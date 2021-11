​Lampiónový průvod projde kolem duchcovského rybníka Barbora

KDY: Čtvrtek 28. října od 18 hodin

KDE: Duchcov

ZA KOLIK: Zdarma

Akce bude zahájena lampiónovým průvodem návštěvníků kolem duchcovského rybníka Barbora, start je ve čtvrtek 28. října v 18 hodin. V čele průvodu půjde dechová kapela Krušnohorka. Po návratu zpět před kostel bude pro děti připravena zábava – písničky a soutěže o drobné ceny. Dospělí návštěvníci mohou využít stánek s občerstvením. Na závěr večera bude ohňová show Radima Lůžka. Program se koná na počest 103. výročí vzniku samostatného československého státu. Vstupné se neplatí.





Na teplickém zámku můžete obdivovat krásu krajky

KDY: Sobota 30. října

KDE: Teplický zámek

ZA KOLIK:



Nedávno se na teplickém zámku uskutečnila vernisáž výstavy Něžná krása krajky. Výstava dokumentuje současnou i historickou podobu paličkované a šité krajky v Ústeckém kraji. Jsou na ní prezentovány výtvory současných krajkářek a krajkářských klubů, v historické části jsou vystaveny herdule s paličkami a další trojrozměrné sbírkové předměty. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, potrvá do února příštího roku a je otevřena v úterý až pátek od 12 do 17 hodin a v sobotu a v neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Plné vstupné přijde na 30 korun.

Modrodům ukazuje kostýmy, ve kterých hrál Petr Štěpánek

KDY: Od 29. října do 6. listopadu

KDE: Dům porcelánu s modrou krví v Dubí

ZA KOLIK: Zdarma

V dubském Domě porcelánu s modrou krví můžete od pátku 29. října do 6. listopadu vidět výstavu originálních kostýmů s názvem Filmové role Petra Štěpánka. Štěpánek je nejvíce znám z pohádek a dětských filmů, hrál například ve Zlatovlásce nebo televizním seriálu Záhada hlavolamu. Modrodům má otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Vstupné se neplatí.

Teplické multikino promítá sci-fi Duna

KDY: Čtvrtek až neděle

KDE: Premiere Cinemas Teplice

ZA KOLIK: 209 korun



Kultovní sci-fi dílo Duna vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Sci-fi Duna můžete vidět v teplickém multikině v OC Galerii od čtvrtka do neděle vždy v 18.00 a 21.00 hodin. Vstupné přijde na 209 korun.

V Bílině můžete navštívit výstavu o Václavu Havlovi

KDY: Čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin

KDE: Bílina

ZA KOLIK: 10-20 korun

Václav Havel. Tak se jmenuje výstava o životě našeho prezidenta a ikony 20. století. Výstava se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Navštívit ji můžete ve výstavní síni U Kostela v Bílině a to do 2. ledna 2022. Otevřeno je čtvrtek až neděle od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené 10 korun.

Oseckému „íčku“ vládnou obrazy malíře Tumy

KDY: Do 27. listopadu

KDE: Osek

ZA KOLIK: Zdarma



Kulturní centrum Osek pořádá v malé galerii informačního turistického centra výstavu obrazů. Autorem je Vlastislav Tůma. Výstavu lze navštívit do 27. listopadu, otevřeno je úterý - sobota 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00.