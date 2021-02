Na Komáří vížku lanovkou

KDY: Denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Plné jízdné 140 korun

Dvousedačková lanovka s celoročním provozem vás dopraví až na vrchol Komáří vížky, kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou restaurací. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z terasy dohlédnout až na vrcholky Krkonoš a jako na dlani spatříte České středohoří. V zimní období funguje oblíbená atrakce denně od 8.30 do 16.30 hodin. Odjezd je každou hodinu, vždy v půl tedy v 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30. Jedna jízda pro dospělého vyjde na 140 korun a pro dítě (5-10 let) na 100 korun. „Současným provozem lanové dráhy nejsou vládní protiepidemiologická opatření porušována. Lanová dráha, která není součástí žádného lyžařského areálu, svým provozem naopak pomáhá přeplněné autobusové dopravě a cestujícím směřujícím na Komáří vížku. Všechna nařízená hygienická opatření jsou dodržována. Lanovka je technickou památkou ČR, která byla slavnostně spuštěna v roce 1952. Považujeme ji za součást „rodinného stříbra“ našeho města,“ informovala Krupka na svém webu.

Žralokem do hor

KDY: Víkendy, prázdniny a svátky

KDE: Teplicko

ZA KOLIK: Podle ceníku ČD



Moldavská dráha je lákadlem. Do hor jezdí vláček o víkendech, svátcích a prázdninách. Vypravována je na této unikátní trati i „žraločí“ souprava RegioShark. Ta svým tvarem připomíná mořského predátora. Pravidelná železniční doprava do hor skončila už před téměř deseti lety. Odjezd vlaku do hor z teplického hlavního nádraží je například 8.40, 9.05, 13.05, 13.33, 15.20.Během jarních prázdnin na Mostecku od 8. do 14. února a na Teplicku od 8. do 14. března bude jezdit mašinka i ve všední dny.

Osecká Salesiova výšina je plná otisků sladkovodních mlžů

KDY: Kdykoliv

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma

Salesiova výšina představuje sice malé, ale jediné skalní město v křemencích na našem území. Divotvorné skály porůstají křivolaké buky. Na skalních blocích můžete pozorovat tisíce otisků sladkovodních mlžů, protože celá výšina je naplaveninou třetihorní řeky, která ústila do severočeské uhelné pánve. Oblast Salesiovy výšiny leží na lokální naučné stezce, která vede po pamětihodnostech Oseka a jeho okolí.

Farní kostel ve Světci je součástí zámeckého areálu

KDY: Kdykoliv

KDE: Světec

ZA KOLIK: Zdarma



Římskokatolický farní kostel svatého Jakuba Staršího ve Světci tvořící jižní součást zámeckého areálu. Stavba pochází asi z období kolem roku 1200. Oltáře a kazatelna jsou barokní z období přestavby kostela. Otevřen je při církevních bohoslužbách, zvenčí si ho můžete prohlédnout kdykoliv.

KDY: Kdykoliv

KDE:www.teplickemuzeum.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Historické hodiny jsou na webu

Expozicí historických hodin přibližuje teplické muzeum již od roku 1996 vývoj měření času se zaměřením na slohové proměny hodinových schrán spolu s technickým vývojem vlastních mechanismů v průběhu 18. až počátku 20. století. Většinu vystavených kusů tvoří stolní hodiny, především altánové, sloupkové a skříňkové, ale jsou zde zastoupeny i hodiny figurální, kartušové, skleletové, vázové a budíky. Muzeum je, až do odvolání kvůli vládním opatřením zavřené, ale některé střípky z expozice historických hodin můžete najít na webu teplického muzea.