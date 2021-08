Kapela J. A. R. zahraje na letišti

KDY:Pátek 30. července od 18 hodin

KDE: Teplické letiště

ZA KOLIK: 490 korun

Kdo má rád funky a rap, neměl by v pátek od 18 hodin chybět na teplickém letišti, kde vystoupí skupina J. A. R. J. A. R. v pravém slova smyslu nefunguje jako kapela, spíše jako příležitostné setkání předních českých jazzmanů a hudebních producentů. Lístek přes www.smsticket.cz vyjde na 490 korun.

Noční kostýmové prohlídky budou plné soudních tahanic

KDY: Sobota 31. července od 18 do 22 hodin

KDE: Státní zámek Duchcov

ZA KOLIK: 200 korun



Senzační proces dědiců hraběte Jiřího Valdštejna, tak to je název akce, která proběhne tuto sobotu od 18 do 22 hodin na duchcovském zámku v rámci celostátní akce Hradozámecká noc. „Půjde o noční kostýmované prohlídky spojené s životem a smrtí manželského páru Jiřího Viléma Valdštejna a Antonie Pascaliny Metternichové, kteří obývali zámek Duchcov ve druhé polovině 19. století,“ řekla kastelánka státního zámku Duchcov Lucie Šťastná a dodala: „Námětem těchto netradičních prohlídek je soudní proces o majetek, jenž proběhl po smrti hraběte Valdštejna v roce 1890 a dobovým tiskem byl podrobně zdokumentován. Tyto zábavné prohlídky jsou dokladem toho, že nechutné soudní tahanice se nevyhnuly ani významným šlechtickým rodinám.“ Plné vstupné vyjde na 200 korun. Kapacita prohlídek je omezená. Rezervaci lze udělat na +420 417 835 301 nebo duchcov@npu.cz.

Bílina bude hostit řezbářský plenér, na děti čeká divadlo

KDY: Sobota 31. července od 10 do 18 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu se v Bílině konat již 4 ročník řezbářského plenéru, jehož výstupem budou nové sochy pro Pohádkový les. Návštěvníci uvidí špičkové řezbáře při práci a tvorbě soch a také si mohou koupit pěkný artefakt na svou zahrádku. Pro dospělé bude připravena Kavárna na ulici a na děti čekají nafukovací atrakce, soutěže, malování na obličej či divadla Maxe Fische. Akce proběhne v Pohádkovém lese od 10 do 18 hodin.

Prvok, Šampón,Tečka a Karel na plátně teplického kina

KDY: Pátek 30. července od 17.30 hodin

KDE: Kino Květen Teplice

ZA KOLIK: 145 korun



V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, jestli je opravdový chlap? Jak zabrání korozi svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání varlat? V hlavních rolích čtyř kamarádů se představí Martin Pechlát, David Švehlík, Martin Hoffman a Hynek Čermák. Českou komedii Prvok, Šampón,Tečka a Karel můžete vidět v pátek 30. července v teplickém kině Květen od 17.30 hodin. Lístek stojí 145 korun.

KDY: Denně

KDE: Bílina

ZA KOLIK: Zdarma

Na Kyselce můžete ochutnat minerální vodu zdarma

Při odpolední procházce po Kyselce v Bílině se nyní můžete občerstvit minerální vodou přímo z pramene. Inhalatorium je otevřeno denně od 15 do 18 hodin. Bílinskou kyselku tam můžete ochutnat zdarma. Hlavní sál inhalatoria s pítkem na léčivou vodu prošel před časem náročnou rekonstrukcí. Inhalatorium bylo postaveno v roce 1900.