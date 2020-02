Výstava Umění v nouzi!? bude s komentářem

KDY: neděle 2. února, od 17 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: zdarma

Vystaveno je na sto uměleckých děl, spojených s padesáti životními příběhy autorů. Poprvé po skoro 90 letech je opět pohromadě většina původního souboru grafik, jako tehdy, tak i dnes kmenová sbírka teplického muzea, která tehdy i nyní snese srovnání se sbírkami pražskými i libereckými. Teplické exponáty jsou doplněny zápůjčkami ze zahraničních i českých institucí. Komentovaná prohlídka se uskuteční v 17 hodin v Jízdárně teplického zámku. Vstup je zdarma. Povede ji autorka a kurátorka výstavy Bohuslava Chleborádová.

Duchcov bude plesat, vystoupí Flash Joy či Abba Stars

KDY: sobota 1. února, od 20 hodin

KDE: KC Duchcov

ZA KOLIK: 150-250 korun





21. ples Města Duchcova a Duchcovských novin proběhne v sobotu od 20 h v Kulturním centru Duchcov. K poslechu a tanci zahraje na velkém sálu kapela Flash Joy. Předtančení obstará sk. Original Brazil show. Těšit se můžete na skupinu Abba Stars a The Roboticmans (Electric Boogie). Ve Valdštejnské restauraci bude oldies disco Ivana Mejsnara. Vstup od 150 do 250 Kč. Lístky můžete koupit u M. Hűbnera na městském úřadě.

KDY: sobota 1. února, od 20 hodin

KDE: Knak Teplice

ZA KOLIK: 220 korun

Pipes and Pints vystoupí v teplickém Knaku

Pipes and Pints se vrací do Knaku v rámci turné The Second Chapter ke své stejnojmenné, nově vydané desce.



Těšit se můžete na pořádný celtic rockový večírek! Starý, nový songy i klasickej ''The Gael'' pro všechny Poslední Mohykány.



Pipes and Pints( cz / irl ) - melodický celtic rock and roll se zvukem skotských dud. Pět osobností tvoří společně jedinečný hudební mix, který se nebojí žánrové pestrosti. Jedno základní pravidlo platí vždy, hrát se musí s takovým nasazením, jako kdyby nebylo žádné zítra!