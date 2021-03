Pohádkový les a plot lásky fungují

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Pohádkový les s vyhlídkou na lázeňské město Teplice, stejně jako nedaleký plot lásky v Janáčkových sadech, jsou přístupné i v této době, kdy jsou kvůli pandemickým opatřením uzavřená oplocená hřiště v Teplicích. Dětská říše pohádek je situována nad Teplicemi, konkrétně nad Šanovem a Proseticemi, nedaleko botanické zahrady a Písečného vrchu s hvězdárnou. Můžete tu potkat čerta, kocoura v botách nebo třeba vodníka, Červenou Karkulku či Ježibabu. Při procházce Janáčkovými sady narazíte také na plot lásky. Je zde přes 300 zámečků, které tu společně přidělali na zábradlí zamilované páry.

Pumptracková dráha je volně přístupná

KDY: Kdykoliv

KDE: Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Pump track najdete za Kauflandem v blízkosti teplických ulic Arbesova a Husova.Tzv. pumpička, jak tento typ hřiště počešťují jeho uživatelé, má tři samostatné zóny s boulemi, po kterých se jezdí na kole či kolečkových bruslích. Pumptracková dráha je volně přístupná, není oplocená, zůstává tedy otevřená po celý den. Pozor ale na epidemická omezení, která je potřeba dodržovat.

U Olympie se stále bruslí

KDY: Denně

KDE: OC Olympia Teplice





ICE Aréna u teplické Olympie bude fungovat až do 14. března. „Klasické“ veřejné bruslení tam není možné, kvůli vládním opatřením, ale můžete si tam soukromě pronajmout ledovou plochu. Bruslit v jeden čas mohou maximálně čtyři osoby prokazatelně žijící ve společné domácnosti, děti do 6 let se nezapočítávají. Otevřeno je denně od 5 do 20.30 hodin.

Výstavu prací žáků ZŠ Dubí 1 můžete vidět virtuálně

KDY: Kdykoliv

KDE:Youtube

ZA KOLIK: Zdarma



Kdo nemohl osobně navštívit výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Dubí 1, tak má teď jedinečnou. Škola totiž zveřejnila na svém Youtube kanále virtuální prohlídku expozice. Součástí videa je i bonus v podobě časosběru z průběhu instalace.

KDY: Kdykolov

KDE: E-shopy

ZA KOLIK: Od 410 korun

Kniha Dvanáct strun Karla Zicha je plná muziky, lásky a vzpomínání

Unikátní sbírka rozhovorů, jakýsi kubistický portrét, z jehož úhlů lze složit pestrý obraz osudů zpěváka Karla Zicha a lidí kolem něj. Tak to je kniha Dvanáct strun Karla Zicha z pera Michala Bystrova, Marty Bystrovové a Zdeňka Hazdry. Na začátku byla stará, oprýskaná kytara. A dva kamarádi, kteří si vysnili knížku o životě slavného strýce jednoho z nich. Navazovali pomyslné struny, pokusili se ten ztichlý nástroj rozehrát. Jedna z největších hvězd české pop music zemřela předčasně, v pouhých pětapadesáti letech. Kolegové, příbuzní a známí na ni bez výjimky vzpomínají s láskou. Kniha je k mání v e-shopech od 410 korun.