Řezbářský plenér v Pohádkovém lese v Bílině Kdy: Sobota 30. července od 9.00 hodin Kde: Pohádkový les v Bílině Od pátku 29. července budou v Pohádkovém lese v Bílině pracovat řezbáři. Během víkendu pak vytvoří kolem dvacítky nových pohádkových postav. V sobotu 30. července řezbářský plenér doplní zábavný program pro rodiny s dětmi. Poslední červencový víkend dorazí do Bíliny jedenáct řezbářů, které tam pozval spolek Pohádkový les Bílina. Ten se stará o jednu z nejzajímavějších atrakcí města, kterou je les plný pohádkových postaviček. Podle organizátora Tomáše Nepomuckého by letos mohlo přibýt kolem dvacet nových. „Některé už řezbáři přivezou hotové, některé vzniknou na místě. Nedávno jsme instalovali Maxipsa Fíka v životní velikosti a teď mu přibude Ája. Tesat se bude také vodník z ladovských pohádek, Včelí medvídci i s Pučmelounem, včelka Mája a Vilík, krokodýl a pár trpaslíků,“ říká Tomáš Nepomucký. Sobotní program bude od 9.00 do 18.00 hodin. Pro děti budou nachystané soutěže i atrakce.

Dracula na zámku v Teplicích

Kdy: Pátek 29. července od 20.00 hodin

Kde: Letní kino na zámku v Teplicích

Za kolik: 490 a 690 Kč

Letní kino na zámku v Teplicích nabídne v pátek 29. července od 20.00 hodin muzikál Dracula, respektive jeho koncertní verzi. Účinkují: Dan Hůlka, Tomáš Trapl, Josef Vágner, Alžběta Bartošová, Kamila Nývltová a čtyřčlenná taneční company. Vstupné 490 a 690 Kč.

Hrobeach nabídne vodní atrakce

Kdy: Sobota 30. července od 14.00 hodin

Kde: Jezero Barbora, Hrobská zátoka

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Flyboard, paddleboard, electric surfboard, wakeboard nebo jízdy pro děti na nafukovacím koláči za člunem. To jsou atrakce, které návštěvníkům nabídne akce s názvem Hrobeach, která se uskuteční v sobotu na jezeře Barbora v Hrobské zátoce. Ta začne ve 14.00 hodin a skončí ve 20.00 hodin. Parkovat je možné u hřbitova v Košťanech.

Na poslední chvíli zahraje v mušli

Kdy: Sobota 30. července od 16.30 hodin

Kde: Šanovská mušle v Teplicích

Country skupina Na poslední chvíli bude koncertovat tuto sobotu 30. července od 16.30 hodin v Šanovské mušli v Teplicích. „Hrajeme country a trochu toho blues s novým bubeníkem. Přijďte si nás poslechnout,“ zvou muzikanti.

Memoriál Petra Škohela a Heinze Urbana v Modlanech

Kdy: Sobota 30. července od 9.30 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Modlanech

Baník Modlany pořádá v sobotu 30. července fotbalový memoriál Petra Škohela a Heinze Urbana. Zúčastní se jej týmy Proboštova, Oldřichova, Srbic a domácích Modlan. Začíná se v 9.30 hodin.

Křišťálové vzpomínky v muzeu

Kdy: Do konce srpna

Kde: Regionální muzeum v Teplicích

Za kolik: osoby starší 15 let 70 Kč, studenti, důchodci, ZTP 40 Kč

V teplickém regionálním muzeu si po celé prázdniny máte možnost na výstavě Křišťálové vzpomínky připomenout vrcholné období lázeňského provozu, které Teplice zažívaly v 1. polovině 19. století. Městu se přezdívalo Malá Paříž a sjížděli se sem panovníci, aristokracie, umělci i vědci z celé Evropy. Až do konce 70. let 19. století byly Teplice nejnavštěvovanějšími lázněmi v Čechách a také středem pozornosti obchodníků s upomínkovým sklem. Otevřeno je úterý – pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu a neděli od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Nově otevřená štola Milá paní v Mikulově láká na zlatý poklad

Kdy: Úterý až neděle od 10.00 hodin

Kde: Mikulov

Za kolik: Od 150 korun

V Mikulově na Teplicku rozšířili hornické muzeum ve skále. Po Štole Lehnschafter (Lenšaftní štola), která pro veřejnost funguje už řadu sezon, tu místní nadšenci do hornické historie připravili novou prohlídkovou trasu. Jde o štolu Liebefrauen, kterou lze přeložit jako štola Milá paní. „Velkým lákadlem je pro návštěvníky možnost vyrazit si minci a na vlastní oči vidět hromadu zlatých cihel,“ řekl ředitel obecně prospěšné společnosti Krušnohorská důlní Pavel Chaloupka. Obě štoly mají otevřeno od úterý do neděle, prohlídky startují v 10.00 a poslední mají začátek v 16.00. Ceny tras jsou různé a pohybují se od 150 do 225 korun.

Dubské Plivátko už funguje. Bazén prošel rekonstrukcí

Kdy: Denně od 9.00 do 19.00 hodin

Kde: Dubí

Za kolik: 50 - 100 korun

Na koupališti v Dubí se už vykoupete. Brány Plivátka, jak místní bazénu přezdívají, se otevřely včera. To, že jste se tam nemohli vykoupat už před prázdninami, tak to způsobila rekonstrukce. Bazén byl totiž prasklý a samovolně z něj odtékala voda. Od roku 2019 byl v havarijním stavu. Město ho nechalo opravit. „Bazén se vybrousil, vyčistil, vytmelil a vylepil se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. Práce na opravě zdrželo i výběrové řízení, které muselo proběhnout nadvakrát. Do toho první se totiž nikdo nepřihlásil. „Taková je realita české stavebnictví. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. Koupaliště má otevřeno denně od 9 do 19 hodin, plné vstupné stojí 100 korun a snížené 50 korun, Děti do 6 let neplatí nic.