Duchcovské muzeum láká na retro hračky pro malé i velké KDY: Do 31. srpna KDE: Duchcov ZA KOLIK: Od 20 korun Kdo si hraje nezlobí. To platilo a platit bude. V Poppelově výstavní síň duchcovského muzea můžete až do konce srpna navštívit výstavu s názvem Retro hračky. Bavit se budou děti i rodiče. Duchcovské muzeum má otevřeno denně od 9 do 17 hodin, plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.



Biopark Gymnázia Teplice má otevřeno denně kromě pondělí

Kdy: Úterý až neděle

Kde: Gymnázium Teplice

Za kolik: 40 korun

Biopark Gymnázia Teplice je po celé letní prázdniny otevřený denně (kromě pondělí) od 13 do 17:00 s tím, že komentované prohlídky začínají v každou celou hodinu. „Provázejí naši studenti. Kromě prohlídek Bioparku jsou možné i prohlídky areálu školy a také výstavy, která bude v Beuronské kapli. Ta bude věnována 200. výročí narození Johanna Gregora Mendla,“ řekl ředitel GT Zdeněk Bergman. Plné vstupné do Bioparku stojí 40 korun a snížené pak 20 korun.

Teplice free live 7: Bohouš Josef & Burma či Ukrutná veverka

Kdy: Sobota 9. července od 14.30 hodin

Kde: Náměstí Svobody Teplice

Za kolik: Zdarma

7. ročník prázdninového hudebního festivalu Teplice free live 7 se uskuteční v sobotu 9. července na náměstí Svobody v Teplicích. Start akce je ve 14.30 hodin. Vystoupí kapely: Ukrutná veverka (14.30), Sticx (16.00), Jiří Valenta & Blastery (17.30), Bohouš Josef & Burma (19.00), Carpatia castle (20.30) a Rimortis (22.00). Vstup na akci je zdarma. Občerstvení bude na místě zajištěno.

V Oseku se můžete vykoupat v přírodním koupališti

Kdy: Denně

Kde: Osek

Za kolik: 100 korun

V Oseku se můžete vykoupat v přírodním koupališti. Otevřeno tam je denně od 9 do 19 hodin. Celodenní vstupné pro dospělého vyjde na 100 korun a snížené vstupné stojí polovic. Koupaliště se nachází v bezprostřední blízkosti 3D bludiště a minigolfového hřiště, takže si tam můžete odskočit zařádit.



Barbora láká na vodní radovánky

Kdy: Kdykoliv

Kde: Oldřichov u Duchcova

Za kolik: 60 korun

Oblíbeným místem pro vodní radovánky je vodní nádrž Barbora v Oldřichově u Duchcova. Barbora je zatopený důl, voda tam je i v horkých dnech kvalitní a bez sinic. Právě proto také patří k vyhledávaným místům pro rekreační pobyty u vody. „Kemp funguje od poloviny dubna. Určen jen pro karavany, obytná auta. K dispozici je stání s připojením na elektřinu, stanová místa či karavany s terasou a grilem. Hlavní sezona na pláži je od 15. června do 15. září,“ řekl provozovatel pláží a kempu na Barboře Pavel Tetřev. Působí zde potápěčské centrum, jsou zde restaurace, kemp, půjčovna šlapadel a paddleboardů. K jezeru se dá snadno dostat z Oldřichova, lidé mohou dojet autem, nedaleko je také vlaková stanice a zastávky autobusu.

“Parkoviště je u hlavní brány a psí pláže. Stát lze podél silnice na golf a u spodního fotbalového hřiště. Pozor na vodorovné žluté značení,“ sdělil Tetřev. Plné vstupné na Barboru stojí 60 korun (dříve 50 Kč), snížené pak 30 korun.



Sladký život sklářského designéra Lukáše Jabůrka je k vidění v Dubí

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Dům porcelánu s modrou krví

Za kolik: Zdarma

Dolce vita - Sladký život - je název aktuální výstavy sklářského designéra Lukáše Jabůrka, která je k vidění až do 31. srpna v galerii Domu porcelánu s modrou krví v Dubí. Otevřeno je každý den od 8:00 do 17:00 hodin, vstup je zdarma. Do roku 2018 byl Lukáš Jabůrek umělecký ředitel sklárny Moser. Je vítězem Ceny veřejnosti Czech Grand Design 2012 za design váz Hruška a Kolorit a absolventem Vyšší odborné školy sklářské a střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Novém Boru. Výstava v Dubí představí mimo jiné jeho nejnovější ručně vyráběnou nápojovou a dekorativní kolekci skla nazvanou DOLCE VITA. "Sklo je nejkrásnější materiál, protože má vždycky něco navíc a to je jeho dokonalá optika. Sklo nikdy nelže, promlouvá svými odlesky a čistou duší. Propojuji tradiční sklářské řemeslo se současným designem. Do každé práce vkládám příběh a určitou symboliku, která odkazuje nejen k autorovi, ale především k samotnému dílu, jeho podstatě a inspiraci. Rád kombinuji barevnou sklovinu a náročný brus, což dodává dílu jedinečný výraz a atmosféru. Dílo pak vzbuzuje emoce a je podstatnou architektonickou součástí interiéru."