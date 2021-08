Růže od Casanovy: Pěvecká soutěž a porotci Andrlová a Duo Kamélie

KDY:Sobota 7. srpna od 19.30

KDE:Duchcovský zámek

ZA KOLIK: 100 korun

Duchcov čeká 24. ročník známé soutěže neprofesionálních zpěváků milostné písně Růže od Casanovy. V porotě letos usednou: Ivana Andrlová a Duo Kamélie. Moderovat akci bude Alexander Hemala. Vstupné přijde na 100 korun. Výtěžek ze vstupného půjde na pomoc dítěti s vrozenou hluchotou. Start soutěže je v sobotu v 19.30 hodin pod balustrádovým schodištěm duchcovského zámku.

Teplické letní kino promítá Gumpa, který naučil lidi žít

KDY:Sobota 7. srpna od 21 hodin

KDE: Teplický zámek

ZA KOLIK: 145 korun



„Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Český film Gump – pes, který naučil lidi žít můžete vidět tuto sobotu od 21 hodin v letním kině na vnitřním nádvoří teplickém zámku, lístek stojí 145 korun.

Letní kino v Bílině láká na Sebevražedný oddíl i Okupaci

KDY:8. srpna od 21.30 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: 120 korun

Letní kino v areálu bílinské Kyselky promítá tento týden už od 21.30 hodin. Vidět tam v pátek můžete americký biják Slečna Bestie a v sobotu českou komedii Okupace. V ní se představí třeba Martin Pechlát, Ondřej Brousek nebo Antonie Formanová. Vstupné stojí od 120 do 130 korun.

Vodní nádrž Barbora má čistou vodu, velké pláže i kemp

KDY: Denně

KDE: Oldřichov u Duchcova

ZA KOLIK: 25/50 korun



ejrozsáhlejší vodní plochou v okolí Teplic je vodní nádrž Barbora, která vznikla zatopením stejnojmenného povrchového dolu. Umělé jezero vzniklo v 70. letech zatopením povrchového lomu na hnědé uhlí, si oblíbili i turisté z dalekého okolí. Vodní plocha o 65 hektarech nabízí vše: krásné koupání, veškeré sociální zázemí, občerstvení i zábavu. Může se zde plavat, potápět se, surfovat nebo plachtit. Vypůjčit si zde můžete také šlapadla, hrát míčové hry na plážovém hřišti. Své místo tu mají i příznivci nudistiky. V areálu je kemp. Dospělí zaplatí 50 korun na den, děti a důchodci polovic. Rodinné vyjde na 70 korun.

KDY: Sobota 7. srpna od 18 hodin

KDE: Teplické letiště

ZA KOLIK: 490 korun

Michal Pavlíček trio a Flamengo zahrají na teplickém letišti

Michal Pavlíček je český hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent. Je znám jako autor introvertních rockových opusů,stejně jako melodicky silných působivých balad. Je považován za jednoho z nejlepších českých kytaristů a je držitelem řady vítězství a ocenění v odborných anketách.

Nečekaný návrat na tuzemská pódia hlásí jedna z našich největších rockových legend skupina Flamengo. Českým fanouškům ji není třeba dlouze představovat, vždyť kdo by neznal, tak zásadní album jako bylo Kuře v hodinkách (1972). Start koncertu s názvem Michal Pavlíček trio a Flamengo reunion session je v sobotu od 18 hodin na teplickém letišti. Lístek vyjde na 490 korun a koupit si ho můžete na www.smsticket.cz