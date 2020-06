Lanový park čeká dětský den

KDY: Sobota 30. května, od 15.00

KDE: Lanový park na Kauflandu

ZA KOLIK: Od 89 korun



Je to konečně tady! Po zimní přestávce se opět otevřel Lanový park Teplice. Ten naleznete na střeše Kauflandu hned vedle fotbalového stadionu Na Stínadlech v Teplicích. „Sezona byla zahájena, vypořádat jsme se museli s opatřeními proti šíření koronaviru. Vše se bez problému zvládlo. Každý návštěvník je před vstupem poučen, problémy nejsou,“ říká za Lanový park Teplice Pavel Tomáš. Atrakce byly pro návštěvníky po zimě zkontrolovány a proběhly revize překážek. „Nabízíme tři druhy zábavy. Pro nejmenší návštěvníky je připravena dětská trasa, na kterou mohou děti od tří let. Pro ty větší a i dospělé tu je rodinná trasa, která už si žádá i obléknutí do postroje. To samé platí pro třetí atrakci, kterou je lanovka,“ sdělil Tomáš. Postroj návštěvník dostane a i mu instruktoři poradí jak zdolat trasu. „Následně lezce sledují na každém kroku a jsou mu vždy na blízku,“ dodal Tomáš. Park chystá na letošek několik akcí. Jedna z těch větších proběhne už zítra. „Pro děti je v rámci dětského dne připraveno odpoledne plné zábavy a hlavně slizu. Uskuteční se populární slizové dílničky. Každý kdo přijde si bude moci zdarma vyrobit dle našeho návodu sliz a odnese si ho domů,“ zve na tuto sobotu do Lanového parku veřejnost Karel Schön. Začátek akce je v 15 hodin, na příchozí se už teď těší slimerky Majda s Karolínou. O hudební doprovod se postarají Jiří Fait a Martin Strejc z Fastagency. Lanový park funguje na střeše hypermarketu zhruba rok. „Loňská premiérová sezona byla úspěšná. Těšil nás zájem návštěvníků, kteří přišli vyzkoušet novou adrenalinovou atrakci v centru lázeňského města,“ nechal se slyšet Schön.

Hasičské muzeum v Krupce ukazuje motorovou stříkačku

KDY: Denně od 9.30 do 17 hodin

KDE: Hasičské muzeum v Krupce

ZA KOLIK: 25-45 korun



Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici v Krupce. Otevřeno tam je denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí 25-40 korun. Mezi nejzajímavější technické exponáty patří motorová stříkačka zn. Flader s pěnotvorným příslušenstvím.

KDY: Do 20. června, denně 9-17 hodin

KDE: Poppelova výstavní síň Muzea města Duchcova

ZA KOLIK: dospělí 20 Kč, děti 10 Kč

Výstava Setkávání v Duchcově

Setkávání. Tak se jmenuje výstava vitráží, obrazů, plastik a fotografií. Díla mají na svědomí Lenka Kinzlová, Karel Kotyza, Lucie Kotyzová. Výstavu můžete vidět až do 20. června denně od 9 do 17 hodin v Poppelově výstavní síň Muzea města Duchcova.

KDY: denně

KDE: Thermalium Lázně Teplice

ZA KOLIK: 200-300 korun

Thermalium Lázně Teplice

Voda v léčivých bazénech Thermalium, které můžete navštívit v Lázeňském domě Beethoven, je 100% voda z teplického pramene Pravřídlo. Jedná se o největší a nejteplejší bazény s čistě termální vodou v Čechách. Mezi další procedury patří nejrůznější sauny, masáže nebo koupele – perličková, termální nebo bylinná. Lázně Teplice v Čechách jsou nejstaršími lázněmi ve střední Evropě – jejich tradice sahá až do 12. století a najdete tu hned čtyři lázeňské domy.