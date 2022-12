Železniční expozice v Oseku mimořádně otevře. Pojede mikulášský vlak Kdy: Sobota 3. prosince od 9 do 15 hodin Kde: Osek Za kolik: Vstupné dobrovolné V sobotu 3. prosince od 9 do 15 hodin bude mimořádně otevřena železniční expozice ve stanici Osek město. „Při čekání na mikulášský vlak na Moldavu, který pořádá nový dopravce na moldavské dráze GWT, si lidé mohou prohlédnout naši expozici. V provozu budou všechna kolejiště. Pořadatelé mikulášské jízdy pro cestující připravili bohatý program v Hrobu i na Moldavě, kde se slétnou pekelníci. Jízdenky se prodávají ve vlaku. V expozici v Oseku je vstupné dobrovolné,“ řekl Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava.



V Modlanech zazpívá Magda Malá, koncert pomůže Elišce

Kdy: Neděle 4. prosince od 16 hodin

Kde: Modlany

Za kolik: Vstupné jde na charitu

Druhý adventní koncert v rámci cyklu Vánoční Modlansko 2022 se uskuteční v neděli 4. prosince od 16 hodin. V kostele sv. Apolináře vystoupí populární zpěvačka Magda Malá. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na pomoc Elišce, která trpí rakovinou. „Maminka z Bíliny se stará o dceru, která podstoupila operaci sluchu. Sára nyní s kochleárními implantáty slyší krásně. Nedávno byla Elišce diagnostikována rakovina. Hlavní nádor byl nalezen v břišní bláně, která chrání ostatní orgány, bohužel ale i ty byly zasaženy a metastáze se již rozšířily na okolní orgány. Zejména pak na játra a slinivku. Eliška nyní čeká na výsledky biopsie, aby byl zvolen způsob její léčby. Diagnóza je velmi vážná, ale Eliška se nevzdává a je odhodlaná podstoupit jakoukoliv léčbu, jen aby mohla být u toho, jak její malá dcera Sára roste,“ řekl místostarosta obce Modlany Petr Hubený.

Běh s čelovkou pomůže 40leté Ivetě. Těšit se můžete na herce Etzlera

Kdy: Sobota 3. prosince od 16.30

Kde: Teplice

Za kolik: Startovné jde na charitu

Běh s čelovkou pořádaný Centrem pro roztroušenou sklerózu Krajské zdravotní se v Teplicích bude konat už potřetí a to v sobotu 3. prosince u Domu kultury. I v tomto roce ho svou záštitou podpoří náměstek primátora města Teplice Hynek Hanza i generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. Druhý ročník Běhu v Teplicích se opravdu vydařil. Zúčastnilo se ho téměř 450 startujících a na podporu Andrey a Bohumila se vybralo 71 tisíc korun. Za ně si mohla Andrea koupit elektrický skútr. Bohumil zase polohovací vozík a dokonce mobilní telefon ovládaný hlasem. Tento ročník bude pomáhat 40leté Ivě, která se i navzdory tomu, že ji nemoc velmi omezuje prakticky ve všech oblastech života, snaží být co nejvíce soběstačná. V tom jí může velice pomáhat domácnost ovládaná hlasem. Otevřít si okno nebo odemknout dveře je pro ni nyní nemožné, s naší pomocí by to ale opět mohla zvládnout. Při Běhu s čelovkou nejde o rychlost. Na trasu dlouhou 5 km nebo 600 m může vyrazit opravdu každý. V cíli nebudou čekat stupně vítězů, ale hřejivý pocit u srdce a vděčný úsměv obdarovaných. Součástí akce bude také pestrý doprovodný program, bohatá dobročinná tombola, nápojové občerstvení a malý dárek pro každého startujícího. Těšit se můžete i na populárního herce Miroslava Etzlera. Program začne v 16.30 a start závodu bude v 18 hodin.







Ice arénu u Olympie otevře kapela Slza

Kdy: Sobota 3. prosince od 16 hodin

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: Zdarma

Ice aréna u OC Olympia Teplice bude fungovat i letos. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 3. prosince od 16 hodin. Těšit se můžete na vystoupení populární kapely Slza. Ledová plocha bude fungovat denně od 8.30 do 20 hodin a to až do 29. ledna 2023. Základní vstupné na hodinu bruslení přijde na 60 korun.

Děti v Oseku pobaví divadelní pohádka

Kdy: Neděle 4. prosince od 17 hodin

Kde: KD Stropník v Oseku

Za kolik: 70 korun

Děti v Oseku si užijí mikulášskou nadílku a pohádku Kleofáš a Bětuška. Akce se uskuteční v KD Stropník v Oseku v neděli 4. prosince od 17 hodin. Vstupné stojí 70 korun.



Výstava v teplickém muzeu vám bude chutnat

Kdy: Do 12. února 2023

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 50 korun

V Jízdárně teplického zámku byla nedávno otevřena výstava o pekařství rodiny Kaschikových a později Houšteckých. Z vybavení tohoto malého prvorepublikového podniku, který sídlil v ulici U Kamenných lázní v Teplicích, se dochovaly stovky předmětů, které si na výstavě můžete prohlédnout. Pekařství sloužilo především k prodeji chleba, pečiva a cukrárenských výrobků. Na dobových fotografiích lze zahlédnout i stolek se židlemi, poskytoval tedy možnost krátkého posezení. V Teplicích – Šanově bychom v období 1. poloviny 20. století nalezli na dvacet pekařství, většinou s dlouholetou tradicí. Výstavu Příběh jednoho pekařství můžete v muzeu vidět až do 12. února 2023. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17.00 a o víkendy od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. V ceně vstupenky, která přijde na 50 korun, je také skládačka s recepty na prvorepublikové pečivo.

Výstava v Dubí ukazuje perličkový unikát

Kdy: Do 28. ledna 2023

Kde: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

Za kolik: Zdarma

V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí můžete navštívit výstavu s názvem Perličkové vánoční ozdoby z Poniklé. Jde o tradiční české ozdoby vyráběné z perliček. Jejich výroba je světovým unikátem, perlařské řemeslo bylo v roce 2020 zapsáno na prestižní Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Výstava představuje vánoční ozdoby rodinné firmy Rautis z Poniklé. Ta se zabývá produkcí tradičních ozdob ze skleněných perliček, jejichž výroba se na Jablonecku a v Krkonoších udržuje už více než sto let. V současnosti jsou jedinými výrobci tohoto typu ozdob na světě. Podařilo se jim zachránit staré vzory, formy na perle, zachovat ruční výrobní postupy a hlavně udržet výrobu tam, kde kdysi začala - v Poniklé v Krkonoších. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné je zdarma. Výstavu lze v Dubí vidět až do 28. ledna 2023.