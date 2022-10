OC Olympia je plná modelů. K vidění je vrtulník Eurocopter EC135 Kdy: Od středy 5. října do 25. října Kde: OC Olympia Teplice Za kolik: Zdarma Desítky úžasných a především funkčních modelů si můžete prohlédnout v teplickém Obchodním centru Olympia. Od středy 5. října do úterý 25. října tam vystavují členové klubu Severka Modelpark Suché. K vidění je například model vrtulníku Eurocopter EC135, který v našem kraji zachraňuje lidské životy a nebo unikátní americký vrtulník BELL 205A z první poloviny 50. let. Vstupné na výstavu je zdarma.

Dýňové slavnosti u Dvořáka pokračují

Kdy: Do neděle 9. října

Kde: Zahradnictví Dvořák Teplice

Za kolik: Zdarma

V teplickém zahradnictví Dvořák a syn se až do neděle 9. října konají dýňové slavnosti. Připraveny jsou tam soutěže pro děti, vyřezávání dýní, strašidelné bludiště, fotokoutek a dýňové dobroty.



Dubský Modrodům láká na exkluzivní malované vázy

Kdy: Do 31. října

Kde: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

Dům porcelánu s modrou krví v Dubí láká na výstavu devíti exkluzivních malovaných váz, které vznikly v rámci mezinárodních malířských sympozií pořádaných Českým porcelánem od roku 1990. Výstavu připravilo Městské informační centrum Dubí ve spolupráci s Českým porcelánem a můžete si ji prohlédnout do 31. října. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17.00 a v sobotu od 8 do 14.00. Vstupné se neplatí.



Drakiáda v Modelparku Suché

Kdy: Sobota 8. října od 14 hodin

Kde: Modelpark v Suché

Opékání buřtů, pouštění draků, medovina a soutěže pro děti, tak bude vypadat Drakiáda, která se uskuteční v sobotu 8. října od 14 hodin v Modelparku v Suché.



V Proboštově uvidíte modely lodí, letadel i obrněné techniky

KDY: Sobota 8. října 9-17.00 a neděle 9. října 9-16.00

KDE: Proboštov

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Severočeský letecký archiv Teplice pořádá všeobecnou modelářskou výstavu. Akce se uskuteční tuto sobotu od 9 do 17 hodin a neděli od 9 do 16 hodin na sále restaurace Sokolovny v Proboštově. K vidění budou plastikové i funkční modely lodí, letadel, auta, dioramata, tanky a papírové modely. Součástí výstavy je burza modelů, modelářský workshop a ukázka RC modelů. Vstupné je dobrovolné.

Teplické multikino promítá film Spolu s Kozubem a Žilkovou

Kdy: Do 12. října od 13.40 a 18.30

Kde: Premiere cinemas Teplice

Za kolik: 175 korun

Film Spolu přináší příběh matky a jejích dvou dospělých dětí, z nichž jedno trpí autismem a potřebuje péči, zatímco druhé trpí celý život nedostatkem pozornosti. V hlavních rolích Veronika Žilková, Štěpán Kozub a Kamila Janovičová. Film vznikl podle úspěšné divadelní hry Fabio Marry, jenž se objeví i v jedné z menších rolí. Děj filmu je příběhem pětadvacetileté Terezy, která se po rozchodu s přítelem vrací domů ke své mámě a bratrovi Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v dospělém těle. Její návrat navždy změní životy všech. Domácnost, do které se vrátila, se totiž na rozdíl od ní ani trochu nezměnila. Máma pořád žije jen pro svého syna, a bratr má před ní ve všem přednost. Tereza má intenzivní pocit, že by máma měla myslet víc na sebe… a taky na ni. A tak se rozhodne udělat krok, po kterém už nikdo z nich nebude takový, jaký byl. Film Spolu můžete vidět v teplickém multikině Premiere cinemas až do středy 12. října denně vždy od 13.40 a 18.30 hodin. Lístek stojí od 175 korun.