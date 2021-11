Diskotéka na ladě bude plná hudby a zábavy

KDY: Sobota 6. listopadu od 17 do 19 hodin

KDE: Sport Aréna Teplice

ZA KOLIK : 50 korun

Kdo má rád bruslení a disco, tak by neměl chybět na akci s názvem Diskotéka na ledě. Ta se uskuteční tuto sobotu od 17 hodin v teplické Sport Aréně. Hrát bude Dance Mission Teplice. Vstupné přijde na 50 korun.

Botanické zahradě vládne smrt, inspirace je z Mexika

KDY: Do 14. listopadu

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun





V teplické botanické zahradě můžete navštívit výstavu Día de los Muertos Den mrtvých. Název sice zní morbidně, ale nemusíte se bát. Botanka se inspirovala v Mexiku, kde o svátcích zemřelých mrtvé oslavují a vítají duchy u sebe doma. Oslavy Día de los Muertos začínají kolem 20. října a pokračují až do začátku listopadu, kdy oslavy vrcholí. „Hroby se zdobí barevnými květinami, zejména žlutými aksamitníky, které symbolizují slunce a světlo, a ukazují duším cestu, aby nezabloudily na tomto světě,“ řekl kurátor Jan Ptáček. Výstava potrvá až do 14. listopadu, otevřeno je úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun.

Tři filmové pohádky pobaví děti v planetáriu

KDY: Neděle 7. listopadu od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun

Teplické planetárium uvede sérii tří filmových pohádek, ve kterých se děti znovu setkají se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydají se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy.

Výstava láká na cínové figurky

KDY: Po telefinické domluvě

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: 50 korun



V Duchcov na náměstí Republiky můžete navštívit výstavu historických cínových figurek, lodí, tanků, letadel a válečného vybavení. Jedná se o soukromou sbírku pana Zdeňka Klementa. Otevřeno je po telefonické domluvě 603 517 583. Plné vstupné stojí 50 korun.

Halloweenský průvod strašidel projde Hájem u Duchcova

KDY: Neděle 7. listopadu od 17 hodin

KDE: Háj u Duchcova

ZA KOLIK: Zdarma

Halloweenský průvod strašidel projde Hájem u Duchcova. Těšte se program Divadla V Pytli, stezku odvahy a dýně. Obec vyhlásila soutěž o nejhezčí dýni, na konci průvodu vyhlásí vítěze. Start akce je v ulici Ke Knížáku v neděli v 17 hodin, průvod projde obcí k Sokolovně. Vstupné se neplatí.

Modrodům ukazuje kostýmy, ve kterých hrál Petr Štěpánek

KDY: Od 29. října do 6. listopadu

KDE:Dům porcelánu s modrou krví

ZA KOLIK: Zdarma



V dubském Domě porcelánu s modrou krví můžete od pátku 29. října do 6. listopadu vidět výstavu originálních kostýmů s názvem Filmové role Petra Štěpánka. Štěpánek je nejvíce znám z pohádek a dětských filmů, hrál například ve Zlatovlásce nebo televizním seriálu Záhada hlavolamu. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.