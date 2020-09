Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou.

V Botanické zahradě v Teplicích vystoupí Kabaret K + K. | Foto: Archiv

Mike Ross & The Bladderstones tour

Kdy: Pátek 18. září od 19 hodin

Kde: Jazz club Teplice

Za kolik: 180 korun

Mike Ross je britský bluesový, rockový & „americana“ kytarista, skladatel a zpěvák. V současné době žije v Brightonu. Vydal dvě studiová alba, Spindrift (2014) a Jenny Place (2016) a jeden živý záznam "'At The 100 Club'" (2016). Mike píše oduševnělé blues-rockové písně v těch nejlepších tradicích Creedence Clearwater Revival & Dylanova Bandu, hraje na kytaru blues ve stylu připomínajícím Almann Brothers a usiluje o to zpívat jako Otis Redding či Paul Rodgers. Jeho vystoupení s kapelou The Bladderstones můžete vidět v pátek 18. září od 19 hodin v teplickém Jazz clubu.