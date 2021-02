Teplická Zámecká zahrada slouží k odpočinku a relaxaci

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Teplická Zámecká zahrada je součástí zámeckého areálu jistě již od dob renesance, ze kdy pochází i oba rybníky. Postupně přetvářená podle dobových estetických měřítek. Naposledy na přelomu 18. a 19. století z přísně geometrické francouzské zahrady ve volně rozvinutý krajinářský park anglického typu s množstvím drobných staveb. Již od počátku 17. století doporučována a vyhledávána lázeňskými hosty, ale i samotnými Tepličany, k procházkám a odpočinku.

V teplické botance rozkvetl kolovník

KDY: Kdykoliv

KDE:www.botanickateplice.cz

ZA KOLIK: Zdarma



V teplické botanické zahradě rozkvetl kolovník. Cola anomala je strom, který může být až 28 metrů vysoký, a pochází ze západního Kamerunu. Semena kolovníku mají vysoký obsah kofeinu. Dnes se kolovník využívá ve farmacii k výrobě povzbuzujících preparátů a není problém sehnat ve zdravé výživě mletý kolový ořech. Botanická zahrada Teplice je momentálně kvůli vládním nařízením zavřená, ale prohlédnout si kolovník alespoň na fotografiích můžete na webu zahrady.

Knihovna v Háji u Duchcova nabízí výpůjčku po telefonu

KDY:Pondělí až pátek od 17 do 19 hodin

KDE: Háj u Duchcova

ZA KOLIK: Zdarma



Knihovna v Háji u Duchcova má kvůli vládním nařízením stále zavřeno. Neznamená to ale, ale že byste si tam nemohli pod domluvě vyzvednout nějakou detektivku či román. „Nabízím možnost domluvy výpůjčky na telefonním čísle 775 604 934 vždy v pracovní dny mezi 17. a 19. hodinou,“ říká hájská knihovnice Jaroslava Hudková.

Žralokem do hor

KDY: Víkendy, svátky, prázdniny

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: jízdné podle ceníku ČD

Moldavská dráha je velkým lákadlem. Do hor jezdí vláček o víkendech, svátcích a prázdninách. Vypravována je na této unikátní trati i „žraločí“ souprava RegioShark. Ta svým tvarem připomíná mořského predátora. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.

KDY: Kdykoliv

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma

Osecká naučná stezka vám ukáže přírodu i dějiny města

Naučná stezka „Přírodou a dějinami Oseka“ vede od Cisterciáckého kláštera, kde je také první zastávka stezky. Trasa naučné stezky má okružní charakter, je dlouhá asi 10 km, překonává výškový rozdíl 255 metrů a je možné ji rozdělit na dva okruhy. První okruh vede blízko města Osek územím Oseckého lesa, druhý okruh prochází krásnými partiemi bukových lesů a je určen pro zdatnější turisty. Vstupné se neplatí.