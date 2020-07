Kultovní film Samotáři bude promítat letní kino v Bílině

KDY: Neděle 5. července od 22 hodin

KDE: Amfiteátr v Bílině

ZA KOLIK: 100 korun

Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně ovlivní jejich budoucí život. Kultovní český film Samotáři se vrací po 20 letech od své premiéry v kinech. Vidět ho můžete v letním amfiteátru v Bílině tuto neděli od 22 hodin. Vstupné přijde na 100 korun.

V atriu Muzea města Duchcova si můžete číst pod širým nebem

KDY: Denně 9-17 hodin

KDE: Muzeum města Duchcov

ZA KOLIK: zdarma



V atriu Muzea města Duchcova si můžete číst pod širým nebem. Knihy jsou k dispozici zdarma v průjezdu muzea. Knihu si můžete odnést i domů a příležitostně ji vrátit.

Planetárium pobaví pohádkami

KDY: Neděle 5. července od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun



Teplické planetárium uvede v neděli od 14 a 16 hodin sérii tří filmových pohádek, ve kterých se lidé znovu setkají se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydají se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Vstup na akci stojí 40 korun pro dospělého, dítě platí poloviční částku.

„Íčko“ vás zavede do světa energetiky. Funguje už i rozhledna

KDY: Od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: zdarma



Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Návštěvníkům je k dispozici prosklená vyhlídka s přístupným ochozem ve výšce 140 metrů. Ocitnete se tak na střeše nejvyšší průmyslové stavby v České republice. „Íčko“ ledvické elektrárny je otevřeno od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

KDY: Sobota 4. července od 8 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: zdarma

Osek podpoří řemeslníky

Informačního turistického centra Osek pořádá další Osecké trhy. Cílem akce je podpora řemeslníků, kteří byli zasaženi současnou situací a následnými omezeními. Trhy budou probíhat v prostorách kláštera ve spolupráci s Cisterciáckým opatstvím Osek.