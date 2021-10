Galerii bude vládnout čokoláda. Těšte se na čokokebab a wafle

KDY: Pátek až neděle

KDE: OC Galerie Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Obchodní centrum Galerie Teplice bude hostit Čokoládový festival. Těšit se můžete na čokoládu na všechny způsoby. Pralinky, dortíky, palačinky, wafle, čokokebab, čokofontána, čokoládová vína, čoko workshop pro děti a ještě mnohem více. Akce se uskuteční od pátku 8. října do neděle 10. října. Vstupné na čokofestival je zdarma.

V galerii ITC Osek můžete navštívit výstavu obrazů Petra Velvarského a Rudolfa Velvarského

KDY: Do 30. října

KDE: Galerie ITC Osek





Kulturní centrum Osek pořádá v galerii informačního turistického centra výstavu obrazů Petra Velvarského a Rudolfa Velvarského. Výstavu můžete navštívit až do 30. října 2021. Galerie ITC Osek je přístupná od úterý do soboty 9:00 – 12:00 a 12:30 – 16:00.

Ve Fojtovicích se budou pouštět draci

KDY: Sobota 9. října od 13 hodin

KDE: Fojtovice

ZA KOLIK: Zdarma

Spolek za obnovu Fojtovic pořádá pro malé i velké pouštění draků. Drakiáda i s doprovodným programem se koná v sobotu 9. října od 13 hodin ve Fojtovicích. Těšte se na jízdu v traktorech, kamionu a opékání buřtů.

Štola Lehnschafter v Mikulově ukazuje hornictví i houby

KDY: Středa až neděle

KDE: Mikulov v Krušných horách

ZA KOLIK: 100-150 korun



Štola Lehnschafter v Mikulově na Teplicku funguje celoročně. A kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotografií nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Mikulovská štola funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny. Vstupné stojí od 100 do 150 korun. Školy mají slevu.

KDY: Sobota a neděle

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 179 korun

V multikině můžete vidět dokument o Karlu Gottovi

V sobotu a v neděli v teplickém multikině Premiere Cinemas můžete zavzpomínat na život Karla Gotta. Film Karel s ojedinělými záběry ze soukromí legendárního zpěváka natočila Olga Malířová Špátová. Start promítání je od: 10:00, 12:40, 14:00, 15:20, 16:40, 18:00, 19:00 a 20:40. Lístek přijde na 179 korun.