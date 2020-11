Výšlap na Milešovku. Možná z ní uvidíte Sněžku

KDY: Kdykoliv

KDE: Milešovka

ZA KOLIK: Zdarma

Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátky funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno. Na vrchol se můžete vydat z několika výstupových míst a to: z Bílky – 2,1 km po červené turistické trase (parkoviště); z Milešova – 2,5 km po červené turistické trase (od hřiště): z Velemína – 5 km po modré turistické trase; z Černčic – 2,3 km po modré turistické trase; Lovoš – Milešovka – po modré turistické trase z vrcholu na vrchol – 12 km. Z Milešovky lze běžně vidět celé České středohoří s bezpočtem hradů a hrádků na vrcholcích kopců, Krušné hory, Říp, Doupovské hory a za dobré viditelnosti i Ještěd či Sněžku v Krkonoších.

Další díl talkshow Škvírkou z Hrobu bude patřit zpěvačce Rousové a výtvarnici Pabiánové

KDY: Pátek 6. listopadu od 18 hodin

KDE: Facebook Divadla V Pytli

ZA KOLIK: Dobrovolné



Principál Divadla V Pytli Petr Stolař uvede další díl své talkshow Škvírkou z Hrobu. Těšit se můžete na zpěvačku a cvičitelku Kateřinu Rousovou a na výtvarnici a výmluvnou mýdlařku Kamilu Pabiánovou. Show si můžete naladit dnes od 18:00 na facebookových stránkách divadla nebo na instagramovém profilu @divadelniklub_divadlavpytli. Koupí virtuální vstupenky přispějete na činnost divadla. Transparentní účet Divadla V Pytli je 292878105/0300.

Teplice budou hostit farmářské trhy. Těšte se na pečivo i ovoce

KDY: Pátek 6. listopadu od 8 do 15.30 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



V Teplicích můžete tento pátek navštívit Severočeské farmářské trhy. Konají se od 8 do 15.30 hodin tradičně na náměstí Svobody. Na trhu bude nabídka uzenin, koření, medu, ovoce či zeleniny. Své oblíbené výrobky nabídnou sýraři či pekaři přivezou třeba tradiční pšenično-žitný kváskový chléb.

Osecká spisovatelka vydala detektivku Valčík pro mrtvé

KDY: Kdykoliv

KDE: www.kosmas.cz

ZA KOLIK: 250 korun



Nakladatelství MOBA vydalo v letošním roce knihu Valčík pro mrtvé od severočeské autorky Veroniky Černucké, žijící v Oseku na Teplicku. Titul vychází v edici Původní české detektivka. Kdo má na svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí, anebo tisíc let stará kletba? Soukromá vyšetřovatelka Tara míří na Lounsko, kde žije významná a zámožná rodina Hofbachů. Brzy je zřejmé, že vrah je mnohem blíž, než si všichni mysleli. Kniha je jedenáctým autorčiným dílem v edici. Na Kosmas.cz ji můžete koupit za 250 korun.

Knak opět rozjel TV. V přenosu se představí kapela TDK

KDY: Sobota 7. listopadu od 20.30 hodin

KDE: Knak TV /živý přenos přes facebook Knaku

ZA KOLIK: zdarma



Hudební klub Knak opět pořádá menší sérii streamů a znovu tak rozjel KNAK TV. Jako první se představí na facebooku Knaku skvělé sdružení, neméně skvělých hudebníků z celé země České, a to pod názvem TDK (taková dočasná kapela). Start akce je tuto sobotu od cca 20:30 hodin. Tentokrát si zahrát přijedou: Michal Šeps - Hammond etc.; Mára "Blue" Lepší - kytara, zpěv; Petr Samek - kytara; Jan Horváth - bicí; Michael Vašíček - baskytara; Stanislav “Saša” Sýkora - el. Kytara;Tom Jedlička - ak.kytara; Karel Macálka - Klavesy; Radim Dačev - kajon, percussion









Na procházku k přehradě Fláje

KDY: kdykoliv

KDE: U Českého Jiřetína

ZA KOLIK: Zdarma



Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.