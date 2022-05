Májový jarmark v Bílině v Lázeňském parku Kyselka nabídne v sobotu 7. května tři hudební scény, fotokoutek, stánkový prodej, výletní vláček. Na hudební scéně v Letním amfiteátru Kyselka vystoupí Adys (13.30.), Hodiny (15.00), Olga Lounová (16.30), Petr Bende (18.00) a Olympic (19.30). Na scéně U Kádi v 10.00 zahraje Krušnohorská dechovka, od 13.30 Duo Hvozdovi a od 16.00 Tomáš Laně. Na minigolfu děti zabaví různými aktivitami DDM Bílina. Výletní vláček bude jezdit od 10 do 18.00 hodin. Vstupné na Májový jarmark v Bílině se neplatí.

Den matek v Ohníči bude plný humoru herce Petra Rychlého

KDY:Neděle 8. května od 17 hodin

KDE: Ohníč

ZA KOLIK: Místní ženy zdarma, ostatní 300 korun

Maminky, ženy a babičky zažijí v Ohníči Den matek s hercem Petrem Rychlým. Start akce ve Sportklubu Ohníč je v neděli v 17 hodin. Od 21.00 bude hrát DJ Milan. Místní ženy mají vstup zdarma, přespolní návštěvníci zaplatí 300 korun.

3D bludiště a Adventure minigolf v Oseku fungují denně

KDY: Víkendy od 10 do 18 hodin

KDE: Osek

ZA KOLIK: Od 60 korun

3D bludiště a Adventure minigolf v Oseku lákají k návštěvě, otevřeno je od pondělí do pátku od 14:00 do 18:00 a o víkendech od 10:00 do 18:00. 3D bludiště v Oseku je dvoupatrové, obsahuje 14 rozmanitých lanových překážek a 15 přestupových domečků s nástupním točitým schodištěm. Vstupné na celý den stojí 70 korun. Devítijamkové hřiště na minigolf bylo vybudováno v roce 2018. Jde o specifický druh minigolfu tzv. adventure (dobrodružný). Jedna hra (max 90 minut) vyjde pro dospělého na 60 korun.

Kapela HER se sexy zpěvačkou vystoupí v Jazz clubu Teplice

KDY: Sobota 7. května od 20 hodin

KDE: Jazz club Teplice

ZA KOLIK: 200 korun





Kapela HER stojí na sexy, otevřeně smýšlející a vášnivé zpěvačce jménem Monique. Monique pochází z New Yorku, kde byla v rodném Soho obklopena vždy uměním. Zpěvačka je vzhledově přirovnávána k ženě Stevena Tylera (Aerosmith), na pódiu pak k odvážnější Madonně či Debbie Harry z legendárních Blondie. Od svého vzniku v roce 2011 k dnešnímu dni odehráli HER tisíce koncertů v USA i v Evropě, tráví měsíce na dlouhých turné v Německu, Nizozemsku, Británii, Švýcarsku a Francii. Vidět je můžete tuto sobotu 7. května od 20 hodin i v teplickém Jazz clubu, vstup stojí 200 korun.

Rodinný den bude už tuto sobotu v Zámecké zahradě v Teplicích

KDY: Sobota 7. května od 15 hodin

KDE: Zámecká zahrada Teplice

ZA KOLIK: Zdarma

Rodinným festivalem chtějí oživit Zámeckou zahradu v Teplicích místní salesiáni. Akce s názvem Family Day proběhne v sobotu 7. května od 15 do 19 hodin v okolí Zahradního domu. "Nabídne spoustu tvůrčích, sportovních a hudebních aktivit. Smyslem je ukázat, co děláme. Chceme veřejně prezentovat, co našemu městu přinášíme," říká ředitelka teplického salesiánského střediska Vendulka Drobná. Salesiáni na sobotu přizvali na akci několik dalších organizací, které v Teplicích působí. Kromě salesiánského střediska, se tak můžete těšit na ukázky od hasičského záchranného sboru, Aktivit NaDohled, Centra radosti pro seniory nebo Mýdlárny u Zámku. Svou činnost zde představí také psí útulek AniDef či útulek pro kočky Fousek. Hudební program na akci zajišťuje Antonín Moravec a o doprovodný program se postará Viva Jump se sérií tanečních vystoupení a Divadlo v Pytli s 3D foto stěnou.

Pohádky v teplickém planetáriu vás zavedou do světa souhvězdí

KDY: Neděle 8. května od 14 a od 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 60 korun



Planetárium Teplice nabídne sérii tří filmových pohádek, ve kterých se znovu setkáte se zvídavým popletou Rákosníčkem a vydáte se s ním až na oblohu, kde bude potkávat různá souhvězdí a hvězdy. Tentokrát v příbězích Jak Rákosníček předjížděl Velký vůz a co z toho bylo, Jak Rákosníček zachraňoval mráčky – beránky před hvězdným orlem a Jak si Rákosníček nevysloužil hvězdu. Po pohádkách se děti seznámí s hvězdnou oblohou. Pohádky a souhvězdí můžete vidět tuto neděli od 14 a od 16 hodin. Základní vstupné stojí 60 korun.