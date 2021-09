Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou.

Cirkus Kabát. | Foto: Deník/Jakub Volný

Kabát se svým cirkusem zamíří do Teplic

KDY:Sobota 4. září od 20 hodin

KDE: Letiště Teplice

Poslední roky jezdili po halách a stadionech pro desítky tisíc lidí, nyní si vezou cirkusový stan pro tisícovku nejvěrnějších. Jednou ze zastávek turné Cirkus kapely Kabát jsou i Teplice. „Fanoušci se ve stanu pomaleji rozehřívají, ale pak si užívají skvělý zvuk,“ tak popisují členové teplické kapely Kabát dosavadní průběh pro ně netypického turné. V lázeňském městě vystoupí v sobotu 4. září od 20 hodin. „Turné zatím probíhá naprosto v pořádku, bez zranění, bez psychických otřesů. A kapela šlape jak hodinky. Lidi chodí, takže zjednodušeně řečeno: naprostá spokojenost,“ říkají muzikanti. Dalšími zastávkami po Teplicích jsou třeba: 7. září Chomutov, 9. září Karlovy Vary a 23. září Praha. „Chtěli bychom pozvat všechny fanoušky, ať se přijdou podívat. Ne na všechny koncerty se ještě dají koupit vstupenky, ale do pár měst, která zatím nejsou zcela vyprodaná, to jde. Je to v našem případě svým způsobem unikátní turné, a mělo-li by se někdy v budoucnu něco podobného opakovat, tak už ale doufejme z naší svobodné vůle. Moc se těšíme na další koncerty, a přijďte si to s námi užít!“ láká teplická kapela Kabát.