Hrobské slavnosti nabídnou muziku, dostihy i divadlo

Kdy: Pátek 2. a sobota 3. července

Kde: Areál zbořeniště v Hrobu

Za kolik: Zdarma

Hrobské slavnosti nabídnou tento pátek a sobotu pestrý kulturně-společenský program. V pátek v areálu zbořeniště vystoupí od 17 hodin Rudolf Holčák a id 19 hodin Doubravanka. V sobotu v 15 hodin proběhne slavnostní zahájení slavností a následně vystoupí Spolektiv (16.00), Pavel Houfek (17.00), Brass Bombers (19.00) a a Jockers (21.00). Pro děti bude připravena aréna Divadla V Pytli. Akci bude moderovat Petr Stolař. Vstupné je zdarma.

Hudba pod širým nebem

Kdy: Pátek 2. července od 19.30 hodin

Kde: nádvoří zámku v Teplicích

Na nádvoří zámku v Teplicích se také promítá a k tomu ještě hraje. Každý pátek se tam koná koncert. Tento pátek od 19,30 hodin hrají Bob a Bobci.

Galerie ukazuje tvorbu malíře a grafika Šavela

Kdy: Do 21. srpna

Kde: Galerie Zahradní dům Teplice

Za kolik: Zdarma

V Galerii Zahradní dům v Teplicích probíhá výstava 100 retrospektiva, která představuje tvorbu akademického malíře a grafika Vladimíra Šavela (14. listopadu 1921 v Kopistech – 4. srpna 2006 v Teplicích). Jako rodák ze severočeských Kopist si odtud odnesl trvalý vztah ke zdejší důlní a průmyslové krajině. Jeho dílo je ale tematicky daleko širší. Svými četnými grafickými listy a obrazy vzdával celá desetiletí hold městu Teplice, kde žil od roku 1947. Vystavoval mnohokrát po celé republice, zúčastnil se řady reprezentativních výstav v zahraničí - Německo, Francie, Itálie, SSSR, Kuba, Belgie, Itálie. Výstavu lze navštívit do 21. srpna, otevřeno je od úterý do neděle od 11 do 17 hodin.

Sicílie Dušana Petráše

Kdy: Do 29. srpna

Kde: Městské informační centrum v Duchcově

Městské informační centrum v Duchcově hostí výstavu fotografií „Sicílie“ Dušana Petráše. Výstava probíhá od pondělí 28. června a potrvá až do 29. srpna. Otevřeno je pondělí – pátek od 8.30 do 17 hodin; sobota, neděle a st. svátky od 9 do 16 hodin. Vstupné je zdarma.

Doubravanka zahraje v Šanovské mušli

Kdy: Sobota 3. července od 16.30 hodin

V sobotu od 16.30 hodin zahraje v teplické Šanovské mušli Doubravanka. Jde o koncert z cyklu letních lázeňských koncertů 2021. Malá dechová hudba Doubravanka zaujme nejen tradičním repertoárem dechové hudby, ale i moderními skladbami nejrůznějších žánrů. Vstupné se neplatí.

Duchcovské muzeum láká na autíčka

Kdy: Do 29. Srpna, denně od 9 do 17 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 30/20 korun

Autíčka, to je název letní výstavy, kterou můžete navštívit od 1. července v duchcovském muzeu. Poppelova výstavní síň Muzea města Duchcova v Masarykově ulici představí exponáty a hračky ze soukromé sbírky Rudolfa Zlobického. Výstava potrvá do 29. srpna, otevřeno je pondělí až neděle 9 -17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun.

Teplicko objektivem Františka Fridricha

Kdy: Do 26. září

Kde: Regionální muzeum v Teplicích

Fotografie z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století

Výstava je kromě úvodních plachet s texty a fotografií Františka Fridricha rozdělena do pěti základních oddílů dle na fotografiích zobrazených oblastí: Teplice, Šanov, Krupka, Bílina, Dubí a okolí Teplic. Každá sekce je uvozena popiskami a několika mapami, které návštěvníka zorientují, kde byly v druhé polovině 19. století vystavené snímky pořízeny. Další fotografie jsou reprodukovány na stěnách a originální fotografie jsou umístěny ve skříňových vitrínách. Výstava fotografií je doplněna ukázkou dobového odívání a dalšími unikátními trojrozměrnými exponáty. Výstava potrvá do 26. září.