Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou nejen na Teplicku.

Předvánoční akce v Teplicích. Pohádka a slet andělů v rámci rozsvícení vánoční výzdoby Galerie Teplice. | Foto: Deník / Petr Málek

TEPLICKO

Mega show Paní Zima přichází

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V OC Olympia zvou na velkolepou vánoční show plnou světelných efektů, akrobatů a rytířů. Přijede Paní Zima se svou družinou a chybět nebude ani sv. Martin na bílém koni. Rozsvítí se také vánoční výzdoba i strom, samozřejmostí bude občerstvení, jako svařák, langoše a další dobroty. Akce proběhne venku před obchodním centrem.

Tradiční slet andělů

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.00 do 19.00

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I Galerie pořádá velkolepou vánoční show, příchozí čeká od 16 do 17 hodin hudební program, mezi 17. a 18. hodinou se chystá pohádkový příběh a slet andělů od Divadla V Pytli Petra Stolaře s promítáním na velkoplošné LED obrazovce, ohňostroj a také rozsvícení vánoční výzdoby v Galerii. Mezi 18. a 19. hodinou pak proběhne další hudební program, po celou dobu budou na místě stánky se svařeným vínem, horkou griotkou, punčem, kávou a dalším sortimentem. Chybět nebudou ani soutěže. V Galerii také probíhá již od 13. listopadu až do neděle 19. listopadu Vánoční minijarmark.

Doga - Pub Tour 2023

Kdy: pátek 17. listopadu od 19.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 499 korun

Proč přijít: Česká hard rocková ikona Doga vyrazila na turné s autentickou americkou atmosférou Route 66 Pub Tour 2023 a zavítá i do Teplic. Šestnáct českých koncertů navazuje na sérii amerických vystoupení, Doga tak svým fanouškům přiveze kus Ameriky do Čech. Na turné zazní jak největší hity kapely, tak i novější pecky z platinového alba Respekt, a to v originálním akustickém pojetí. Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketstream.

Zdroj: Youtube

Burza hraček

Kdy: sobota 18. listopadu od 10.00 do 16.00

Kde: Sokolovna Háj u Duchcova

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Sokolovně budou opět pomáhat hračky. Proběhne tu burza hraček, které darovali lidé, za 10, 20 nebo 50 korun. Pořadatelé vyzývají, že lidé nemusí kupovat hračky jen pro sebe, ale třeba dětem do azylových domů. Hračky, které se neprodají, budou nabídnuty školkám, nemocnicím, policii a dalším. Finanční výtěžek celé akce bude věnován na pomoc 11leté Kačence z Ústí nad Labem, která trpí rettovým syndromem.

Golem (New York)

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Knak, Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: V rámci festivalu Teplický cimes vystoupí poprvé v ČR klezmer-rocková skupina z newyorského Brooklynu. Golem je předním interpretem židovské hudby posunuté do 21. století, známý svým virtuózním muzikantstvím, humorem a divokou energií rockových coverů v kombinaci s bezmeznou láskou k tradici.

Blue Rocket a Schmelz ve Hvjezdě

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Hvjezda Teplice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Ve Hvjezdě to rozbalí domácí kapela Blue Rocket. Hostem je skupina The Schmelz.

ÚSTECKO

Ajťáci

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 19.30

Kde: Dům kultury, kinosál, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 - 550 korun

Proč přijít: Nahlédněte do kutlochu IT oddělení jedné firmy, kde své příběhy prožívají Roy, Moss a jejich šéfová Jen. S ajťáky si připomenete co je internet, naučíte se italsky, ale hlavně zjistíte, že nejlepší řešení při každé poruše je zkusit vypnout. Představení v ústeckém Domě kultury začíná ve čtvrtek v 19.30.



Sametový mejdan

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 21.00

Kde: Café Max, Ústí nad Labem

Proč přijít: Světlé zítřky, v jejichž příchod jsme v roce 1989 doufali, se sice dostavily jen částečně, přesto pád zdejšího komunistického režimu stále představuje důvod k oslavě. Café Max si 34. výročí Sametové revoluce připomeneme tradičním sametovým mejdanem, tedy bez kladení věnců, proslovů a vzpomínek přímých účastníků, zato o to radostněji. Speciální tematický set si tentokrát připraví DJ Funkenstein. Akce startuje ve čtvrtek 16. listopadu ve 21.00.

Mluviti pravdu

Kdy: pátek 17. listopadu od 19.00

Kde: Činoherní studio města Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Divadelní adaptace slavného románu nejslavnějšího ústeckého autora současnosti na jevišti nejslavnějšího sudetského divadla všech dob. Ústecké Činoherní studio uvede Mluviti pravdu v pátek 17. listopadu od 19.00.

90´s Mejdan + host Verona

Kdy: pátek 17. listopadu od 21.00

Kde: bývalá Baťa naproti OD Labe v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 - 350 korun

Proč přijít: V průběhu celého večera se můžete těšit na pořádnou devadesátkovou party a také na DJ a moderátora Ondru Vodného z rádia Evropy 2. Hlavním hřebem večera je oblíbená skupina Verona. Akce se koná naproti OD Labe nad bistrem Hai Duong v pátek 17. listopadu.

Její tělo

Kdy: sobota 18. listopadu od 17.30

Kde: Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 160 - 210 korun

Proč přijít: Film podle skutečného a neuvěřitelného životního příběhu Andrey Absolonové (Natalia Germani). Úspěšná sportovkyně, reprezentantka a členka olympijského družstva se po zranění obratle a vynuceném konci sportovní kariéry stala úspěšnou a známou pornoherečkou. Film je v ústeckém kině Hraničář přístupný od 18 let.

Buty

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 400 - 450 korun

Proč přijít: Ostravská kapela s nezaměnitelným zvukem a texty po dlouhé době zamíří do Ústí nad Labem. Základní kámen skupiny Buty byl položen v roce 1986 v restauraci Český dům v Ostravě-Vítkovicích a od roku 2019 hrají v sestavě Radek Pastrňák, Richard Kroczek, zasloužilí členové Petr Vavřík, Milan Straka a Vlastík Šmída. Koncert nabídne Národní dům v Ústí nad Labem v sobotu od 20.00.

Zdroj: Youtube

Carmen

Kdy: neděle 19. listopadu od 17.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 150 - 430 korun

Proč přijít: Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi. Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou novelou Prospera Meriméea - příběhem hrdé a sebevědomé femme fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smyslnost, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku.

LOUNSKO

Vernisáž v lounské galerii

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 17.00

Kde: Galerie města Loun a Vrchlického divadlo

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Galerie města Loun zve na vernisáž výstavy obrazů Františka Skály. Uskuteční se ve čtvrtek 16. listopadu od 17 hodin. Druhou částí programu bude koncert skupiny František Skála & Třaskavá směs v sousedním Vrchlického divadle. Ten začne v 19 hodin. Výstava v lounské městské galerii potrvá do 31. března příštího roku.

Vepřové hody v Hořanech

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: sál v Hořanech

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: V Hořanech, části obce Zbrašín na Lounsku, si v sobotu 18. listopadu pochutnají. Chystají tam vepřové hody. Pro dobrou náladu, k tanci a poslechu, zahraje v místním sále kapela. Vstupné na tuto akci je 250 korun, v ceně jsou vepřové výrobky.

CHOMUTOVSKO

Retro večer v Klášterci

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 18.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 89/39 korun

Proč přijít: Pestrý retro program při příležitosti výročí 17. listopadu 1939 a 1989 prožijí ve čtvrtek návštěvníci kláštereckého Kulturního centra. Čeká je tam divadelní pásmo souboru The Brokes GSOŠ Klášterec, věnované právě těmto významným dnům. Dále zahrají Adéla Kodytková s kapelou Vokonobi a dokonce legendární The Plastic People Of The Universe jako duo ve složení Jiří Kabeš a Joe Karafiát. Zazní hudba Smokie revival, Suzi Quatro revival a Tina Turner revival a retro diskotéka. K vidění bude výstava k rokům 1939 a 1989 a také historické filmy z Klášterce. Lidé si budou moci vyzkoušet „kabinku pro převlíkače kabátů“, retro foto koutek a symbolický retro raut.

Reprezentační ples města Vejprty

Kdy: pátek 17. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní středisko Vejprty

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Velký sál kulturního a společenského střediska ve Vejprtech se stane v pátek 17. listopadu dějištěm 9. reprezentačního plesu města. Pořadatelé slibují atraktivní tombolu, k tanci zahraje Charlie Band a speciálním hostem bude zpěvák Bohuš Matuš. Večer zakončí diskotéka s Danielem Šlechtou.

LITOMĚŘICKO

Noční výstup na Lovoš

Kdy: čtvrtek 16. listopadu od 18.00

Kde: Václavské náměstí, Lovosice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve čtvrtek 16. listopadu uspořádá Gymnázium Lovosice tradiční a oblíbenou podzimní akci, noční výstup na Lovoš. Půjde už o 24. ročník. Účastníci se sejdou v 18 hodin u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Lovosicích. Čeká je asi 3,5 kilometru dlouhá trasa s převýšením zhruba 400 metrů. Na vrcholu Lovoše si poté užijí drobné občerstvení a hudební produkci. Doporučenou výbavou je pevná turistická obuv, baterka a mobilní telefon, případně i pláštěnka.

Myslivecká zábava v Liběšicích

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: restaurace Motorest, Liběšice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Lukov Ostré uspořádá v sobotu 18. listopadu mysliveckou zábavu Poslední leč. Proběhne v restauraci Motorest v Liběšicích a láká na živou hudbu v podání Fantazie Music a samozřejmě také na tradiční zvěřinovou tombolu.

DĚČÍNSKO

Rozsvícení vánočního stromu v Centru Pivovar

Kdy: sobota 18. listopadu od 15.00

Kde: Centrum Pivovar, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu v děčínském Pivovaru slibuje úžasný zážitek pro celou rodinu. Lidé si užijí odpoledne plné hudby a tance, pro malé návštěvníky budou přichystané soutěže a dárky. Zazpívá Thom Artway, vystoupí stand-up komik Endru, který mimo jiné ukáže svou looping show. Stejně jako každý rok proběhne křest kalendáře kroužku Krůčky, vystoupí i nadaní žáci ZUŠ.

Krampusáci na Rybárně

Kdy: sobota 18. listopadu od 17.30

Kde: Rybárna Jiříkov

Za kolik: zdarma/50 korun

Proč přijít: Krampus - Ďáblové ze severu dorazí strašit do Jiříkova. V Bzeneckém parku od 17.30 vypukne ohnivá show a o čtvrt hodiny později přijdou čerti. Odvážné děti si zaslouží odměnu, občerstvení bude zajištěno. Následně se akce přesune na Rybárnu, kde proběhne další program s krampusáky a focení. Vstupné na Rybárnu je 50 korun.

MOSTECKO

Vojtaano v Litvínově

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Ponorka, Litvínov

Za kolik: 260 korun

Proč přijít: Hip-hopový písničkář Vojtaano potěší své fanoušky v Litvínově. Vojtaano je představitelem radikálního písničkářství, které se nebojí experimentovat s jazykem a přichází s humorem, jenž často není pro útlocitné osoby. Vstupenky jsou k dispozici online na GoOut.

Jam session - Přijď a hraj!

Kdy: pátek 17. listopadu od 18.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jam session je hudební akce, při které muzikanti improvizují bez přípravy nebo předem definované aranže. Jam může být založen na existujících skladbách či dohodnutých postupech, nebo může být naprosto improvizační. Půjde o volné setkání muzikantů a muzicírování v daném okamžiku. Návštěvníci mohou přinést vlastní hudební nástroje, přijít na pódium a hrát. K dispozici bude kompletní klubové ozvučení: mikrofony, mixážní pult se zvukařem, kytarový a basový aparát, bicí (činely a paličky je nutné si přinést vlastní) a stage piano Yamaha.