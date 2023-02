Roman Kubec a jeho kreslený humor

Kdy: Od 4. února od 31. března

Kde: Galerie ITC Osek

Za kolik: Zdarma

Známý severočeský výtvarník Roman Kubec představí v galerii ITC Osek to nejlepší ze svého kresleného humoru. Výstavu, která vás rozesměje, můžete navštívit od 4. února do 31. března. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin.

Krupka bude tančit

Kdy: Sobota 4. února od 20.00

Kde: MC Koloseum Krupka

Za kolik: 250 korun

Kdo rád tančí, tak by neměl v sobotu 4. února od 20.00 chybět v Krupce. V tamním MC Koloseum totiž proběhne Společenský ples. Hrát bude kapela Alibi. Vstupné přijde na 250 korun.



Mašinkou vyjedete až na vrcholky Krušných hor

Kdy: Pátek až neděle

Kde: Moldava v Krušných horách

Turisté mohou mít radost. Mašinka z Mostu na Moldavu v Krušných horách pojede i v pátek 3. února, kdy mají děti pololetní prázdniny. Motoráček do hor bude vypraven jako obvykle i o víkendu. V akci budou čtyři páry vlaků, pojedou tam i zpět. Moldavská horská dráha Most – Freiberg, nazývaná též Teplický Semmering, byla oficiálně otevřena 18. května 1885. V rámci republiky jde o technicky unikátní trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání. Dostala se na poštovní známku, objevila se v několika dokumentech. Vlaky na turistické trati jezdí jen o víkendy, prázdniny a svátky. „Na Moldavu po kolejích se můžete vydat ve všední dny zase v době od 13. do 17. února a od 27. února do 3. března, kdy budou jarní prázdniny třeba na Teplicku, Mostecku či Ústecku,“ řekl Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice z.s. Výletníci z Ústí nad Labem mohou navíc každý víkend využívat přímé vlakové spojení z nádraží Ústí- Západ na Moldavu. Motoráček, který jede přes Proboštov, Teplice, Osek, Dubí, odjíždí v 8.22 a 13.22.