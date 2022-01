Hotelovka, obchodka a průmyslovka se otevřou zájemcům o studium KDY: Sobota 8. ledna od 9 do 14 hodin KDE: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice ZA KOLIK: Zdarma

Den otevřených dveří proběhne tuto sobotu 8. ledna od 9:00 do 14:00 hodin na třech odborných školách: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice. „Zájemci o studium se dozvědí podrobnosti o našich nabízených oborech. Seznámí se s učiteli jednotlivých škol, prohlédnou si nové prostředí. A mohou si vyzkoušet některé činnosti v odborných učebnách zvláště na Hotelové škole a Střední průmyslové škole. Mohou se poradit o vhodném oboru a nasát středoškolskou atmosféru,“ řekla Jana Vachoušková, zástupkyně ředitele Hotelové školy, Obchodní akademie a Střední průmyslové školy.

Nedělní taneční odpoledne bude patřit Duu Hvozdovi

KDY: Neděle 9. ledna od 15 hodin

KDE: KD Fontána Bílina

ZA KOLIK: 50 korun



Nedělní taneční odpoledne nejen pro seniory bude v KD Fontána Bílina patřit Duu Hvozdovi. Původně měl na akci vystoupit hudebník Tomáš Laně, ale pro nemoc nemůže. Start je v 15 hodin, vstupné stojí 50 korun.

Židovské anekdoty vás pobaví

KDY: Do neděle 9. ledna od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin

KDE: Teplický zámek

ZA KOLIK: 30 korun

Až do neděle 9. ledna 2022 máte možnost si na teplickém zámku prohlédnout veselou výstavu ilustrovaných židovských anekdot. Svérázné ilustrace Jiřího Šimona skvěle doplňují text tradičních židovských anekdot a zcela nepochybně vám vykouzlí úsměv na tváři. Vstup stojí 30 korun.

Krampus show v Hrobčicích pomůže nemocné Verunce

KDY: Sobota 8. ledna od 16 hodin

KDE: Hrobčice

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Hrobčice se staly partnery charitativní akce Krampusáci pro Verunku. „Dívka neměla v životě moc štěstí, tak jí pojďme společně pomoci a trochu ulehčit život. Těžce nemocná Verunka ze Šluknovska potřebuje 400 000 korun na nový vůz. Transparentní účet vedený u Moneta Money Bank je: 234640465/0600. V sobotu 8. ledna od 16 hodin v Hrobčicích na fotbalovém hřišti vystoupí najednou hned tři skupiny krampusáků bez nároku na honorář. Přijďte se podívat a přispět nějakou korunou na nové vozidlo pro Verunku,“ řekla starostka Hrobčic Jana Syslová.

Princezna a kazisvět pobaví děti v teplickém divadle

KDY: Neděle 9. ledna od 10 hodin

KDE: Krušnohorské divadlo Teplice

ZA KOLIK: 100-150 korun

Děj divadelní pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele nás zavede do království krále Dobroslava, jehož jediná dcera princezna Lada právě slaví osmnácté narozeniny. Ty zkazí návštěva obhroublého krále Kazisvěta. Představení můžete vidět v neděli 9. ledna od 10 hodin v teplickém Krušnohorském divadle. Lístek stojí od 100 do 150 Kč.

Dvě teplické kapely roztančí Hvjezdu

KDY: Sobota 8. ledna od 20 hodin

KDE: Klub Hvjezda Teplice

ZA KOLIK: 100 korun



Teplický klub Hvjezda zažije vystoupení dvou teplických kapel a to Public Fusion a Furyant. Bude se hodovat, tancovat a mnohem více. Start akce je v sobotu 8. ledna ve 20 hodin, lístek přijde na 100 korun.