Casanova vládne nové výstavě

KDY: Sobota a neděle 9-17.00

KDE: Muzeum města Duchcov

ZA KOLIK: 20-30 korun

Casanova, Giacomo Casanova. Jméno, které znělo na královských dvorech a ve vybrané společnosti celé Evropy druhé poloviny 18. století. Životní pouť tohoto muže, učence, spisovatele, teologa i dobrodruha a milovníka žen se uzavřela v roce 1798 v Duchcově. I když si Casanova v duchcovském prostředí zvykal jen velmi těžce, dokázal zde vytvořit většinu svého literárního odkazu a navždy zůstal s historií našeho města spjatý. Právě za Casanovou směřují do Duchcova zájemci o historii i turisté již od 19. století. Od 1.června Muzeum města Duchcova otevřelo nové prostory expozice nazvané „Já Giacomo Casanova“, která je umístěna v budově muzea v bývalých prostorách informačního centra. Cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům popularizační formou mnohovrstevný rozměr života a činnosti Giacoma Casanovy, který bývá často zcela mylně redukován pouze na jeho milostná dobrodružství. Celkový ráz expozice je pojatý moderní formou jako vyprávění samotného Casanovy, který návštěvníky provází celým prostorem. V tematických okruzích je nastíněno kulturní prostředí Evropy 18. století, Benátek i Duchcova a jeho nejbližšího okolí, zmapovány jsou cesty Giacoma Casanovy světem a portréty panovníků a slavných osobností, se kterými se setkal. Nechybí vyobrazení jeho útěku z benátského vězení nebo podobizny jeho milenek a favoritek. Interaktivní součástí instalace je také ukázka dobových kostýmů k vyzkoušení a fotografování, zařízení alchymistické laboratoře, nebo ukázka historických erotických knižních ilustrací.

Zachycen je i druhý život Giacoma Casanovy, otázka hledání jeho hrobu, odborné bádání casanovistů z celého světa nebo Casanovův obraz v literatuře, filmu a umění, ale i jeho podoba v současném životě Duchcova – v živé tradici Casanovských slavností, divadelních her místního Divadla „M“.

DDM Teplice pobaví na Angru děti

KDY: Neděle 7. června od 15 hodin

KDE: Teplice

ZA KOLIK: zdarma



Na tuto neděli připravil Dům dětí a mládeže Teplice oslavu Mezinárodního dne dětí. Start je na Angru v 15 hodin a na děti čeká bohatý program, soutěže o ceny i možnost vyzkoušet si činnosti, které DDM nabízí v rámci pravidelných zájmových kroužků. Těšit se můžete na závody koloběžek a odstrkovadel. Vstup na akci je zdarma.

KDY: pátek (11-17.00), sobota a neděle (12-18.00)

KDE: Krupka

ZA KOLIK: zdarma

Kaple sv. Wolfganga na Komáří vížce opět funguje

Kaplička se nachází při silnici na Komáří vížku. Prostory barokní kaple sv. Wolfganga, patrona horníků, se využívají k výstavám, menším církevním slavnostem a ke společným setkáním obyvatel z obou stran hranice.

KDY: Od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin

KDE: Ledvice

ZA KOLIK: zdarma

„Íčko“ vás zavede do světa energetiky

Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Prohlídky jsou nyní možné pouze po předchozím objednání. Z provozních důvodů není nyní možné navštívit rozhlednu (v objektu probíhají opravy). „Íčko“ ledvické elektrárny je otevřeno od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.

KDY: sobota a neděle od 14.30

KDE: Premiera Cinemas Teplice

ZA KOLIK: Od 179 korun

Multikino v Galerii promítá českou komedii Přes prsty

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla (Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které volejbalu obětují skoro všechno. Mladší Pavle tak trochu začínají tikat biologické hodiny a s přítelem Hynkem (Vojta Dyk) chce co nejdříve otěhotnět. To starší svobodná a bezdětná Linda nechápe. Zvlášť, když se jim podařilo kvalifikovat na ME. Všechno ale stejně nakonec zamotá Jíra, svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí (Jiří Langmajer). Film Přes prsty můžete vidět v teplickém multikině v OC Galerie od čtvrtka do středy vždy od 14.30 hodin. Lístek stojí od 179 korun.