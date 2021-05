Zahradní dům bude hostit dva muzikanty

KDY: Neděle 9. května od 16 hodin

KDE: Zahradní dům Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

V neděli 9. května od 16.00 hod. si na terase teplického Zahradního domu zahraje Petr Kadlček se svými kamarády Jakubem Fojtíkem (basová kytara) a Milošem Ničem (cajoon). Akce v rámci projektu "Koncerty z balkónu" proběhne za finanční podpory města Teplice. Vstupné je zdarma.

Cyklistický okruh u města Osek je vhodný pro pravidelné kolaře

KDY: Kdykoliv

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



V blízkosti města Osek se nachází 16,7 km dlouhý cyklistický okruh, který vede po trase Osek, hrad Osek, Dlouhá Louka, Osek. Tento okruh je vhodný spíše pro pravidelné cyklisty, než víkendové kolaře, na okruhu se totiž setkáte s převýšením 600 m. Trasa vede po zpevněném povrchu, je vhodná jak pro horská tak i silniční kola.

Dubská obora Jedlovec se otevře lidem

KDY:Sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Dubí

ZA KOLIK: Zdarma





Tuto sobotu a neděli se od 9 do 17 hodin uskuteční Dny otevřených dveří Obory Jedlovec v Dubí. Obora bude přístupná brankami od Liščího potoka, ze zatáčky pod Jedlovkou a od Pramenáče.

Farmářské trhy v Teplicích nabídnou sadbu či uzeninu

KDY:Pátek 7. května od 8 do 15.30 hodin

KDE:Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: Zdarma



Na teplickém náměstí Svobody proběhnou v pátek 7. května od 8 do 15.30 hodin další farmářské trhy. A na co se můžete těšit? Na spoustu sadby, pečiva, uzenin, klobás, sýrů, ovoce a zeleniny, medu, koření. Další trhy v Teplicích budou v pátek 21. května.

KDY:Sobota 8. května od 9 do 18 hodin

KDE:Botanická zahrada Teplice

ZA KOLIK:Od 30 do 90 korun

Botanka nabízí probouzející se rostliny



Jaro je neodmyslitelně spjato s probouzející se přírodou. První svěže zelené lístky, první květy spojené s bzučícími čmeláky či včelami a poskakující ptáci po větvích stromů hledající nejvhodnější materiál na stavbu hnízda – stačí se jen zastavit a pozorovat dění kolem sebe. Kochat se přírodou můžete i v teplické botanické zahradě. Ta má otevřený venkovní areál denně kromě pondělí. Na vstup dostanete 66% slevu.