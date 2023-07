Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Slavnosti ve Světci. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Z. Traxler

TEPLICKO

Oslavy obce Světec spojené s Jakubskou poutí

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Zámecký park Světec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Světec se bude bavit na slavnostech. V sobotu se lidé mohou těšit na Hornickou kapelu SD, zmrzlinohrátky kamaráda Wikiho, Josefa Šutaru - Best of Nazareth, Abba Stars, bičaře Pavla Votápka, Elišku Ruskovou, Kabát revival Varnsdorf nebo Dlouhej flám. Na místě budou stánky s historickými řemesly, dílničky pro děti či výstava automobilových veteránů a vojenské techniky. Celý víkend budou k dispozici pouťové atrakce, v pátek od 14.00 a v sobotu a neděli od 10.00.

Koncert pro kamerunské kozy

Kdy: pátek 21. července od 16.00

Kde: Letní amfiteátr Kyselka, Bílina

Za kolik: 700/600 korun

Proč přijít: V Bílině proběhne už 20. ročník letního punk rockového minifestivalu. Vystoupí Fergunna, The Apples, Krucipüsk a Trautenberk. Vstupné v předprodeji stojí 600 korun, na místě 700 korun.

Mickey Mouse párty

Kdy: neděle 23. července od 14.30

Kde:MC Koloseum, Krupka

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Na zábavné odpoledne se slavným myšákem Mickeym se mohou těšit děti v Krupce. Mickey Mouse párty proběhne ve venkovních prostorech MC Koloseum.

Clay Garden

Kdy: od 20. července do 20. srpna

Kde: Objekt Šárka nad Ptačími schody v Teplicích

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Výstava představuje planinu divoce a volně rostoucích budoucích umělců, studentů ateliéru Design keramiky FUD UJEP, kteří část roku žijí ve společné symbolické zahradě - experimentálním keramickém centru v Dubí u Teplic. Výstava je instalována na teplickém zámku ve světlé budově zvané Šárka s prosklenou voliérou za kovovou bránou nad Ptačími schody. Vstup po Ptačích schodech nebo kolem románského křídla zámku od malého zámeckého rybníka. Výstavu je možné navštívit od úterý do neděle mezi 10. a 12. hodinou a 13. a 18. hodinou.

ÚSTECKO

Loď Tajemství Divadla bratří Formanů

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: přístaviště Vaňov – Ústí nad Labem

Za kolik: 160/290 korun

Proč přijít: Loď Tajemství je vlajkovým projektem Divadla bratří Formanů. Loď připluje do Ústí nad Labem 21. července. Ve Vaňově můžete během dvou dnů zhlédnout různá představení pro děti i dospělé třeba My kluci, co spolu chodíme (21. 7. od 19.00) či Příběhy malé Lupitiny González (22. 7. od 14.00). Vstupné se pohybuje od 160 korun do 290 korun – záleží na druhu představení.



Poutní procesí projde Zubrnicemi ke kostelu sv. Maří Magdaleny

Kdy: sobota 22. července od 10.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 22. července se v Muzeu v přírodě Zubrnice uskuteční poutní procesí k Maří Magdaleně s celodenním programem jeho součástí budou i hry pro děti, pečení v kamnech, různá vystoupení, zahájení výstavy. Poutníci se sejdou v 10 hodin u Mlýna Týniště čp. 27. „V domě z Loubí je pro návštěvníky připraven celodenní program. Ve světnici zavoní čerstvé koláče upečené v kachlovém sporáku, pro rodiny s dětmi je připravena zábavná stezka s úkoly inspirovaná pohádkovými postavami, střelnice s praky a další zábavné hry. Děti i dospělí se ve stínu lip před kostelem pobaví u pohádky Sváťova dividla ve 13:30. V Domě z Loubí představí svoji tvorbu amatérští umělci ze spolku SPOLU. Vernisáž začne ve 14 hodin. Celý den vám pro dobrou náladu bude hrát flašinetář a řemeslníci nabízet své výrobky,“ uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Pivofest Povrly II.

Kdy: sobota 22. července od 14.30

Kde: areál restaurace U Dvou ocásků, Povrly

Proč přijít: Druhý ročník Pivofestu v Povrlech se blíží. V sobotu 22. července od 14.30 v areálu restaurace U Dvou ocásků vystoupí Moravians, Honza Křížek s kapelou, Čihy či R.A.Š. Připraveny budou atrakce pro děti i dospělé, hasičská pěna či různé soutěže.

Ústecké slavnosti v Městských sadech

Kdy: neděle 23. července od 13.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ústecké slavnosti, které se uskuteční v neděli od 13.00 v Městských sadech, pobaví malé i velké návštěvníky. Těšit se můžete třeba na Heidi Janků (15.00), Pavla Houfka (18.00) či Slzu (19.30). Dětská zóna nabídne divadlo, rytířské vystoupení, skákací hrady. K vidění budou dobová řemesla a ukázky práce hasičů, policistů a zdravotníků. K dispozici budou stánky s občerstvením. Vstup je zdarma.

LOUNSKO

Déjà vu fest v Lounech

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: 390/500 korun

Proč přijít: Déjà vu fest pomalu přebírá pozici největší hudební akce roku, konané v Lounech. Už tuto sobotu přitáhne fanoušky třetí ročník. V srdci města, na Mírovém náměstí, vystoupí Jakub Děkan (15.30), Olga Lounová (17.00), Pokáč (18.30), Jan Bendig (20.00), Kapitán Demo (21.30) a Rytmus (23.00). Od půlnoci bude na náměstí pokračovat DJ Show a ve dvě hodiny ráno odstartuje after párty v pořádajícím hudebním baru Déjà vu. Na festival mají děti do 150 centimetrů výšky vstup zdarma.

Plutofest v Peruci

Kdy: sobota 22. července od 16.00

Kde: zámecký park, Peruc

Za kolik: 230/300 korun

Proč přijít: Zámecký park v Peruci se v sobotu 22. července stane dějištěm 19. ročníku multižánrového hudebního festivalu Plutofest. Zahrají Symmerya, Heebie Jeebies, Jary Tauber & Band, Deathblower, Prague Rockabilly Cats, Rozkvěty, Riot Chaos, Rosetta a Pan Demos. V areálu bude možné zdarma stanovat.

CHOMUTOVSKO

Okno do středověku na hradu Hasištejn

Kdy: sobota 22. července od 10.00

Kde: hrad Hasištejn

Za kolik: 150/75 korun

Proč přijít: Dobové tance, řemesla, tržiště, bitva v podhradí i na hradbách, šerm, k tomu lazebna, ohňové večerní představení. To vše nabídne 29. Okno do středověku, které se v sobotu 22. července uskuteční na hradě Hasištejn. Program bude probíhat od 10. hodiny dopoledne až do 22. hodiny večerní. Akci pořádá Společnost života středověkého W-ARLET.

Vinné trhy ve Březně

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: park ve Březně u Chomutova

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Ve Březně u Chomutova proběhnou v sobotu 22. července Vinné trhy. Ušlechtilý mok přivezou místní Vinařství Hlava, Vinařství Němeček, Rodinné vinařství Mikulášek, dále České vinařství Chrámce, Vinařství Wilomenna z Chlumčan a Vinařství pod Radobýlem z Roudnicka. K dobré náladě zahrají kapely Ogee & Minďa Band, Silentium 24 a Zlej sen. Návštěvníci se budou moci vykoupat v blízké vodní nádrži a k dopravě na akci a z ní využít vlakových a autobusových spojů. Připravena bude i pestrá paleta občerstvení.

LITOMĚŘICKO

Ploskovický zámek s pohádkou

Kdy: sobota 22. a neděle 23. července

Kde: zámek Ploskovice

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Zámek Ploskovice připravil na sobotu 22. a neděli 23. července Pohádkový víkend. Návštěvníci v interiérech uvidí pohádku O Jezerní královně a vodníku Tutínkovi. Děti budou procházet zámkem, kde se bude v jednotlivých komnatách, sklepeních či dračích slujích odehrávat děj příběhu. Představení začínají vždy v 10.00, 14.00 a 15.15 hodin. Na program je nutné si rezervovat místo na e-mailu agentura.veronika@centrum.cz nebo telefonu 604 381 520.

Anenská pouť v Chodounech

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Chodouny

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Velká anenská pouť se uskuteční v sobotu 22. července v Chodounech. Návštěvníci tam najdou pouťové atrakce, občerstvení a uvidí celou řadu vystoupení. Od 14 hodin se představí Vivasong Víti Vávry, následovat bude pohádka pro děti Dlouhý, Široký a Bystrozraký v podání Divadélka Romaneto (16.00), zahraje a zatančí roudnická Šraml country skupina (17.00), o večerní program se od 20.00 postará skupina Impulz. Po setmění své umění předvede i skupina In Flamenus se svou ohňovou show. Pouť doplní soutěž o nejlepší chodounský koláč s vyhlášením v 19.00 a fotbalový turnaj Mirka Berana na hřišti v Lounkách.

DĚČÍNSKO

Live Rock Fest 2023

Kdy: pátek 21. července a sobota 22. července

Kde: Rybník Mašíňák, Varnsdorf

Za kolik: 50/200 korun

Proč přijít: Fanoušci rockové muziky si přijdou na své na 3. ročníku varnsdorfského Live Rock Festu. Zahrají kapely Street Machine, Fleshless, Armada, Deaf a Dumb, Symbtomy, Incarnate, Tohard, Na knop company a Průtrž kačen. V pátek festival startuje v 18.00, vstup je 50 korun. V sobotu start od 14 hodin a vstupné 200 korun.

Janovská rocková lávka

Kdy: sobota 22. července od 14.00

Kde: Janovský rybník, Janov

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Opět po roce se u rybníka v Janově sejdou soutěžící, kteří přejedou po lávce přes rybník na kole, koloběžce nebo trakaři. Od 17 hodin pak zahrají kapely Stará škola jinak a Angelic project. Děti se budou moci vyřádit na skákacím hradě, k dispozici budou dětské dílničky, kreslení kamínků nebo korálkování. Lidé se budou moci zúčastnit také soutěže v lukostřelbě. Občerstvení zajištěno.

MOSTECKO

Folkový Most 2023

Kdy: sobota 22. července od 14.30

Kde: Letní amfiteátr na Benediktu, Most

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Fanoušky folku láká hudební festival na Benediktu. Vystoupí Jiří Schmitzer, Petr Spálený a Apollo band, Petra Göbelová, Asonance nebo Jamair.

Cestování s dinosaury

Kdy: pátek 21. července - neděle 23. července

Kde: Park Šibeník, Most

Za kolik: 350/300 korun

Proč přijít: Lidé se mohou opět vydat za dinosaury. Živá show se uskuteční pod mobilním zastřešením v parku Šibeník. Dinosauři zde ožijí přímo před zraky diváků. Interaktivní představení formou přednášky je doplněné replikami fosilií s animatronickými dinosaury. V pátek představení bude od 18 hodin, v sobotu od 15 hodin a v neděli od 11 hodin.