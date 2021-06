Děti půjdou se skřítkem po stopách Casanovy

Kdy: Sobota 12. června od 10 do 16 hodin

Kde: Duchcov

Už tuto sobotu proběhne v Duchcově akce Po stopách Gaiacoma Casanovy se skřítkem LiLiPánem. Cesta začíná v 10.00 hodin a končí v 16.00 hodin. Začátek je v Městském informačním centru Duchcov a konec v Muzeu města Duchcova, kde je pro účastníky připravena malá odměna . V rámci doprovodného programu vystoupí třeba na balkonu kina Lípa kapela Doubravanka či na letní scéně u Barbory zahraje skupina Bob a Bobci.

Víkend otevřených zahrad

Kdy: Sobota 12. června od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Komunitní Sokolí zahrada v Teplicích

Přijďte se pokochat a inspirovat. Výstava fotek Proměny zahrady. Limonáda z bylin, 19 truhlů, 19 stylů. Sdílené záhony.

Za brankou je drak

Kdy: Sobota 12. června od 16.00 hodin

Kde: Na Kyselce v Bílině u Altánku

Pohádka plná legrace a písniček, ve které se spolu utkají dva herci o to, kdo vlastně má pohádku o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstami hrát. Drak se chce oženit s princeznou, ale vždycky narazí na takovou, která se mu nezamlouvá. Buď je moc zlá nebo ubrečená. A když konečně najde krásnou a hodnou musí se o ni utkat s jejím princem. No a ta poslední je ke všemu ještě chytrá a to už je i na tříhlavého draka moc. Hraje Docela velké divadlo z Litvínova.

Den otevřených dveří na střelnici v Teplicích

Kdy: Sobota 12. června od 10.00 hodin

Kde: Střelnice Teplice

Na střelnici v Teplicích se v sobotu 12. června uskuteční Den otevřených dveří. Zveme rodiče s vlastními i cizími dětmi, bez dětí, staré i mladé, s covidem i bez něj k druhému ročníku této události na střelnici Na dolinách. Bohatý program pro všechny i s občerstvením. Všichni jsou vítáni. Program začne v 10 hodin. Půl hodiny nato proběhne ukázka kynologie – výcvik psů. Po celou dobu akce bude probíhat střelba na balónky a sklopné terče, střelba z luku, praktická střelba, sportovní a historická střelba. Budou k vidění modely aut a letadel, historická vojenská vozidla, radioamatérské vysílání, zásahové vozidlo Městské policie Dubí. Budou se opékat a grilovat uzeniny, které budou pro děti zdarma. Pro děti jsou také přichystány upomínkové předměty. Akci pořádá AVZO TSČ ČR Střelci Teplice.

Oslava Dne dětí v Hrobčicích

Kdy: Sobota 12. června od 14.00 hodin

Kde: Na fotbalovém hřišti v Hrobčicích

Vzhledem k měnícím se pandemickým opatřením bude dětský den jiný, než jsme byli zvyklí, bude bez kolotočů! Oslavy budou směrovány především na naučnou stezku. Hlavním tématem dětského dne bude Selský dvůr, proto bychom uvítali účastníky oblečené v selském stylu. Proběhne slavnostní křest nové atrakce "Selského dvora" na naší Mýtince fantazie. Den dětí bude probíhat formou plnění úkolů na stezce. Začátek a konec je jako vždy fotbalové hřiště, kde bude připraveno mnoho dalších překvapení. Nezapomeňte vzít dětem ručník a náhradní oblečení - bude hoodně pěny

Discgolf v Proboštově

Kdy: Neděle 13. června od 8.30 hodin

Kde: relaxační okruh Británka v Proboštově

Od 8.30 hodin začne turnaj Ústecké discgolfové ligy. Od 16.30 hodin potom Malá škola discgolfu pro příchozí.

Burza desek v teplické knihovně

Kdy: Neděle 13. června od 10.00 do 14.00 hodin

Kde: Regionální knihovna v Teplicích

Rock, Pop, Jazz, Blues, Funk, Punk, Metal, New Wave, domácí a zahraniční scéna, čili od Bacha po Vlacha. Tato burza je jedinečnou možností pro sběratele LP, CD, DVD, Blu-Ray jak nakoupit a sehnat rarity ze všech oblastí populární hudby. Vstup 30 korun. Pro prodejce: Omezen počet míst. Rezervace nutná dopředu na tel: 733 654 408. Knihovna poskytuje prostor pro konání akce, není jejím pořadatelem.

Na duchcovské Barboře se můžete projet lodičkou

Kdy: Denně od 10 do 18 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 50 korun

Od úterý 1. června od 10 do 18 hodin jsou v provozu lodičky na rybníku Barbora v Duchcově. Cena půjčovného za 1 lodičku 50 Kč za 1/2 hodiny. Za nepříznivého počasí bude provoz půjčovny uzavřen.

Letní porcelánové trhy v Dubí

Kdy: čtvrtek (9-15), pátek (9-15) a sobota (9-14)

Kde: Areál Českého porcelánu v Dubí

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Milovníci porcelánu mohou mít radost. Od čtvrtka do soboty v areálu Českého porcelánu v Dubí proběhnou Letní porcelánové trhy. V nabídce bude třeba cibulák, bílé a dekorové zboží, misky, hrnky či talíře. Těšit se můžete i na figurální porcelán ze závodu Royal Dux.

Pohádková cesta pobaví děti v Košťanech

Kdy: Pátek 11. června od 15 do 18 hodin

Kde: Košťany

Za kolik: Zdarma

V Košťanech se uskuteční v pátek odpoledne Dětský den, který je koncipovaný jako pohádková cesta. Start akce je v 15 hodin na prostranství u základní školy (Komenského náměstí). Jednotlivá zastavení jsou organizována jako pohádková cesta, kterou můžete s dětmi projít. Na místě bude stánek s občerstvením.

V Oseku můžete navštívit výstavu Interakce

Kdy: Do 26. června

Kde: Osek

Proč přijít: Kulturní centrum Osek pořádá v galerii Informačního turistického centra Osek výstavu s názvem Interakce. Vystavujícími jsou Irena Štyrandová (ruční papír) a Eva Vágnerová (tapiserie, oděvní modely). Výstava probíhá až do 26. června. Galerie ITC Osek je přístupná od úterý do soboty 9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00.