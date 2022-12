Teplický Zimák láká na bruslení, vstupné přijde na 50 korun Kdy: Do neděle Kde: Zimák Teplice Za kolik: 50 korun Vánoční prázdniny jsou v plném proudu. Pakliže si chcete užít zimní radovánky, tak vyrazte na teplický Zimák. Veřejné bruslení tam probíhá každý den, vstupné je 50 korun. Brusle si tam můžete půjčit i si je nechat nabrousit. Bruslit tam můžete ve čtvrtek 29. 12. od 10.30 do 12.00, v pátek 30. 12. od 10.30 do 12.00, v sobotu 31. 12. od 10.30 do 12.00, neděle 1. ledna od 15.00 do 16.30.

Na Nový rok rozzáří nebe v Duchcově tradiční ohňostroj

Kdy: Neděle 1. ledna od 18 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: Zdarma

V Duchcově proběhne tradiční Novoroční ohňostroj. Nad rybníkem Barbora se nebe rozzáří v neděli 1. ledna v 18 hodin. Start doprovodného programu je už v 17 hodin. Těšit se můžete na hitparádu, moderovat bude Zdeněk Lukesle. Vstupné je zdarma.

Děti do 15 let mají vstup do teplické botanky za kačku

Kdy: Středa až neděle

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: 1 až 100 korun

Botanická zahrada Teplice si připravila pro všechny děti pěkný povánoční dárek. Všechny děti do 15 let mají až do neděle 1. ledna vstup za jednu korunu, běžně platí 50 korun. Otevírací botanky tento týden je: středa až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin a v nedělil 1. ledna od 9 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 100 korun.



Filharmonici zahrají na Nový rok

Kdy: Neděle 1. ledna od 13.30

Kde: DK Teplice

Za kolik: 300 korun

Milovníci klasické hudby by neměli chybět v neděli 1. ledna od 13.30 hodin v Koncertním sále Domu kultury Teplice. Uskuteční se tam totiž Novoroční koncert Severočeské filharmonie Teplice. Vstupné přijde na 300 korun. V programu zazní Smetanova Skočná z opery Prodaná nevěsta či Dvořákova Polonéza z opery Rusalka.



Prvního ledna lanovka nepojede, jinak jezdí denně

Kdy: Denně

Kde: Krupka

Za kolik: 170 korun

Pokud si chcete udělat ke konci letošního roku výlet na Komáří vížku lanovkou, tak můžete denně od 8.30 do 16.30 hodin. Pozor ale v neděli 1. ledna bude lanovka mimo provoz a to z důvodu kontroly lan, podpěr a kladek. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 170 korun. Dvousedačková lanovka byla postavena v letech 19501952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z Komárky dohlédnout až na vrcholky Krkonoš



Štoly v Mikulově budou fungovat i na Silvestra

Kdy: Denně

Kde: Mikulov v Krušných horách

Za kolik: Od 150 korun

Ve štole neprší a ani nesněží. Štola Lehnschafter v Mikulově se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Polymetalické stříbronosné rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 15. do 19. století, největší rozmach těžby byl historiky datován do 18. století. První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 280 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km. Chodby byly zasypané, bylo potřeba odklidit desítky tun materiálu. Štola Lehnschafter v Mikulově funguje od úterý do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny. Vstupné stojí 150-225 korun. „Na Silvestra budeme mít otevřeno, na Nový rok ne. V dole je teplota kolem 10 stupňů, tak se nezapomeňte vhodně obléknout,“ řekl Pavel Chaloupka z Krušnohorské důlní s.r.o. Navštívit v Mikulově můžete i štolu Liebefrauen, kterou lze do dnešní češtiny přeložit jako štola Milá paní. Ta pro veřejnost funguje od léta. „Velkým lákadlem byla pro návštěvníky možnost vyrazit si minci a na vlastní oči vidět hromadu zlatých cihel, které jen tak mimochodem přilákaly i známého hledače pokladů Josefa Mužíka, který si naši expozici nemohl vynachválit,“ dodal Chaloupka. Vstup do štoly Milá paní je lepší si předem rezervovat na www.stola-mikulov.cz.