.30 a 18.30

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 175 korun

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Českou komedii Srdce na dlani s Vladimírem Polívkou, Eliškou Balzerovou či Hynkem Čermákem můžete vidět v teplickém multikině Premiere Cinemas v OC Galerii až do středy 2. února vždy od 16.30, 17.30 a 18.30 hodin. Lístek koupíte od 175 korun.

Výstava Kradli jsme sousedům rajčata je k vidění v Bílině

KDY: Sobota 29. ledna od 13 do 17 hodin

KDE: U Kostela v Bílině

ZA KOLIK: 10-20 korun

Ve výstavní síni U Kostela v Bílině můžete do 20. února navštívit výstavu k románu Kradli jsme sousedům rajčata. Výstava nese stejné jméno jako kniha, kterou napsal začínající spisovatel Grigorij Nikiforov. Výstavní síň má otevřeno čtvrtek až neděle od 13:00 do 17:00 hodin. Vstupné stojí 10 a 20 korun.

KDY: Do 27. února

KDE: BOtanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun

Fotografka Jana Zeithammerová z Mikulova v Krušných horách vystavuje do 27. února v teplické botanické zahradě. Vidět tam můžete její snímky z Krušných hor, souostroví Lofoty a Islandu. „Fotografie je jako náboženství, pořád musíš chodit do kostela,“ říká Zeithammerová. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun. Výstava instalována ve foyer expozičního skleníku Tropicana v rámci standardní prohlídkové trasy.