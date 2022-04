Pokud vás jarní počasí vyláká k procházce do Zámecké zahrady v Teplicích, tak nezapomeňte navštívit teplické muzeum. Stálé expozice jsou otevřené denně kromě pondělí a prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10 do 17 hodin (mimo 12:00). V přízemí zámku kromě populární výstavy fotografií Hynka Čermáka aktuálně nabízíme ke zhlédnutí milou výstavu známé herečky Jany Krausové a jejích přátel. Výstava prezentuje grafiky, akvarely, keramiku, humorné obrázky, kamenné sochy a ručně šité medvídky Teddy. Výstavy jsou otevřené v úterý až pátek od 12 do 17 hodin a o víkend 10 - 12 a 13 - 17 hodin.

V Krupce proběhne Velikonoční jarmark

KDY: Neděle 10. dubna od 12 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: Zdarma



V Krupce se uskuteční tradiční Velikonoční jarmark. Konat se bude v neděli 10. dubna od 12 hodin v parku před městským úřadem. „Přijďte se společně se rozloučit s Moranou, přivítat jaro a oslavit Velikonoce,“ lákají organizátoři akce. Vstupné je zdarma.

Na Hvjezdě zahraje Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války

KDY: Sobota 9. dubna od 21 hodin

KDE: Klub Hvjezda Teplice

ZA KOLIK: 250 korun

Kdo má rád poctivý bigbít, tak by neměl chybět v sobotu v teplickém klubu Hvjezda. Hrát tam budou skupiny Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války. „Obě kapely mají za sebou mnohaleté putování po České i Československé republice s velmi pozitivním ohlasem u posluchačů. Hrají již od počátku 80. let 20. století. Po celou dobu své existence vystupují s prakticky neměnným repertoárem,ale to vůbec neznamená,že by jste se měli nudit,ba právě naopak. Na ten koncert v životě nezapomenete! Největším hitem této skupiny je píseň Pražskej démon,“ říká pořadatel akce Martin Máca Uhrik. Start koncertu je ve 21 hodin, vstupné stojí 250 korun.

Taneční odpoledne je nejen pro seniory

KDY: Neděle 10. dubna od 15 hodin

KDE: KD Fontána Bílina

ZA KOLIK: 50 korun

Již tuto neděli od 15:00 se v Kulturním domě Fontána v Bílině uskuteční Taneční odpoledne nejen pro seniory. K poslechu a tanci bude hrát Tomáš Laně. Vstupné přijde na 50 korun.

Galerii Zahradní dům vládne grafika a ex libris od Manojlína

KDY: Do 16. dubna

KDE: Galerie Zahradní dům

ZA KOLIK: Zdarma

V teplické galerii Zahradní dům můžete až do 16. dubna vidět výstavu Martina Manojlína s názvem Grafika a ex libris. Manojlín v roce 1995 absolvoval ústeckou pedagogickou fakultu. Studoval aprobaci český jazyk výtvarná výchova. Tady začal jeho zájem o grafiku, speciálně o techniky tisku z výšky linoryt, dřevořez a kombinaci těchto technik s tiskem z libovolného strukturálního materiálu. Uspořádal na 50 samostatných výstav a zúčastnil se četných přehlídek a soutěží doma v cizině, kde získal množství nominací a ocenění, zejména v oblasti ex libris. Galerie má otevřeno úterý až neděle od 11 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Kostýmy z filmových rolí Lábuse můžete obdivovat v Dubí

KDY: Do 9. dubna

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma



V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí probíhá výstava kostýmů z filmových a televizních rolí Jiřího Lábuse. Výstava je přístupná do 9. dubna. Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do originálních scénářů nebo si vyzkoušet buřinku pana Taua. Otevřeno je pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.