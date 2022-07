Tomáš Klus v Bílině Kdy: Pátek 22. července od 19.00 hodin Kde: Kyselka v Bílině Za kolik: Od 500 korun Tomáš Klus, oblíbený písničkář, který má co říct i mino pódia. Vidět a slyšet ho můžete v letním amfiteátru Kyselka v Bílině. Těšit se můžete na songy z nového alba Cítím. „Nesmírně se těším, až lidé uslyší album Cítím také z toho důvodu, že to je po třinácti letech mé hudební dráhy první popová deska, i když jsem celé ty roky součástí českého mainstreamu,“ řekl populární zpěvák Tomáš Klus. Koncert je naplánovaný na pátek 22. července a začíná v 19.00 hodin. Vstupenka v předprodeji přijde na 500 korun, na místě pak zaplatíte 600 korun.

Duchcovský zámek láká na prohlídky s tancem a hudbou

Kdy: Sobota 23. července od 17.00 hodin

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: 180 korun

Duchcovský zámek připravil na sobotu Večerní prohlídky s hudebně-tanečním vystoupením. Prohlídky budou začínat představením historických tanců v provedení taneční skupiny En Garde! Hudební doprovod obstará flétnové kvarteto Kvafle. Během večera zazní především barokní a renesanční hudba. Následovat bude prohlídka zámku s průvodcem. Začátky prohlídek jsou v 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 a 19:00 hodin. Vstupné: Dospělí (25–64 let) 180 Kč/ Senioři (65+ let) 140 Kč/ Mládež (18–24 let) 140 Kč/ Děti (6–17 let) 70 Kč/ Děti (0–5 let) zdarma.

Den amerických letců připomene události z roku 1944

Kdy: Sobota 23. července, od 9.15 v Mukově, od 12.00 v Teplicích

Kde: Mukov, Teplice

Za kolik: Zdarma

V sobotu 23. července se opět uskuteční pietní akty připomínající tragické válečné události v Teplicích a v Mukově. Dne 21. července 1944 zde totiž havarovaly americké čtyřmotorové bombardéry, které útočily na chemičku v Záluží u Mostu a zahynulo několik letců. Několika snímky vám připomeneme, jak probíhal Den amerických letců v loňském roce. Opět bude konvoj osvobození, což je průjezd vojenských historických vozidel. V 9.15 hodin se uskuteční pietní akce u pomníku sestřelených amerických letců v Mukově, ve 12.00 hodin pak pietní akce u pomníku amerických letců v Teplicích na Písečném vrchu u botanické zahrady. U příležitosti 78. výročí událostí akci pořádá Severočeský letecký archiv Teplice, Jednota Československé obce legionářské Teplice ve spolupráci se statutárním městem Teplice, s orgány státní správy, samosprávy a organizacemi regionu.

Krucipüsk + SPS + Schlak na letišti v Teplicích

Kdy: Sobota 23. července od 18.00 hodin

Kde: Letištš v Teplicích

Na letišti v Teplicích uslyšíte v sobotu od 18.00 hodin kapely Krucipusk, SPS a Schlak. Tradiční večírek v režii kapely, jenž svým vytříbeným vkusem pro rytmiku a harmonii, nenechá jeden úd v klidu.Podpoří je věhlasná punková legenda SPS, která vás před koncertem náležitě rozparádí. Po koncertě Krucikluků přijde na řadu Teplická, dnes již skorolegenda Schlak, která celý večírek uzavře.

Světec bude o víkendu slavit. Těšte se na Machálkovou

Kdy: Od soboty 23. do neděle 24. července, vždy od 14.00 hodin

Kde: Obec Světec

Za kolik: Zdarma

Obec Světec bude v sobotu slavit. Hlavním magnetem oslav, které jsou spojené s Jakubskou poutí, bude populární zpěvačka Leona Machálková. Program oslav je dvoudenní. V sobotu 23. července ve 14 hodin v zámeckém parku ve Světci proběhne slavnostní zahájení. Těšit se můžete na klauny Pepe a Pipi (14.45), na dechovou kapelu Severka (15.45), biketrial show (17.00), hudební skupinu Skok (18.00), Elly (20.00), Leonu Machálkovou (21.00) a Alibi (22.00). Celé sobotní odpoledne bude připraven kreativní koutek pro děti v režii Host.pro NelhoStejnost z.s. ,, HOSTÍK“. V neděli 24. července se v kostele sv. Jakuba většího uskuteční od 14 hodin mše. Po oba dva dny budou k dispozici pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Partnerem akce je ČEZ a.s. a Severočeské doly.

Nově otevřená štola Milá paní v Mikulově láká na zlatý poklad

Kdy: Úterý až neděle od 10.00 hodin

Kde: Mikulov

Za kolik: Od 150 korun

V Mikulově na Teplicku rozšířili hornické muzeum ve skále. Po Štole Lehnschafter (Lenšaftní štola), která pro veřejnost funguje už řadu sezon, tu místní nadšenci do hornické historie připravili novou prohlídkovou trasu. Jde o štolu Liebefrauen, kterou lze přeložit jako štola Milá paní. „Velkým lákadlem je pro návštěvníky možnost vyrazit si minci a na vlastní oči vidět hromadu zlatých cihel,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Krušnohorská důlní Pavel Chaloupka. Obě štoly mají otevřeno od úterý do neděle, prohlídky startují v 10.00 a poslední mají začátek v 16.00. Ceny tras jsou různé a pohybují se od 150 do 225 korun.

V teplické šanovské Mušli se bude zpívat a tančit

Kdy: Sobota 23. července od 16.30 hodin

Kde: Šanovská Mušle v Teplicích

Za kolik: Zdarma

V teplické šanovské Mušli se bude v sobotu zpívat a tančit. Brass Bombers je orchestr kapelníka Vítka Kareše, který hraje pop, rock, rock & roll, blues, swing, dixie, country a taky dechovku pro radost nejen samotných muzikantů, ale hlavně pro radost svých posluchačů. Start akce je v 16.30, vstupné se neplatí.

Dubské Plivátko už funguje. Bazén prošel rekonstrukcí

Kdy: Denně od 9 do 19.00 hodin

Kde: Dubí

Za kolik: 50-100 korun

Na koupališti v Dubí se už vykoupete. Brány Plivátka, jak místní bazénu přezdívají, se otevřely včera. To, že jste se tam nemohli vykoupat už před prázdninami, tak to způsobila rekonstrukce. Bazén byl totiž prasklý a samovolně z něj odtékala voda. Od roku 2019 byl v havarijním stavu. Město ho nechalo opravit. „Bazén se vybrousil, vyčistil, vytmelil a vylepil se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. Práce na opravě zdrželo i výběrové řízení, které muselo proběhnout nadvakrát. Do toho první se totiž nikdo nepřihlásil. „Taková je realita české stavebnictví. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. Koupaliště má otevřeno denně od 9 do 19 hodin, plné vstupné stojí 100 korun a snížené 50 korun, Děti do 6 let neplatí nic.