Jitrnice a prejt provoní Teplice

KDY: sobota 29. února, od 9 do 13 hodin

KDE: Náměstí Svobody Teplice

ZA KOLIK: zdarma

Náměstí Svobody v Teplicích ožije tuto sobotu zabijačkovými hody. Čekají na vás jelita, zabijačková polévka, guláš, ovar, jitrnice, prejty. Pochoutky si můžete dát na Severočeských farmářských trzích od devíti do třinácti hodin. V plánu je i soutěž o nejchutnější teplickou jitrnici. Na místě si budete moci koupit produkty regionálních výrobků a pěstitelů jako například: pečivo, koření, med, zeleninu či ryby. Vstup je zdarma.

Muž se čtyřma očima zaujme

KDY: sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: Regionální muzeum Teplice

ZA KOLIK: 40-80 korun



Velmi poučné, lehce šokující. Tak to je výstava Waxwork – lidé z vosku, která proběhne v Teplicích. Návštěvníci si při ní budou moci prohlédnout sochy z vosku, které působí dokonale živým dojmem. Seznámit se též mohou s osudem muže se čtyřma očima, siamských dvojčat nebo ženy, jež se narodila bez rukou i nohou. Výstavu můžete navštívit v Regionálním muzeu Teplice od pondělí 24. února do neděle 1. března a to denně od 10 do 18 hodin. Za vstupné dospělí zaplatí 80 korun, důchodci a studenti 60 a děti 40 korun.

Hasičské muzeu v Krupce

KDY: denně

KDE: Krupka

ZA KOLIK: 25-40 korun



Unikátní sbírky hasičské techniky a výstroje jsou instalované v nově rekonstruované budově bývalé fary u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Husitské ulici. Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin. Vstupné stojí: osoba od 15 let 40 korun, děti 25 korun.

Štola Lehnschafter

KDY: středa až neděle

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: 100 až 150 Kč



Štola Lehnschafter v Mikulově na Teplicku funguje celoročně. A kdo chce zažít ne zcela normální průvodcův výklad, nechat si udělat na památku pár hezkých fotek nebo se podívat třeba jen po důlních houbách, má možnost. Štola funguje od středy do pátku (pro objednané) a o víkendech pro všechny.