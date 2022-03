Podporu Ukrajině a jejím obyvatelům bojujícím proti invazi ruských vojsk vyjádří také Tepličané. Sejdou se v pátek 4. března na náměstí Svobody, happening nazvaný „Teplice stojí za Ukrajinou!“ začíná v 16.30. Setkání se jako řečníci zúčastní například senátor Marek Hilšer, teplický pedagog a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák nebo odborník na témata informační války a dezinformací Josef Holý. Vystoupí také ukrajinská maminka z Kyjeva, která před válkou utekla právě do severočeského lázeňského města. Setkání se jako řečníci zúčastní například senátor Marek Hilšer, teplický pedagog a náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jiří Řehák nebo odborník na témata informační války a dezinformací Josef Holý. Vystoupí také ukrajinská maminka z Kyjeva, která před válkou utekla právě do severočeského lázeňského města.

V hororovém cirkuse Ohana můžete vidět hadího muže

KDY: Čtvrtek až neděle

KDE: U Aquacentra v Teplicích

Proleze rourou i tenisovou raketou. Své tělo dostane do bedny o rozměrech 45 na 55 cm. Vystoupení Ludvíka Janíčka Berouska můžete vidět v hororovém cirkuse Ohana, který je od čtvrtka do neděle u Aquacentra v Teplicích. Více o hadím muži zde

Děti v Bílině pobaví pohádka O chaloupce z perníku

KDY: Neděle 6. března od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Bílina

Již tuto neděli pobaví děti v Bílině pohádka O chaloupce z perníku z produkce Divadla Kapsa - Andělská Hora. Start představení v městském divadle je 15 hodin, vstupné stojí 50 korun.

Masopust v Bílině nabídne průvod, zabijačkové hody i kavárnu

KDY: Pátek 4. března od 10 hodin

V Bílině proběhne v pátek masopust. Dopolední program je určen především školám, školkám a mamkám na mateřských: maskovaný průvod náměstím, pohádka pro děti, hudební vystoupení. Odpolední program je pro širokou veřejnost, těšte se na hudební vystoupení, maskovaný průvod, pohádka pro děti. Po celý den budou zabijačkové hody, soutěže pro děti, občerstvení a šikovné ruce a kavárna na ulici. Vstupné se neplatí.

Štola Lehnschafter v Mikulově ukazuje hornictví i houby

KDY: Středa až neděle

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 100-150 korun

Štola Lehnschafter v Mikulově na Teplicku funguje celoročně. A kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotografií nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Mikulovská štola funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny. Vstupné stojí od 100 do 150 korun. Školy mají slevu.

Herec a fotograf Čermák ukáže své snímky v teplickém muzeu

KDY: Do 24. dubna

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 30 korun



„Žena není krásná, krása je žena.“ Glosa pochází z esejů filosofa Ladislava Klímy a je klíčová pro pochopení a otevření imaginárního prostoru, ve kterém se pohybují ženy fotografa Hynka Čermáka. Populárního herce Čermáka můžete znát třeba z krimiseriálu Rapl či z filmu Národní třída. Expozice v jízdárně teplického zámku představí především výběr z volné fotografické řady nazvané autorem U pře rodu. Vernisáž se uskuteční ve foyer teplického zámku ve čtvrtek 3. března v 18 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna. K vidění bude úterý až pátek od 12 do 17 a o víkendu od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde 30 korun.