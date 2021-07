Lázeňská bude plná kapel, výstav či divadla

Kdy: Pátek 25. až neděle 27. června

Kde: Teplice

Za kolik: Zdarma

Slavnostní zahájení 867. lázeňské sezóny se uskuteční v sobotu 26. června od 10:30 hodin na Zámeckém náměstí. Hudebně-společenský program proběhne ve zcela odlišném duchu než obvykle. Těšit se můžete na desítky kapel, výstavy či divadlo. Ze skupin během třídenní akce vystoupí třeba minus 123 minut (sobota od 20.30 scéna Na zámku) či Bratři Ebenové (pátek 20.30 scéna Na zámku). Vstupné se neplatí.

Štola v Mikulově funguje, před Cepínem bude burza minerálů

Kdy: Sobota 26. a 27. neděle června

Kde: Mikulov

Z technických důvodů je do odvolání štola v Mikulově v provozu pouze o víkendech. „V ostatních dnech se provádí pouze údržba a také se připravuje k provozu zcela nový prohlídkový okruh ve štole Milá paní. Zde se máte na co těšit,“ řekl Pavel Chaloupka z České speleologické společnosti. Tuto sobotu od 9 do 15 hodin bude před mikulovským hotelem Cepín na parkovišti navíc burza minerálů. Prohlídková štola Lehnschafter je jedno z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl ve svazích obce Mikulov. Štola se může pochlubit kromě exkurze do těžby stříbrné rudy i pohledem na živé houby.

Košťanský Woodstock láká na kapely a pohodu

Kdy: Pátek 25. června od 16 hodin

Kde: Košťany

Za kolik: 190 korun

Muzika, pivo a moře zábavy, tak to je tradiční košťanský Woodstock. Již 23. ročník proběhne tento pátek od 16 hodin u sokolovny v Košťanech. Těšit se můžete na kapely jako třeba Seven, Dead Daniels, Eredar, Hard Colony či Rock beat na moll. Pro děti bude připravena limonáda zdarma. Vstupné přijde na 190 korun, děti do 15 let mají akci zdarma.

Zabrušanské slavnosti budou plné vodníků, zahraje Vilém Čok

Kdy: Sobota 26. června od 14 hodin

Kde: Zabrušany

Za kolik: Zdarma

Zabrušanské slanosti se letos konají s podtitulem Vodníci přicházejí. Program, který vypukne v sobotu ve 14 hodin na louce u rybníku Heřman, za fotbalovým hřištěm, slibuje zábavu pro děti i dospělé. Režie se chopí Divadlo V Pytli Petra Stolaře. Hlavními taháky Zabrušanských slavností je hudební program. Vystoupí v něm skupina Natural s Petrem Kadlčkem, Vilém Čok se skupinou Bypass a kapela Voice. Akci završí ohňostroj.

U Olympie okusíte legendární Dakar

Kdy: Sobota 26. června od 15 hodin

Kde: OC Olympia Teplice

Za kolik: Zdarma

Milujete adrenalin a sledujete naše úspěchy na legendární Rallye Dakar? Tak byste neměli vynechat autogramiádu jezdců Martina Michka a Milana Engela z Orion MRG týmu. Akce se se uskuteční v sobotu 26. června od 15.00 hodin venku před hlavním vstupem do OC Olympia.

Divadlo na nádraží v Moldavě

Kdy: Pátek 25. až neděle 27. června od 19.00 hodin

Kde: Historická budova nádraží na Moldavě

Historická budova nádraží na Moldavě v Krušných horách bude poslední červnový víkend hostit mimořádnou divadelní performanci. Zahajovací večer v pátek 25. června od 19,00 hodin bude zároveň jako III. symbolické propojení Moldavské a Freiberské dráhy součástí Evropského roku železnice. Diváci se mohou představení zúčastnit všechny tři víkendové dny od osmi večer.

Koncert v Botanické zahradě v Teplicích

Kdy: Sobota 26. června od 17.00 hodin

Kde: Botanická zahrada v Teplicích

V krásných kulisách teplické Botanické zahrady se v sobotu 26. června odehraje koncert zpěváka Davida Kříže s klavíristkou Lucií Kubátovou. Program začíná v 17,00 hodin, s sebou si přineste deku na sezení na trávě.

Den na farmě ve Fojtovicích

Kdy: sobota 26. června od 11.00 hodin

Kde: Farma ve Fojtovicích

Spolek za obnovu Fojtovic v Krušných horách zve děti i dospělé v sobotu 26. června na den na farmě spojený s výstavou historických traktůrků. Program bude probíhat od 11.00 do 16.00 hodin a děti čeká stezka za poznáním, soutěže, minifarma a jízdy na traktorech. Ve 13.00 hodin vyjede „spanilá“ jízda traktůrků okolo Komáři Vížky, poté bude možnost povozit se na nich.

Pohádkový hrad Rýzmburk

Kdy: sobota 26. června od 14.00 do 18.00 hodin

Kde: zřícenina hradu Rýzmburk nad městem Osek

Hned za humny mosteckého okresu se uskuteční zajímavá akce pro děti Pohádkový hrad Rýzmburk. V programu vystoupí Divadlo M, které obstará pohádková stanoviště a zahrát a zazpívat přijede populární skupina Maxíci. Bude i výstava závodních aut u kapličky pod hradem a chybět nebude občerstvení.

Teplicko objektivem Františka Fridricha – komentovaná prohlídka

Kdy: Pátek 25. června

Kde: Regionální muzeum v Teplicích

Fotografie z ateliéru významného fotografa 2. poloviny 19. století

Výstava je kromě úvodních plachet s texty a fotografií Františka Fridricha rozdělena do pěti základních oddílů dle na fotografiích zobrazených oblastí: Teplice, Šanov, Krupka, Bílina, Dubí a okolí Teplic. Každá sekce je uvozena popiskami a několika mapami, které návštěvníka zorientují, kde byly v druhé polovině 19. století vystavené snímky pořízeny. Další fotografie jsou reprodukovány na stěnách a originální fotografie jsou umístěny ve skříňových vitrínách. Výstava fotografií je doplněna ukázkou dobového odívání a dalšími unikátními trojrozměrnými exponáty. Výstava potrvá do 26. září. Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlínou Bouškovou se uskuteční v pátek 25. června v 19 hodin v rámci zahájení lázeňské sezóny v Teplicích.

Finále Beethovenova festivalu

Kdy: Neděle 27. června od 18.00 hodin

Kde: na youtube kanálu

V neděli 27. června končí letošní ročník Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. Zakončí ho koncert z teplického domu kultury, při němž zazní Beethovenova Osudová. Premiéra on-line pořadu začíná v 18.00 hodin na youtube kanálu Severočeské filhar