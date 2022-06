Sobota v Duchcově bude plná kočárků. Na náměstí Republiky před expozicí historických kočárků a dětských vozidel továrny HIKO ze sbírek Hany Müllerové totiž v 10 hodin odstartuje procházka, která povede přes zámeckou zahradu až do duchcovského muzea. „Každé vozítku z průvodu kočárků, koloběžek, odstrkávadel bude označené balónkem. Každý z účastníků bude mít vstup do expozice kočárků zdarma,“ láká duchcovské muzeum. Mimo tuto akci jsou prohlídky expozice možné po domluvě v muzeu či na telefonu 417 835 526. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené pak 20 korun.

Malá Paříž se opět rozjíždí. Hrát bude italská formace, vystoupí i ZUŠ Teplice

KDY: Neděle 5. června od 15 do 21 hodin

KDE: Zahradní dům Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Teplická Malá Paříž se opět rozjíždí a na tuto neděli u Zahradního domu v Teplicích vystoupí žáci ZUŠ Teplice z pěvecké třídy učitelky Xenie Podolchové. (15.00) Od 16 hodin zahraje italská rocková čtveřice Coconut Planters. V 17.30 se těšte na funky v podání teplicko-litvínovské kapely Wan men sonk a v 19.00 hodin se představí teplickému publiku uznávaný zpěvák a skladatel z Jihoafrické republiky Gerald James Clark. Večer zakončí slovenská zpěvačka Zdenka Trvalcová s kapelou Voila. (20.00)

Bílina bude plná trabantů, řidiče čeká železniční expozice

KDY: Pátek až neděle

KDE: Bílina, Osek

ZA KOLIK: Zdarma

Od pátku 3. do neděle 5. června se uskuteční celostátní setkání majitelů a příznivců vozidel vyrobených bývalým koncernem IFA v NDR. Těšte se na modely značek Trabant a Wartburg a další. Majitelé dvoutaktů budou pobývat v Autokempu Bílina. Pořadatelem akce je Zemský svaz Evropského IFA klubu. V rámci spanilé jízdy, která se uskuteční v sobotu, se účastníci podívají na vyhlídkovou věž v Elektrárně Ledvice. „Účastnící srazu mají zajištěný oběd v Oseku a při té příležitosti navštíví i naši železniční expozici ve stanici Osek město,“ informoval Martin Müller z Klubu přátel krušnohorské železnice Most Dubí Moldava.

Top Gun: Maverick s Tomem Cruisem vás pobaví v multikině

KDY: Do středy 8. června

KDE: Premiere cinemas v OC Galerii Teplice

ZA KOLIK: Od 175 korun



Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick? Tento americký filmový hit můžete vidět až do středy 8. června v teplickém multikině Premiere cinemas a to v různých časech třeba ve 13.20, 16.00, 18.40 a 21.20. Lístek koupíte od 175 korun.

Hrobčice budou patřit dětem

KDY: Sobota 4. června od 8.30 hodin

KDE: Hrobčice

ZA KOLIK: Zdarma

Sobota bude patřit v Hrobčicích dětem. Obec tam pro ně totiž připravila dětský den. Start celodenní akce na tamním fotbalovém hřišti je v 8.30 hodin. Těšte se na závody na kolech, vodní fotbal, žongléra Radima, vypouštění balónků, pěnu a ohňostroj. Programem provede přítomné Divadlo V Pytli.

V Dubí můžete vidět kostýmy Heleny Vondráčkové

KDY: Do 6. června

KDE: Dům porcelánu s modrou krví

ZA KOLIK: Zdarma



Filmové role Heleny Vondráčkové, tak se jmenuje výstava originál kostýmů populární zpěvačky, která si zahrála i ve filmu. Výstavu můžete navštívit v Domě porcelánu s modrou krví v Dubí až do 6. června. Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup je volný.

KDY: Pátek 3. června od 15.30 hodin

KDE: DDM Cvrček

ZA KOLIK: Zdarma

Zahrada krupského DDM Cvrček bude patřit dětem



DDM Cvrček připravil pro děti odpoledne plné zábavy. Těšte se na vystoupení tanečního kroužku, zábavné hry, tvoření, malování na obličej. Start akce na zahradě DDM je v 15.30 hodin.