Burger street festival u OC Olympia

Kdy: pátek 26. a sobota 27. června 10 - 21 hodin a neděle 28. června 10 - 20 hodin

Kde: Před OC Olympia v Teplicích

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Venku před obchodním centrem Olympia se sjedou ty nejlepší burgrárny. Chybět nebudou ani skvělé belgické hranolky, vafle, rolovaná zmrzlina a další dobroty.

Woodstock v Košťanech

Kdy: pátek 26. června od 16 hodin

Kde: U Sokolovny v Košťanech

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: V tradičních prostorách Sokolovny uskuteční tradiční Woodstock. Jde už o 22. ročník. V Košťanech vystoupí třeba Alband, Blue Rocket, Hard colony či Lucian. Pro děti bude limonáda zdarma.

Zpěvák Schlenz v botanické zahradě

Kdy: sobota 27. června od 15.30 hodin

Kde: Botanická zahrada Teplice

Za kolik: 39 korun

Proč přijít: Botanická zahrada připravila na sobotu dva koncerty. Nejprve od 15.30 hodin vystoupí mladý zpěvák Libor Schlenz a od 17.30 zahraje OK trio. Těšit se můžete i na dobroty z cukrárny a stánek s Aperol Spritz.

S psíkem Cvočkem můžete prozkoumávat neznámé planety

Kdy: neděle 28. června od 14 a 16 hodin

Kde: Planetáriu Teplice

Za kolik: 20-40 korun

Proč přijít: Příhody profesorova psa Cvočka a jeho kamarádky rakety Aminy, kteří se společně vydali do vesmíru prozkoumávat neznámé planety, mohou lidé zažít na vlastní kůži v teplickém planetáriu v neděli od 14 a 16.00. Vstupné pro dospělého stojí 40 korun a pro dítě 20.

Já, Giacomo Casanova

Kdy: Denně od 9 do 17 hodin

Kde: Duchcov

Za kolik: 20 - 30 korun

Proč přijít: Já Giacomo Casanova. Tak se jmenuje nová výstava duchcovského muzea, kterou můžete vidět v prostorách bývalého informačního centra. Cílem nové expozice je přiblížit návštěvníkům popularizační formou mnohovrstevný rozměr života a činnosti Giacoma Casanovy, který bývá často zcela mylně redukován pouze na jeho milostná dobrodružství.

Thermalium Lázně Teplice

Kdy: denně

Kde: Thermalium Lázně Teplice

Za kolik: 200 - 300 korun

Proč přijít: Voda v léčivých bazénech Thermalium, které můžete navštívit v Lázeňském domě Beethoven, je 100% voda z teplického pramene Pravřídlo. Jedná se o největší a nejteplejší bazény s čistě termální vodou v Čechách. Mezi další procedury patří nejrůznější sauny, masáže nebo koupele – perličková, termální nebo bylinná. Lázně Teplice v Čechách jsou nejstaršími lázněmi ve střední Evropě – jejich tradice sahá až do 12. století a najdete tu hned čtyři lázeňské domy.

Čítárna pod širým nebem

Kdy: pondělí – neděle 9 – 17 hodin

Kde: V atriu muzea Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V atriu Muzea města Duchcova si můžete číst pod širým nebem. Knihy jsou k dispozici zdarma v průjezdu muzea. Knihu si můžete odnést i domů a příležitostně ji vrátit.

„Íčko“ vás zavede do světa energetiky

Kdy: Od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin

Kde: Ledvice

Za kolik: zdarma

Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie. Prohlídky jsou nyní možné pouze po předchozím objednání. Z provozních důvodů není nyní možné navštívit rozhlednu (v objektu probíhají opravy). „Íčko“ ledvické elektrárny je otevřeno od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin. Vstup je zdarma.