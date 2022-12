Štoly v Mikulově fungují i přes svátky. K vidění jsou zlaté cihly Kdy: Denně Kde: Mikulov v Krušných horách Za kolik: Od 150 korun Ve štole neprší a ani nesněží. Štola Lehnschafter v Mikulově se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby. Polymetalické stříbronosné rudy se v mikulovském rudném revíru těžily od 15. do 19. století, největší rozmach těžby byl historiky datován do 18. století. První novodobí nadšenci důl objevili v roce 1987 a začali s jeho odkrýváním. Důl má celkem 12 pater, je 280 metrů hluboký a délka všech chodeb je 13 km. Chodby byly zasypané, bylo potřeba odklidit desítky tun materiálu. Štola Lehnschafter v Mikulově funguje od úterý do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny. Vstupné stojí 150-225 korun. „Máme otevřeno i přes vánoční svátky. Na Silvestra budeme mít též otevřeno, na Nový rok ne. V dole je teplota kolem 10 stupňů, tak se nezapomeňte vhodně obléknout,“ řekl Pavel Chaloupka z Krušnohorské důlní s.r.o. Navštívit v Mikulově můžete i štolu Liebefrauen, kterou lze do dnešní češtiny přeložit jako štola Milá paní. Ta pro veřejnost funguje od léta. „Velkým lákadlem je pro návštěvníky možnost vyrazit si minci a na vlastní oči vidět hromadu zlatých cihel, které jen tak mimochodem přilákaly i známého hledače pokladů Josefa Mužíka, který si naši expozici nemohl vynachválit,“ dodal Chaloupka. Vstup do štoly Milá paní je lepší si předem rezervovat na www.stola-mikulov.cz.

Káva, noviny a cukrovinky. Výstava Příběh jednoho pekařství vám bude vonět

Kdy: Denně

Kde: Regionální muzeum Teplice

Za kolik: 70 korun

V Jízdárně teplického zámku je k vidění výstava o pekařství rodiny Kaschikových a později Houšteckých s názvem Příběh jednoho pekařství. Z vybavení tohoto malého prvorepublikového podniku, který sídlil v ulici U Kamenných lázní v Teplicích, se dochovaly stovky předmětů, které si na výstavě můžete prohlédnout. Pekařství sloužilo především k prodeji chleba, pečiva a cukrárenských výrobků. Vstup na výstavu v Jízdárně teplického zámku je hlavním vchodem. Otevřeno je úterý až pátek od 12 až 17 hodin a o víkendu od 10 do 12 a pak od 13 do 17 hodin. Na Štědrý den má muzeum zavřeno, v neděli 25. 12. funguje 13 - 17 hodin a v pondělí 26. 12. od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Mezi svátky je otevřeno muzeu v běžné otevírací době, v sobotu 31. 12. od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin a v neděli 1. 1. 2023 od 13 do 17 hodin. Lístek vás vyjde na 70 korun.

V Duchcově můžete oslavit Vánoce s Divadlem „M“

Kdy: Sobota 24. prosince od 22 hodin

Kde: Duchcov

V Duchcově můžete oslavit Vánoce s Divadlem „M“. Představení Pohoda Vánoc v kostele Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Republiky se uskuteční v sobotu 24. prosince od 22 hodin. Vstupné je zdarma.

Modlany lákají do vyzdobeného kostela na Půlnoční mši

Kdy: Sobota 24. prosince

Kde: Modlany

Modlany lákají na Půlnoční mši svatou v bohatě vyzdobeném kostele sv. Apolináře s betlémem. Start mše je na Štědrý den o půlnoci ze soboty 24. prosince na neděli 25. prosince. O druhý svátek vánoční si můžete na tom samém místě užít Českou mši vánoční v podání Brixiho komorního sboru. Vstupné na obě akce je dobrovolné.

Štědrovečerní bohoslužba se v Dubí uskuteční v kostele

Kdy: Sobota 24. prosince od 21 hodin

Kde Dubí

Město Dubí a Římskokatolická farnost zvou na Štědrovečerní bohoslužbu. Ta se uskuteční v dubském kostele Panny Marie v sobotu 24. prosince od 21 hodin. Vstupné je zdarma. Dubský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je sakrální stavba navržená architektem profesorem Pietrem Bigagliem vystavěná podle benátského kostela Santa Madonna dell'Orto. Kostel je vybudován z červeného a bílého mramoru.

Vánoční pobožnost v Hrobu

Kdy: Sobota 24. prosince od 15 hodin

Kde: Hrob

Za kolik: Zdarma

Církev československá husitská pořádá v Hrobu v sobotu 24. prosince od 15.00 akci s názvem Vánoční pobožnost. Sloužit ji bude Theodor B. Bláha. Pobožnost se uskuteční před kostelem Církve československé husitské.

Pěšky na Doubravku, načerpat čerstvý vzduch

Kdy: Kdykoliv

Kde: Teplice

Za kolik: Zdarma

Pokud chcete načerpat čerstvý vzduch, tak si můžete vyšlápnout na teplickou Doubravku. Sice v tomto zimním počasí nebude asi vidět z vrcholu do širokého okolí, ale i tak stojí výšlap po příjezdové silnici za to.



Ice aréna u Olympie baví malé i velké. Bruslit se bude i o svátky

Kdy: Denně

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: 60 korun

Kdo má rád zimní zábavu v podobě bruslení, tak může zavítat do Ice aréna u OC Olympia Teplice. Ledová plocha tam funguje denně od 8.30 do 20 hodin, v provozu bude kluziště až do 29. ledna 2023. Základní vstupné na hodinu bruslení přijde na 60 korun. O svátky a na konci roku bude aréna otevřena takto: 24. prosince od 8.30 do 14.00, 25. 26. prosince od 8.30 do 20.00, 31. prosince od 8.30 do 16.00 a 1. ledna od 8.30 do 20.00.