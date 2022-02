Pololetní prázdniny a jarní prázdniny budou v Teplicích patřit bruslení. Na teplickém Zimáku proběhne veřejné bruslení v pátek 4. 2. od 12 do 13.30, v sobotu 5. 2. od 17 do 18.30, v neděli 6.2. od 10.30 do 12.00, v pondělí 7. 2. od 11.30 do 13.00, v úterý 8. 2. od 11.30 do 13.00, ve středu 9. 2. od 18.00 do 19.30, ve čtvrtek 10.2. od 11.30 do 13.00, v pátek 11. 2. od 11.30 do 13.00, v sobotu 12. 2. od 17.00 do 18.30 a v neděli 13. 2. od 10.30 do 12.00.

Pohádkový karneval pobaví děti v bílinské Fontáně

KDY: Neděle 6. února od 15 hodin

KDE: KD Fontána v Bílině

ZA KOLIK:

Princezny, králové, rytíři a víly. Všechny tyto bytosti uvidíte v rámci pohádkového karnevalu, který se uskuteční tuto neděli od 15 hodin v Kulturním domě Fontána v Bílině. Odpoledne plné zábavy a odměn přichystalo pro děti Kulturní centrum Bílina. Vstupné stojí 100 korun, děti do tří let neplatí.

Výstava ukazuje zvelebená místa

KDY: Sobota 5. února od 9 do 11 hodin

KDE: Bílinská knihovna

ZA KOLIK: Zdarma

Má vlast cestami proměn Příběhy domova, tak se jmenuje výstava, kterou můžete až do 31. března vidět v centrální bílinské knihovně na Mírovém náměstí. Tato národní putovní výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině. Vstup je volný.

Knak láká na maškarní retro disco party s překvapením

KDY: Sobota 5. února od 21 hodin

KDE: Knak Teplice





Teplický klub Knak připravil na tuto sobotu maškarní retro disco party. Těšte se na soutěž o nejlepší retrokostým, na vítěze čeká zájezd do zahraničí. V plánu je i vystoupení kapely Tina Turner tribute a speciální půlnoční překvapení. Start akce je ve 21 hodin.

Americká zpěvačka Juwana Jenkins vystoupí v teplickém Jazz clubu

KDY: Sobota 5. února od 19 hodin

KDE: Jazz club Teplice

ZA KOLIK: 250 korun

Po dlouholetém působení v hudební branži a vystupování s kapelami Tonny Blues Band, Charliem Slavikem a Janem Kořínkem později pak s Mojo Bandem se rodačka z Filadelfie, již dlouhou dobu žijící v Česku, energická americká bluesová zpěvačka Juwana Jenkins, rozhodla pro sólovou dráhu. K této změně ji dovedla dlouhá cesta uměleckého rozvoje a léta strávená na pódiích v tuzemsku i za hranicemi Česka. Juwana Jenkins Blues Band vystoupí v sobotu v teplickém Jazz clubu od 19 hodin, lístek přijde na 250 korun.

V teplické botance můžete opět navštívit skalničkový skleník

KDY: Sobota 5. února od 9 do 17 hodin

KDE: Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK: 90 korun



Z důvodů uzavírek xerického a částečně i tropického skleníku rozhodlo vedení Botanické zahrady návštěvníkům opět zpřístupnit skalničkový skleník, ačkoliv vzhledem k probíhajícímu zimnímu období je většina rostlina v expozici v době vegetačního klidu. „Momentálně lze podobně jako ve venkovní expozici obdivovat stálezelené rostliny. V krátkém výseku novozélandských hor vévodí drobné druhy jehličnanu rodu Podocarpus či stálezelený rod Hebe příbuzný našim rozrazilům. Kanárské ostrovy reprezentují sukulentní pryšce (Euphorbia) nebo keřovité kopretinovce (Argyranthemum),“ řekl ředitel Botanické zahrady Petr Šíla. Z neúplně typických skalniček mohou návštěvníci obdivovat na začátku jihoamerické expozice bromeliovitou rostlinu Puya raimondii, která patří mezi jedny z nejvyšších bromeliovitých na světě. Roste v peruánských a bolivijských Andách. Botanka má otevřeno úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Vstupné stojí 90 korun.