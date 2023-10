Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Ondřej Hejma a Žlutý pes. Ilustrační foto | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

TEPLICKO

Čokoládový festival

Kdy: od pátku 13. října do neděle 15. října

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejsladší víkend v Teplicích, kdy se milovníci čokolády a cukrovinek mohou těšit na ochutnávky, stánky, soutěže, vaření s čokoládou a další. Na místě bude čokoláda na všechny způsoby - pralinky, dortíky, palačinky, wafle, čokokebab, čokofontána, čokoládová vína, ale také workshopy pro děti. V pátek akce bude probíhat od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin.

The BladderStones - křest CD Toilet Fame

Kdy: pátek 13. října od 19.00 do 21.00

Kde: TepJazz club Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: TepJazz club se snaží obohatit program o hudbu, kterou ještě návštěvníci nemohli slyšet. Křty zcela nových CD jsou jsou jednou z cest. Art-bluesová formace The BladderStones splňuje všechny parametry k tomu, aby s nimi fanoušci strávili obohacující večer.

Proboštovský Oktoberfest

Kdy: sobota 14. října od 16.00

Kde: U rybníka, Proboštov

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: Pivaři nejen z Teplicka mohou dorazit na Proboštovský Oktoberfest. Tankovat se bude Paulaner Oktoberfest - mnichovské pivo vařené speciálně pro tuto akci, dále Pilsner Urquell, Gambrinus a Karlík - polotmavý ležák z pivovaru Monopol. Po celou akci bude hrát živá hudba a DJ Mario. Vystoupí Pavel a Kaca s kapelou a UXBlack. Pořadatelé doporučují zakoupit vstupenky v předprodeji v baru U Draka nebo bistru U Mastné huby.

Open party: Žlutý pes a Blue Rocket

Kdy: sobota 14. října od 20.30

Kde: Knak Teplice

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Knak v Teplicích zahajuje klubovou sezonu koncertem skupiny Žlutý pes s Ondřejem Hejmou. Dále vystoupí kapela Blue Rocket, při after party zahraje DJ Samec. Klub bude otevřen už od 19.30, akce startuje o hodinu později. Vstupenky v předprodeji na SMS Ticket.

Offproud v Rockáči

Kdy: sobota 14. října od 20.00

Kde: The Legends Rock Cafe, Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po letní pauze se vrací koncerty také do Rockáče v Teplicích. Hned v polovině října si přijdou na své všichni fanoušci rezidentních kapelníků a štamgastů - Offproud. Vstupenky jsou zdarma, rezervaci lze ale učinit na webu www.thelegendsrockcafe.cz.

Stará škola jinak - večer supercoverů

Kdy: sobota 14. října od 20.00 do 23.00

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Celý večer budou ve Hvjezdě znít skladby světových i domácích rockových pódií.

Burza CD a LP

Kdy: sobota 14. října od 10.00 do 14.00

Kde: Regionální knihovna Teplice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Rock, pop, jazz, blues, funk, punk, metal, new wave, domácí a zahraniční scéna. Burza je jedinečnou možností pro sběratele LP, CD, DVD a Blu-Ray, jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby. Pro prodejce je omezen počet míst. Rezervace nutná předem na telefonu 777 177 755.

ÚSTECKO

Střekovská kamera

Kdy: pátek 13. a sobota 14. října

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěž amatérských filmů všech kategorií s mezinárodní účasti, tak to je Střekovská kamera. 56. ročník soutěže se uskuteční v pátek 13. října a v sobotu 14. října v Národním domě v Ústí nad Labem. Vstup na promítání je zdarma. „Podobných akcí je v republice víc, Střekovská kamera má svůj kredit, proto se stále vracíme ve vzpomínkách k zakladateli Ivo de la Renotiérovi,“ řekla už dříve ředitelka soutěže Alena Krejčová.

Midi Lidi v Hraničáři

Kdy: pátek 13. října od 20.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 310/370 korun

Proč přijít: Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální nábytek. V roce 2007 Midi Lidi vydali album „Čekání na robota“ u brněnského labelu X production. Díky úspěchu alba u české a slovenské kritiky i u posluchačů začala kapela často koncertovat. Jejich vystoupení si můžete užít v rámci doprovodného programu festivalu Kult a to v Hraničáři v Ústí nad Labem v pátek 13. října od 20.00. V předprodeji stojí lístek 310 korun, na místě pak zaplatíte 370 korun.

Podzim na vesnici v Zubrnicích

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října od 9.00 do 16.00

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 100/70 korun

Proč přijít: Během víkendu 14. a 15. října ožije Muzeum v přírodě Zubrnice tradičním programem Podzim na vesnici. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vybrané zemědělské činnosti. „Po oba dva dny lze uchopit do ruky cep a vymlátit na mlatu zrno, které následně „fukar“ vyčistí od plev. Věnovat se budeme také zpracování lněného stonku na vlákno, jeho lámání na mědlici nebo česání na vochlovací stolici. Pro děti připravujeme herní stezku plnou úkolů, divadelní představení a speciální prohlídku školy,“ zve na pestrý program do muzea Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Ústecké akva trhy v Důlcích

Kdy: sobota 14. října od 9.00 do 11.00

Kde: budova pionýra v Důlcích, Ústí nad Labem

Za kolik: 20/0 korun

Proč přijít: Milovníci akvaristiky by neměli chybět v sobotu 14. října od 9.00 do 11.00 v ústeckých Důlcích (v budově pionýra), kde uskuteční další Ústecké akva trhy. Tradiční akce nabídne nejen ryby, ale i potřeby pro chovatele. K mání bude široký výběr rybek, krevetek, rostlinek i jiných vodních živočichů, a také krmení. Lístek stojí na 20 korun, děti mají vstup zdarma.

Rychta slaví, bude zabijačka

Kdy: sobota 14. října od 10.00 do 15.00

Kde: parkoviště před restaurací Na Rychtě, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Restaurace a pivovar Na Rychtě v Ústí nad Labem oslaví v sobotu 14. října od 10.00 do 15.00 narozeniny. Na parkovišti před restaurací se může těšit na zabijačku s řezníkem, hrát bude harmonika a můžete si vyzkoušet špejlování jitrnic. Připraveny budou ochutnávky piv od domovarníků, kteří si na tuto příležitost uvařili šest speciálních piv.

Hraběcí mlsání na zámku

Kdy: sobota 14. října od 10.00 do 15.30

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 240 korun

Proč přijít: Prohlídku zámku Velké Březno si v sobotu 14. října od 10.00 do 15.30 můžete ozvláštnit ochutnávkou nejrůznějších vybraných lahůdek. Návštěva je spojená s výkladem o zvláštnostech a historii pochutin ze svatební hostiny jedné z členek rodiny Chotků. Vstupné přijde na 240 korun.

Popelka v ústeckém divadle

Kdy: neděle 15. října od 15.00

Kde: Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: Popelka je dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala si srdce prince a stala se jeho ženou. Poslední dílo Johanna Strausse mladšího a zároveň jediný jeho balet. Podmanivá hudba "krále valčíku" dodává příběhu jiskřivý šarm, lehkost a vznešenost. Popelku můžete vidět na prknech Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem v neděli 15. října od 15.00. Lístek koupíte od 150 korun.

LOUNSKO

Výstava drobného zvířectva v Podbořanech

Kdy: sobota 14. října od 8.00

Kde: chovatelský areál, Mírová, Podbořany

Za kolik: 40/zdarma

Proč přijít: Chovatelé drobného zvířectva z podbořanské organizace uspořádají v sobotu 14. října podzimní prodejní výstavu. A to rovnou výroční při příležitosti 75 let od založení pobočky svazu chovatelů. V areálu v Mírové ulici představí králíky, holuby, drůbež a menšinově také exotické ptactvo. Kromě odborných soutěží chovatelů bude připravena i tombola a občerstvení. Lidé se mohou přijít podívat až do 14. hodiny.

Mezinárodní den archeologie ve skanzenu

Kdy: sobota 14. října od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: 80/60 korun

Proč přijít: Den plný experimentální archeologie - výpal keramiky ve zbrusu nové replice raně středověké pece, přednáška o mořeplavbě v replice dlabaného člunu a o archeologii v Izraeli, pravěká orba, výroba obilné a žaludové kávy, replika vojenské polní kuchyně, dílničky pro děti a občerstvení od Skáld Coffee… To vše nabídne sobotní Mezinárodní den archeologie v Archeoskanzenu Březno u Loun, pořádaný Oblastním muzeem Louny. Program bude bavit do 18 hodin.

CHOMUTOVSKO

Slam poetry v Chomutově

Kdy: pátek 13. října od 19.00

Kde: kostel sv. Kateřiny, Chomutov

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Sklepení kostela sv. Kateřiny v Chomutově se stane dějištěm kvalifikace mistrovství ČR v umění zvaném slam poetry. Jde o druh performance, při kterém básník prezentuje svou autorskou poezii před publikem. Vítěz chomutovské kvalifikace získá místo mezi dvanáctkou finalistů s šancí bojovat 18. listopadu o titul mistra republiky, finanční prémii a právo reprezentovat na mistrovství Evropy a světa v příštím roce. Akci bude moderovat Dr. Filipitch, při splnění podmínek může svůj talent prověřit každý.

Hubertova jízda ve Březně

Kdy: sobota 14. října od 10.30

Kde: Jezdecká stáj Březno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jezdecká stáj Březno připravuje na sobotu 14. října jubilejní 10. Hubertovu jízdu. Jejím speciálním hostem bude Dominik Chabr, oceněný nejkrásnější muž planety pro rok 2022. Usedne na starokladrubského bělouše, českou národní kulturní památku, a povede v čele s Mastrem jízdu. Na programu je dále šerpování jezdců, vyjížďka v okolí Března, samozřejmě vyhlášení vítěze a večerní soud.

LITOMĚŘICKO

Halloweenská zahrada v Třebenicích

Kdy: sobota 14. a neděle 15. října

Kde: Stará struha, Třebenice

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Milovníci halloweenského „strašidlení“ mohou v tomto čase zavítat do Třebenic. Opět po roce se tam otevřela Halloweenská zahrada, vchod do ní je z Lipové ulice. Návštěvníky čeká areál plný strašidelné atmosféry a zábavy, neživých a o víkendech i živých monster, také samoobslužný bar s domácím višňovým svařákem, dýňovým džusem nebo cukrovou vatou. Pokud dovolí počasí, je otevřeno vždy od 17 hodin, a to až do 4. listopadu.

Máchův běh v Litoměřicích

Kdy: sobota 14. října od 9.00

Kde: Mostná hora, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Atletická přípravka při ZŠ Ladova Litoměřice zve na 11. ročník přespolního Máchova běhu. Uskuteční se v sobotu 14. října na Mostné hoře u sochy K. H. Máchy. Startovní listina bude pamatovat na všechny milovníky pohybu od 2 do 100 let trasami od 180 metrů pro nejmenší po bezmála 4,5 kilometru pro muže v plné síle.

DĚČÍNSKO

Podmokelský pivní Októbrfest

Kdy: od pátku 13. října do soboty 14. října

Kde: Husovo náměstí, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí ročník pivního festivalu v Podmoklech. Na akci zavítá několik pivovarů z blízkého i širokého okolí, jako třeba Biskupský pivovar U sv. Štěpána z Litoměřic, Pivovar Kotouč z České Kamenice, Pivovar Ládví Cobolis, Pivovar Lípák, létající pivovar Nomád a další. Akce po oba dny začíná v 11 hodin, kdy do zhruba 14 hodin bude hrát reprodukovaná hudba. Pak se v pátek o hudební program postarají Mára Blue band (14.00), Hanny band (16.00), U-style (18.30) a Točílas (20.30), v sobotu to rozjedou Hambaeros (14.00), No Bad Notes (16.00), Žyhadloo (18.00) a Kronwell (20.00).

!V.V.Ú. a Nízká úroveň

Kdy: pátek 13. října od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Kapela !V.V.Ú. vychází z punkové legendy N.V.Ú, která se po rozpadu rozdělila na dvě. Známý frontman Štěpánkáč však zůstává a fanoušci o něj na akci nepřijdou. Společně s nimi vystoupí v "Garáži" rokycanská ska-punková kapela Nízká úroveň.

MOSTECKO

Festival Young for Young

Kdy: od středy 11. října do soboty 14. října

Kde: Městské divadlo Most

Za kolik: dle ceníku jednotlivých představení

Proč přijít: 10. ročník divadelního festivalu pro mladé nejen věkem začal už ve středu. Festivalové dny nabízí pestrou nabídku žánrů a divadelních souborů. Na závěr festivalu bude opět udělena cena Forever young, kterou letos získá Jan Vlasák. Součástí festivalu jsou také výstavy či hudební vystoupení. V dopoledním programu na návštěvníky 13. října čeká Kytice (VOŠ herecká) a Docela obyčejná pohádka pro docela obyčejný den (VOŠ herecká, obor Loutkářské umění). Ve večerním programu pak premiéra Ropáci (Divadlo rozmanitostí) a Bakchanti (Divadlo X10). V sobotu je jako poslední na večerním programu Otec (Indigo company). Vstupenky je možné rezervovat na webu mosteckého divadla.

PopPunk minitour

Kdy: pátek 13. října od 19.30

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: 100/150 korun

Proč přijít: Minitour kapel M3ta a Stars are so far. První zastávkou je právě Most, kde má poppunk slušnou základnu. O podporu se postarají kapely Lifeway a Poslední pauza. Do 20 hodin se platí vstupné 100 korun, po 20. hodině pak 150 korun.