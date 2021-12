Světcem projde Mikuláš, děti do 15 let dostanou balíček KDY: Sobota 4. prosince od 14 hodin KDE: Světec ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu 4. prosince od 14 do 19 hodin navštíví děti do 15 let s trvalým pobytem v obci Světec mikulášská výprava. Pokud Mikuláše propásnete, můžete si balíček vyzvednout na obecním úřadě v týdnu od 6. do 10. prosince.





Teplický zámek čeká workshop paličkované a šité krajky

KDY: Sobota 4. prosince od 14 do 17 hodin

KDE: Zámek Teplice

V sobotu 4. prosince od 14 do 17 hodin se ve výstavních místnostech teplického zámku uskuteční workshop paličkované a šité krajky. Akce je doprovodným programem výstavy Něžná krása krajky a byla podpořena z dotace ministerstva kultury. Kontaktní číslo pro rezervace je 412 359 000.

Kožíšek a Mašlíková pobaví duchcovské děti v kině Lípa

KDY: Neděle 5. prosince od 15 hodin

KDE: Kino Lípa Duchcov

ZA KOLIK:

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem Kožíškem. Vánoční speciál je plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti. Účinkují Pavel Kožíšek a Hana Mašlíková. Představení proběhne tuto neděli od 15 hodin v duchcovském kině Lípa a je určeno divákům od 3 do 12 let. Lístek na místě stojí 150 korun a v předprodeji 120 korun.

Peníze z adventní akce půjdou na opravu kostelních varhan

KDY: Neděle 5. prosince od 16 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: 20 korun



Druhá adventní neděle bude patřit v Bílině Divadlu V Pytli. To zábavnou formou připomene lidem v kostele sv. Petra a Pavla adventní zvyky a tradice. Start akce je v 16 hodin, lístek stojí 20 korun. Výtěžek ze vstupného bude využit na opravu kostelních varhan.

OC Olympia bude bruslit, slavnostní program stopl covid

KDY: Sobota 4. prosince od 8.30 hodin

KDE: OC Olympia Teplice

ZA KOLIK: 60 korun

Ice aréna u teplického OC Olympia se v sobotu 4. prosince otevře pro veřejné bruslení v 8:30 hodin, slavnostní podvečerní doprovodný program nebude, a to kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. Ice aréna bude otevře denně od 8.30 do 21 hodin, vstupné je 60 korun. Děti do 5 let neplatí. K dispozici bude půjčovna bruslí a šatna.

Vánoční koncert Václava Marka s hostem Danielou Šinkorovou

KDY: Pátek 3. prosince od 19 hodin

KDE: DK Teplice

ZA KOLIK: 280 korun



Vánoční koncert Václava Marka s orchestrem se uskuteční v pátek 3. prosince od 19 hodin v DK Teplice. Jako hlavní host se představí herečka, zpěvačka, tanečnice a moderátorka, držitelka dvou cen Thálie a dvou cen TýTý, Daniela Šinkorová. Václav MAREK s orchestrem hraje tu nejlepší hudbu nejen z minulého století. Ve "Vánočním koncertu " zazní vedle domácích šlágrů a celosvětově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vánoční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých koled. Lístek přijde na 280 korun.