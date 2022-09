U teplické Olympie budou vonět burgery

Kdy: Pátek 2. září až neděle 4. září

Kde: U OC Olympia Teplice

Za kolik: Zdarma

U teplického obchodního centra Olympia by se měl během víkendu zastavit každý, kdo má rád jídlo. Uskuteční se tam totiž Burger street festival tentokrát ve spojení s YUMMY YUMMY festivalem. Přijďte ochutnat kromě burgerů i další street food z celého světa. Své dobroty u OC Olympia nabídne třeba Don Corleone Pizza, Choosy - fresh choice, JJ Grill Bill, MR. PE burger, Easyrolls, Makronky Judyth sweet art, GR8 Products a GRIG. Akce můžete navštívit v pátek od 15 hodin, v sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 20 hodin. Vstupné se neplatí.