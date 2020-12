Teplické gymnázium otevírá Beuronskou kapli i Biopark

KDY: Sobota 5. prosince od 13 hodin

KDE: Gymázium Teplice

ZA KOLIK: Od 20 korun

Po dlouhé nucené přestávce můžete v sobotu 5. prosince opět absolvovat prohlídky Beuronské kaple, Bioparku GT a Didaktického parku teplického gymnázia. Skupiny mohou mít nejvýše deset osob. Prohlídky začínají vždy v každou celou hodinu v sobotu odpoledne: 13:00 14:00 15:00 16:00. Plné vstupné do bioparku stojí 40 korun, snížené pak 20 korun.

Teplice hostí farmářské trhy. Těšte se na pečivo i zeleninu

KDY: Pátek 4. prosince od 9 do 15.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V Teplicích můžete v pátek 4. prosince navštívit Severočeské farmářské trhy. Konají se od 9 do 15.30 hodin tradičně na náměstí Svobody. Na trhu bude nabídka uzenin, koření, medu, ovoce či zeleniny. Své oblíbené výrobky nabídnou sýraři či pekaři přivezou třeba tradiční pšenično-žitný kváskový chléb.

Botanická zahrada patří Mexiku

KDY: Sobota 5. prosince od 9 hodin

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: Od 50 korun





Botanická zahrada v Teplicích otevřela ve čtvrtek 3. prosince své brány. Ve sklenících a na zahradě najdete nespočet různých rostlin ze všech koutů této planety. Vidět v ní teď můžete i výstavu Viva Mexico. „Jde o fotografie zachycující oslavu dne Día de los Muertos (naše dušičky, pozn. red.), oltáře pro svátek Día de los Muertos s mexickými artefakty a originální mayské kresby,“ přiblížil výstavu ředitel teplické botanické zahrady Petr Šíla.

Těšit se můžete i na obrazy, které zapůjčila Romana Rybková, a na sochy Seňora a Seňory vyrobené žáky ZŠ Hrob a ZŠ Bílá cesta Teplice. Teplická botanická zahrada má rozlohu asi dva hektary. Založena byla Teplicemi v roce 2002. Zhruba polovina je věnována venkovní expozici, výstavní skleníky zaujímají plochu 2400 m2. Zásobní skleníky nejsou veřejnosti přístupné. Kromě skleníku můžete projít i venkovní expozici, která má v podzimním období své zvláštní kouzlo. Stále zůstávají v platnosti vládní nařízení. Tedy pravidlo 3R: roušky, dezinfekce rukou, rozestupy. Využívejte bezkontaktní platební metody a řiďte se pokyny pracovníků zahrady,“ apeluje ředitel Botanické zahrady Teplice Petr Šíla. Plné vstupné stojí 90 korun a snížené 50 Kč. Botanka má otevřeno každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Na výstavě keramičky Kartákové na vás dýchnou Vánoce

KDY: Do 31. prosince

KDE: Kostel sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí v Teplicích

ZA KOLIK: Zdarma



Keramička Alena Marie Kartáková z Krupky opět ukazuje svou nejen vánoční tvorbu. Výstava s názvem Od adventu k masopustu a kousek dál je k vidění v teplickém kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí a potrvá až do 31. prosince. Vidět ji tam můžete každý den kromě pondělí od 10.00-12.00 13.00-16.00.

Bazén v Aquacentru funguje

KDY: Sobota 5. prosince od 9 hodin

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Od 70 korun



Od čtvrtka 3. prosince je k dispozici plavecký bazén v Aquacentru Teplice. Dětský svět potřebuje po pauze delší přípravu, provoz zahájí až od pondělí. „Obě sekce budou fungovat odděleně. Do plaveckého bazénu máme povolenou kapacitu 50 návštěvníků v jeden okamžik. Rekreační bazén s funkčními atrakcemi bude mít oproti normálu sníženou kapacitu na 180 lidí. Za určitých podmínek bude fungovat i sauna,“ popsal ředitel zařízení Michael Paraska. Dospělí za hodinu v dětském světě zaplatí 100 korun, dítě (10 – 15 let) 80 korun. Lze využít rodinné vstupné, kde vstup dospělého vyjde na 80 korun za hodin, dítě od 6 do 10 let 70 korun a dítě do 6 let 20 korun. Za plavecký bazén dospělí zaplatí 60 korun na hodinu, dítě 40 korun. Kompletní ceník je na webových stránkách Aquacentra. Otevřeno bude každý den od 9 do 21 hodin, v pondělí až do 13 hodin. V případě dotazů číslo na recepci 417 577 164.

Teplické muzeum můžete opět navštívit

KDY: Sobota 5. prosince od 10 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: Od 30 korun



Regionální muzeum Teplice můžete opět navštívit. K vidění je tam třeba výstava Kovozávodů Semily – Hravě a zdravě či expozice panenek a historických kočárků Zdeňky Bednaříkové. Ve foyer teplického zámku si můžete zdarma prohlédnout exponát měsíce prosinec, který je věnovaný 250. výročí narození L. van Beethovena. Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí 10-17.00. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun.