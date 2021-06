Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o nadcházejícím víkendu.

V Bílině při International Roots & Blues festivalu na Kyselce vystoupí i kapela - 123 minut. | Foto: Archiv Deníku

Železniční expozice v Oseku nabídne telefon na kličku

Kdy: Sobota 19. června od 9 do 15.30 hodin

Kde: Osek

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: V sobotu bude od 9 do 15:30 opět otevřena železniční expozice Moldavské dráhy v budově železniční stanice Osek město. „Věříme, že i když je pravidelná vlaková doprava nahrazena autobusy cestu k nám do expozice si najdete. Můžete si zakoupit naše novinky tedy pexeso krušnohorské železnice a železniční mapu ČR. V provozu budou všechna modelová kolejiště. Vyfotit se můžete s naším exotickým panem výpravčím nebo si zatelefonovat telefonem na kličku,“ láká Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice Most – Dubí – Moldava. Vstupné je dobrovolné.