Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

TEPLICKO

Jazzový večer v klubu TepJazz

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00

Kde: TepJazz Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Bude to opět nářez pro milovníky jazzu a swingu. Antonín Moravec se svým týmem do Teplic zajistil vystoupení kapely Luďka Havla (LH) a zpěvačky Daniely Pacovské. Pianistu Luďka Havla jste možná někteří zaregistrovali na Moravcovo prvním uskutečněném koncertu v klubu vůbec, kdy hrál s Evou Emingerovou. A s ostatními muzikanty jsou jedna ruka, stejně jako se zpěvačkou Danielou Pacovskou. A jak Tonda upozorňuje, nehleďte na to, že je třeba neznáte. „Jsou opravdu výborní, mají za sebou stovky koncertů a budete se výborně bavit. Swing s nádechem jazzu,“ láká na vystoupení Antonín Moravec.

Pivní pochod Alex Varfalvi Revival

V sobotu 15. dubna, start bude v 10.30 (registrace už od 10 hodin) z restaurace na nádraží Zámecká zahrada v Teplicích. Trasa čítá 15 pivní zastávek ve směru z Řetenic na Šanov II.



Výstava děčínského Spolku Tvůrčích Optimistů 'Z ledu ven'

Kdy: kdykoliv do 23. dubna

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: dle ceníku muzea

Proč přijít: Kdo má rád fotografie, obrazy, plastiky a šperky, tak pro něj je určený tento tip. Sdružení děčínských umělců - malířů, sochařů, fotografů a muzikantů vzniklo v roce 1992 z iniciativy fotografů, kteří měli potřebu oživit zamrzlé hladiny po "sametové revoluci", kdy přestala být kulturní činnost bezstarostně a na dnešní poměry štědře finančně podporována a mnozí zájmoví umělci upadli do pasivity a zatrpklosti. A tak se zrodila celostátní fotosoutěž „Kde domov můj“, jako zrcadlo nové době. V roce 1994 se objevila myšlenka pozvat do stávajícího spolku známé amatérské výtvarníky z Děčína, a to jak malíře, hudebníky, sochaře, divadelníky tak aktivní kulturní osobnosti. Spolek je mimořádně aktivní ve výstavní činnosti a vystavuje dva až třikrát ročně, a to nejen v České republice. Je organizátorem většiny výstav v děčínské synagoze a jeho členové výrazně pomohli koncipovat a vytvořit výstavní prostor v tomto novém, stále prestižnějším kulturním stánku. Rozšíření obzorů formou verbálního a tvůrčího kontaktu jsou důvodem proč se členové Sto z ledu ven scházejí a již řadu let existují.

ÚSTECKO

Hadi, rybičky a ptáci na burze v hotelu Clarion

Kdy: neděle 16. dubna 9.00 až 12.00

Kde: Clarion Congress Hotel, Ústí nad Labem

Za kolik: 50/100 korun

Proč přijít: Objevte svět exotických zvířat a rostlin na Akva-Tera burze Teraristiky Ústí. Akce se uskuteční v neděli 16, dubna od 9.00 do 12.00 v ústeckém hotelu Clarion. „Hledáte něco trochu jiného, než běžná domácí zvířata? Chcete rozšířit svou sbírku exotických rostlin? Na burze najdete nepřeberné množství akvarijních rybiček, terarijních zvířat, exotických ptáků a rostlin,“ lákají organizátoři akce. Na burze se navíc můžete potkat se zkušenými chovateli, kteří vám rádi poradí s chovem. Základní vstupenka přijde na 50 korun a zvýhodněná na 100 korun. Děti do 15 let a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Desky U2 a Sinatry v ústeckém Hraničáři

Kdy: neděle 16. dubna od 11.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Burza LP desek a CD se uskuteční v neděli 16. dubna do 11.00 v ústeckém Hraničáři. V nabídce bude několik tisíc titulů. K mání bude vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Těšte se na Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrixe, B. Dylana, Genesis, M. Jacksona, Prince, Madonnu, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfielda, J.M. Jarre, Falca či F. Sinatru. Lístek přijde na 50 korun, doprovod má vstup zdarma.

Hrabal v ústeckém Činoheráku

Kdy: sobota 15. dubna od 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Na co se napijeme? Na lásku! Na noci, který ještě přijdou! Na to, že jsme všichni v blázinci! Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu. Představení Pábitelé můžete vidět v sobotu 15. dubna od 19.00 v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Lístek přijde na 350 korun.

My Fair Lady v divadle v Ústí

Kdy: sobota 15. dubna od 17.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Slavný americký muzikál My Fair Lady je z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů. My Fair Lady můžete vidět v sobotu 15. dubna do 17.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Lístek stojí od 150 do 430 korun.

Hasiči v Libouchci budou plesat

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00

Kde: Restaurace Svoboda, Libouchec

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Hasiči v Libouchci budou plesat. Tradiční bál se uskuteční v sobotu 15. dubna od 20.00 v místní restauraci Svoboda. K poslechu a tanci bude hrát kapela Pop Master. Během večera proběhne soutěž o hodnotné ceny. Lístek na ples přijde na 250 korun.

MOSTECKO

První dostihový den tohoto roku v Mostě

Kdy: sobota 15. dubna od 13.00

Kde: hipodrom Most

Za kolik: základní vstupné na dostihy 130 korun

Proč přijít: A je to tady. Skončilo zimní období a koně se vrací na závodní dráhu. Pokud se už nemůžete dočkat prvních sázek, pak je tato akce určená právě pro vás. V Mostě se bude konat první dostihový den letošní sezóny. Vrcholem mítinku bude 49. ročník Memoriálu Rudolfa Deyla. Jedná se o dostih nejvyšší první kategorie s dotací 150 tisíc korun. Během celého odpoledne bude 7 dalších kvalitně obsazených dostihů i dostihy poníků. Čekají vás také napínavé sázky, dobré občerstvení a pro děti nebudou chybět projížďky na koních. Návštěvníkům bude k dispozici také tradiční bezplatná kyvadlová doprava z města. Vstupenky je možné zakoupit v den akce od 10.30 hodin na pokladně u vstupu a platbou pouze v hotovosti.



Muzejní noc – staň se badatelem

Kdy: pátek 14. dubna od 16.00 do 21.00

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dle ceníku muzea

Proč přijít: Půjde o nevšední zážitek pro děti i dospělé. Děti si vyzkouší muzejní činnosti a přírodovědné oddělení přiblíží veřejnosti novou atraktivní expozici Geologie severozápadních Čech. Letošní muzejní noc vás nechá nahlédnout do práce kurátorů přírodovědného oddělení a některé činnosti si budete moci sami vyzkoušet. Bude vás čekat například určování rostlin a živočichů podle určovacích klíčů, vyrobíte si z hlíny vlastní zvířátko nebo si namalujete kamínek. A pokud především děti splní několik jednoduchých úkolů, bude je čekat malý dárek. Pro ty odvážnější bude připravena ochutnávka hmyzích specialit. Nahlédnout budete moci i do odborných publikací, nebo prozkoumat nejrůznější preparáty. A samozřejmě navštívíte nově otevřenou expozici geologie, kde pro vás bude připraveno několik komentovaných prohlídek.



LOUNSKO

Veletrh Dům a zahrada v Lounech

Kdy: 13. - 16. dubna od 9.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Sezona na Výstavišti Louny začíná. Odstartuje ji oblíbený veletrh Dům a zahrada. Je zaměřen na průřez všemi zahradními obory od projektů přes realizaci a údržbu po vybavení, zahradní nábytek, techniku, závlahy, drobné stavby nebo krby a dekorace. Každý rok navštěvují výstavu desítky tisíc lidí. Najdou tam i okrasné rostliny, bylinky, zeleninu, postřiky i přírodní léčiva, ale i tepelná čerpadla, bazény či sauny. Brány výstavního areálu se zavírají každý den od čtvrtka do neděle v 17 hodin.

Zahájení motorkářské sezony u Budíku

Kdy: sobota 15. dubna od 10.00

Kde: Hošťálkovo náměstí, Žatec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Komunitní spolek Budík zve na zahájení motorkářské sezony v Žatci. To připravuje klub MoTáč na sobotu 15. dubna. Akce začne po 10. hodině v Žatci na Hošťálkově náměstí právě u klubu Budík. Tam bude připraveno občerstvení, různé čaje, čerstvě mletá káva, sirupy a nealko pivo. V 11.30 hodin otec Vilém požehná jezdcům a strojům. Poté motorkáři vyrazí na tradiční vyjížďku po Džbánsku a ukončí ji v klubu MoTáč v Bezděkově. Tam bude připraveno pohoštění, gulášek, buřty a hudební kompilace Minďa band.

CHOMUTOVSKO

Běh na Mědník

Kdy: sobota 15. dubna od 8.15

Kde: restaurace Fénix, Měděnec

Za kolik: 300/400/800 korun

Proč přijít: Sportovní klub MP Kadaň pořádá 13. ročník Běhu na Mědník. Na sportovce čeká trasa 8,5 kilometru s převýšením 600 metrů. Startovat se bude na okraji Klášterce na křižovatce ulic Vítězná a Pod Hájovnou, prezentace však proběhne v Měděnci v restauraci Fénix. Odtud závodníky v 10.15 dopraví autobus na start. Na trati občerstvovací stanice s vodou a iontovým nápojem, v cíli pití, jídlo, vše v rámci startovného pro předem platící. Start hlavního závodu v 11.00, vyhlášení výsledků ve 13.15.

Pochod smrti v Krušných horách

Kdy: sobota 15. dubna od 9.00

Kde: náměstí Vejprty

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Uctění památky obětí pochodů smrti umučených během 2. světové války. To je hlavním cílem prvního ročníku sobotního dálkového pochodu z náměstí ve Vejprtech na zříceninu hradu Perštejn. Účastníky čeká symbolických dvacet kilometrů, možné je také absolvovat pouze první část a bez diplomu skončit v Kovářské. Pořadatelé z projektu Krušné hory s dětmi radí vzít s sebou vlastní mapu či navigaci. Registrovat se lze na adrese krusnehorysdetmi@gmail.com.



LITOMĚŘICKO

Bleší trh v Litoměřicích

Kdy: sobota 15. dubna od 8.00

Kde: Tržnice Felixe Holzmanna, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích proběhne v sobotu 15. dubna dopoledne tradiční bleší trh a bazar. Zájemci si mohou přijít prohlédnout a samozřejmě případně zakoupit něco potřebného či pěkného. „Poslat dál“ bude možné například už nenošené oblečení nebo třeba různé poklady z půdy. Letošní první Litoměřický blešák v ulici 5. května bude probíhat od 8 do 12 hodin. Rezervace ani poplatky prodávající neplatí.

Reprezentační charitativní ples Wings Of Hope

Kdy: sobota 15. dubna od 20.00

Kde: Kulturní a konferenční centrum Litoměřice

Za kolik: 590/690 korun

Proč přijít: Dalibor Janda a Aleš Cibulka. Dvě jména českého showbyznysu, která jsou zárukou dobré zábavy. Obě se objeví na Reprezentačním charitativním plese Wings Of Hope v Litoměřicích. Legendární Dalibor Janda jako speciální host, rovněž oblíbený Aleš Cibulka celým večerem provede v roli moderátora. Návštěvníci se mohou těšit i na taneční vystoupení a světelnou show. K tanci a poslechu bude hrát Big Band Bonit. Celý výtěžek z akce je určen na podporu terénní péče o seniory.

DĚČÍNSKO



Mucha v Le Garage Noir



Kdy: pátek 14. dubna od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Kontroverzní brněnská zpěvačka se v "Garáži" objeví vůbec poprvé. Vstupenky stojí v předprodeji 250 korun, 300 korun pak lidé zaplatí na místě.

Pivo v turbulentních časech

Kdy: pátek 14. dubna - neděle 16. dubna

Kde: Kino a kulturní sál, Krásná Lípa

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Třídenní konference k 10 letům od otevření Pivovaru Falkenštejn v Krásné Lípě. Pivo v turbulentních časech přinese 38 přednášek týkajících se historie výroby a konzumace piva, ale i řadu dalších témat s vazbou na pivo. Chystá se také naražení výročního konferenčního piva Falkenštejn. Program doplní v pátek od 20 hodin koncert Xaviera Baumaxy a jeho hostů. Konference začne v pátek v 15 hodin a skončí v neděli ve 12.15 hodin.