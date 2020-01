EQ Jazz kvarteto vystoupí v sobotu v teplickém Jazz clubu

KDY: sobota 25. ledna, od 20 hodin

KDE: Jazz club Teplice

ZA KOLIK: 140 korun

Ema Euler zpěv, Ryan Simpson (USA) kytara, Mirek Výravský trubka, Hilde von Vorsatz kontrabas, tak to je EQ Jazz kvarteto. To vzniklo v roce 2018. Repertoár vychází z jazzu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. Zdrojem inspirace je hudba interpretů jako jsou Chet Baker, Billie Holiday a Ella Fitzgerald. Členy skupiny svedla kdysi dohromady pražská scéna tradičního jazzu a Letní jazzová dílna Karla Velebného. Vidět tuto formaci můžete v sobotu od 20 hodin v teplickém Jazz clubu. Vstupné je 140 korun.

S psíkem Cvočkem můžete prozkoumávat neznámé planety

KDY: neděle 26. ledna, od 14 a 16 hodin

KDE: Planetárium Teplice

ZA KOLIK: 20-40 korun

Planetárium Teplice uvede pohádku O Cvočkovi. Příhody profesorova psa Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří se společně vydali do vesmíru prozkoumávat neznámé planety, mohou lidé zažít na vlastní kůži v neděli od 14 a 16.00. Vstupné pro dospělého stojí 40 korun a pro dítě 20.

KDY: sobota 25. ledna

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 40 a 60 korun

Stavebnice SEVA vládne muzeu

Po nedávných výstavách stavebnice LEGO zavítala do teplického zámku další herní výstava Svět kostiček tentokrát z české stavebnice SEVA. Velkým lákadlem je například detailně propracovaný model ulice periferie města, se silnicí, zahradami, budovami a vozidly nebo dvoupohledová budova hasičárny. Výstava nabízí také velkou dětskou hernu o pěti herních zónách. Autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět kostiček Petr Šimr představuje jedinečnou vlastní tvorbu, do které se řadí zvířata v životní velikosti, společenské hry či modely vozidel. Novinkou z dílny autora je skulptura kostlivce v životní velikosti dospělého muže s pohyblivými končetinami tak, jak je tomu ve skutečnosti, dále model upíra sedícího na královské židli. Výstavu můžete navštívit až do 21. března a to denně mimo pondělí od 10 do 12, odpoledne od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 60 korun, snížené pak na 40 korun.

KDY: denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun

Hasičské muzeum v Krupce

Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun.