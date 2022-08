Animovaný biják DC liga mazlíčků na plátně multikina

Kdy: Do středy 10. srpna vždy od 13.00 a 15.10 hodin

Kde: Premiere Cinemas Teplice

Za kolik: Od 175 korun

Superpes Krypto a Superman jsou nerozluční nejlepší přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu v Metropolis. Když je Superman a zbytek Ligy spravedlnosti unesen, musí Krypto přesvědčit divokou smečku z útulku-ohaře Ace, břichaté prase PB, želvu Mertona a veverku Chipa, aby ovládli své vlastní nově nabyté schopnosti a pomohli mu superhrdiny zachránit. Americký animovaný biják DC liga mazlíčků můžete vidět v teplickém multikině Premiere cinemas až do příští středy vždy od 13.00 a 15.10 hodin. Lístek stojí od 175 Kč.

Dům porcelánu v Dubí zdobí obraz Slon v porcelánu

Kdy: Do 14. září

Kde: Dům porcelánu s modrou krví

Za kolik: Zdarma

Dům porcelánu s modrou krví Městské informační centrum Dubí připravilo pro své návštěvníky dočasné zpestření své stálé expozice. Nyní zde až do 14. září najdou Slona v porcelánu, velkoformátový obraz malíře Michala Janovského. „Když jsme před časem narazili na tento obraz, zdálo se nám to jako milý vtip ke sdílení. Obraz se nám nakonec zalíbil natolik, že jsme se rozhodli oslovit autora a díky jeho vstřícnosti se nám ho podařilo zapůjčit. Tak si ho přijďte prohlédnout, na slona v porcelánu nenarazíte každý den,“ zvou k prohlídce zaměstnanci Městského informačního centra v Dubí. Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstup je zdarma.

Na hřišti v Suché se uskuteční memoriál Daniela Slámy

Kdy: Sobota 6. srpna od 13 hodin

Kde: Hřiště v Suché

Za kolik: Zdarma

Sokol Suché pořádá memoriál Daniela Slámy. Jde o 19. ročník a uskuteční se tuto v sobotu 6. srpna od 13 hodin na hřišti v Suché. Fotbalové týmy TJ Sokol Suché, FK Kozli, Slovan Sobědruhy a TJ Sokol Kladruby budou hrát každý s každým.

Výstava v Jízdárně teplického zámku vás zavede do světa skla

Kdy: Do 18. září

Kde: Jízdárna teplického zámku

Za kolik: 50 korun

V Jízdárně teplického zámku můžete obdivovat sklo. Probíhá tam totiž výstava s názvem Křišťálové vzpomínky aneb skleněné dárky z cest. „Jde o výstavu rytého lázeňského skla, grafických vedut, hutního skla ze Mstišova a vinutých perlí. Součástí vstupenky je kvíz, po jehož vyplnění budete zařazeni do soutěže o katalog Sklo ze Mstišova 1956-64,“ láká Vlasta Tichá z teplického muzea. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 korun.

Nově otevřená štola Milá paní v Mikulově láká na zlatý poklad

Kdy: Úterý až neděle od 10.00 hodin

Kde: Mikulov

Za kolik: Od 150 korun

V Mikulově na Teplicku rozšířili hornické muzeum ve skále. Po Štole Lehnschafter (Lenšaftní štola), která pro veřejnost funguje už řadu sezon, tu místní nadšenci do hornické historie připravili novou prohlídkovou trasu. Jde o štolu Liebefrauen, kterou lze přeložit jako štola Milá paní. „Velkým lákadlem je pro návštěvníky možnost vyrazit si minci a na vlastní oči vidět hromadu zlatých cihel,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Krušnohorská důlní Pavel Chaloupka. Obě štoly mají otevřeno od úterý do neděle, prohlídky startují v 10.00 a poslední mají začátek v 16.00. Ceny tras jsou různé a pohybují se od 150 do 225 korun.

Dubské Plivátko už funguje. Bazén prošel rekonstrukcí

Kdy: Denně od 9.00 do 19.00 hodin

Kde: Dubí

Za kolik: 50 - 100 korun

Na koupališti v Dubí se už vykoupete. Brány Plivátka, jak místní bazénu přezdívají, se otevřely v první polovině července. To, že jste se tam nemohli vykoupat už před prázdninami, tak to způsobila rekonstrukce. Bazén byl totiž prasklý a samovolně z něj odtékala voda. Od roku 2019 byl v havarijním stavu. Město ho nechalo opravit. „Bazén se vybrousil, vyčistil, vytmelil a vylepil se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. Práce na opravě zdrželo i výběrové řízení, které muselo proběhnout nadvakrát. Do toho první se totiž nikdo nepřihlásil. „Taková je realita české stavebnictví. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. Koupaliště má otevřeno denně od 9 do 19 hodin, plné vstupné stojí 100 korun a snížené 50 korun, Děti do 6 let neplatí nic.