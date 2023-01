Tři odborné teplické školy budou mít Den otevřených dveří Kdy: Sobota 7. ledna od 9 do 14 hodin Kde: Teplice Za kolik: Zdarma Na Hotelové škole, Obchodní akademii a Střední průmyslové škole Teplice proběhne v sobotu 7. ledna od 9 do 14 hodin Den otevřených dveří. „Zájemci o studium se dozvědí podrobnosti o našich nabízených oborech. Seznámí se s učiteli jednotlivých škol, prohlédnou si nové prostředí,“ řekla zástupkyně ředitele Jana Vachoušková.

V Bílině zahraje nejen pro seniory Tomáš Laně

Kdy: Neděle 8. ledna od 15 hodin

Kde: Bílina

Za kolik: 50 korun

První akcí, kterou v letošním roce připravilo Kulturní centrum Bílina, je Taneční odpoledne nejen pro seniory. K tanci a poslechu zahraje Tomáš Laně. Akce se uskuteční v neděli 8. ledna od 15 hodin v Kulturním domě Fontána v Bílině. Vstupné stojí 50 korun.

Vánoční Modlansko uzavře zpěvák Josef Vágner

Kdy: Neděle 8. ledna od 16 hodin

Kde: Modlany

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Vánoční Modlansko vyvrcholí Tříkrálovým koncertem. Těšit se můžete na zpěváka Josefa Vágnera a na dětský pěvecký sbor ZŠ Hostomice. Připomínka legendy o mudrcích z východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi, ukončuje vánoční svátky. Josef Vágner s pěveckým sborem vystoupí v kostele sv. Apolináře v Modlanech v neděli 8. ledna od 16 hodin. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z akce půjde na pomoc Elišce, která trpí rakovinou.



V Oseku si připomenou tragické události na dole Nelson

Kdy: Sobota 7. ledna od 10 hodin

Kde: Osek

Za kolik: Zdarma

Před 89 lety došlo k tragické události na dole Nelson v Oseku na Teplicku. Výbuch na dole Nelson III nastal 3. ledna 1934 v 16.45 hodin. Zahynulo 144 lidí. Tragickou událost si u pomníku obětem výbuchu v Oseku vždy začátkem ledna připomínají havíři, hasiči i zástupci města a obcí. Nejinak tomu bude i letos. Pietní akt se tam uskuteční tuto sobotu 7. ledna od 10 hodin. Akci pořádá město Osek a Spolek severočeských havířů.



Káva, noviny a cukrovinky. Výstava Příběh jednoho pekařství vám bude vonět

Kdy: Denně

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 70 korun

V Jízdárně teplického zámku je k vidění výstava o pekařství rodiny Kaschikových a později Houšteckých s názvem Příběh jednoho pekařství. Z vybavení tohoto malého prvorepublikového podniku, který sídlil v ulici U Kamenných lázní v Teplicích, se dochovaly stovky předmětů, které si na výstavě můžete prohlédnout. Pekařství sloužilo především k prodeji chleba, pečiva a cukrárenských výrobků. Vstup na výstavu, která v Jízdárně teplického zámku potrvá až do 12. února, je hlavním vchodem. Otevřeno je úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Lístek vás vyjde na 70 korun.



Ice aréna u Olympie baví malé i velké

Kdy: Denně

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: 60 korun

Kdo má rád zimní zábavu v podobě bruslení, tak může zavítat do Ice aréna u OC Olympia Teplice. Ledová plocha tam funguje denně od 8.30 do 20 hodin, v provozu bude kluziště až do 29. ledna 2023. Základní vstupné na hodinu bruslení přijde na 60 korun

Avatar vás v teplickém multikině zavede do světa Pandory

Kdy: Pátek až středa

Kde: Premiere cinemas Teplice

Za kolik: 189 korun

Film Avatar: The Way of Water nabízí filmový zážitek na zcela nové úrovni. James Cameron vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém a strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se po více než deseti letech znovu setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu. Filmové pokračování Avataru promítá teplické multikino od pátku 6. ledna do středy 11. ledna v různých časech třeba od 14.20, 15.20, 16.20, 18.00, 19.00 a 20.00. Lístek stojí od 189 korun.